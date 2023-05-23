Một người đàn ông 71 tuổi bị đỉa chui vào 'của quý' khi đi mò cua, bắt ốc

Sức khỏe 23/05/2023 13:59

Các bác sĩ vô cùng bất ngờ khi cấp cứu cho người đàn ông 71 tuổi bị con đỉa dài khoảng 10cm chui vào dương vật.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 23/5/2023, Trạm Y tế xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân bị đỉa chui vào dương vật. Cán bộ của đơn vị đã gắp con đỉa dài khoảng 10 cm cho cụ ông 71 tuổi.

Một người đàn ông 71 tuổi bị đỉa chui vào 'của quý' khi đi mò cua, bắt ốc - Ảnh 1
Con đỉa được gắp ra trong dương vật cụ ông 71 tuổi - Ảnh: báo Vietnamnet

Cụ thể, vào trưa ngày 22/5/2023, người nhà ông N.H.T. đã mang ông đến trạm y tế. Người nhà bệnh nhân cho biết, sáng cùng ngày, ông T. ngâm mình dưới ao để bắt ốc và phát hiện con đỉa chui vào dương vật. Cụ ông về nhà, cố gắng để bắt con đỉa ra nhưng bất thành.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, sau khi tiếp nhận trường hợp đặc biệt của ông T., các nhân viên y tế phải mất khoảng 20 phút mới gắp được con vật ra ngoài. Con đỉa khá lớn và có chiều dài khoảng 10cm. Đến chiều tối cùng ngày, sau khi ổn định sức khỏe, ông T. đã được cho về nhà.

Một người đàn ông 71 tuổi bị đỉa chui vào 'của quý' khi đi mò cua, bắt ốc - Ảnh 2
Ông T. ngâm mình dưới ao để bắt ốc và phát hiện con đỉa chui vào dương vật - Ảnh minh họa: Internet

Theo vị trưởng trạm y tế cho hay, ông đã gặp khá nhiều trường hợp đỉa, vắt chui vào mũi hay âm hộ nhưng đây là lần đầu tiên có trường hợp đỉa chui vào dương vật.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia sinh vật học, vắt, đỉa là sinh vật thuộc lớp Hirudinea, ngành giun đốt Annelida. Khi hút máu, tuyến nước bọt ở quanh miệng của chúng tiết ra chất chống đông máu hirudin chảy vào chỗ hút máu làm cho máu không đông được và cứ tiếp tục chảy máu; đồng thời có thể bám ký sinh ở một số cơ quan trong cơ thể để gây triệu chứng bệnh lý.

Đây là loài vật nguy hiểm khi vô tình bị chúng đeo bám trên người. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi bơi hoặc làm việc trong ao, hồ vào mùa mưa, bởi sẽ có rất nhiều đỉa và côn trùng khác. 

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