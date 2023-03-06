Theo Phụ Nữ Việt Nam, theo Jenneh Rishe – chuyên gia về lĩnh vực nội khoa và ung thư tại Mỹ, hiện nay ung thư tuyến tụy là căn bệnh đang ngày càng phát triển ở phụ nữ trẻ. Nguyên nhân khiến loại bệnh này dần trẻ hóa là do lối sống không lành mạnh của nhiều người bây giờ. Nếu không phát hiện sớm, bệnh sẽ gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm.

Nhóm khoa học đã khảo sát những bệnh nhân ung thư tuyến tụy từ năm 2001 đến 2018. Họ thấy rằng tỷ lệ mắc loại ung thư này đang tăng lên ở cả hai giới, tuy nhiên ở nhóm trẻ tuổi lại có nhiều bệnh nhân nữ hơn hẳn. Đáng quan ngại hơn là tỷ lệ điều trị hiệu quả chỉ cải thiện ở nam giới, còn phụ nữ thì không.

Vừa qua các nhà khoa học ở Los Angeles (Mỹ) đã cảnh báo gấp sau khi thực hiện nhiều cuộc khảo sát. Cụ thể, số ca ung thư tuyến tụy ở phụ nữ dưới 55 tuổi đang tăng 2,4% so với nam giới cùng độ tuổi, thậm chí là đang dần trẻ hóa.

"Ung thư tuyến tụy được gọi là sát thủ thầm lặng vì gần như chúng không phát ra triệu chứng cụ thể nào. Nếu có thì cũng khá giống với nhiều căn bệnh thông thường nên khiến chúng ta chủ quan, đến lúc đi khám thì quá muộn để điều trị" – Tiến sĩ Srinivas Gaddam, Phó Giám đốc Viện Ung thư tại Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ), cho biết. Nhịp sống xã hội hiện đại rất hối hả và bận rộn, có nhiều người thậm chí không còn thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Cộng thêm với việc sinh hoạt không điều độ, thức khuya làm việc, ăn uống không hợp vệ sinh… khiến bệnh tật ngày càng phát sinh nhiều ở người trẻ.

Triệu chứng của loại ung thư này

Theo Zing, các triệu chứng của ung thư tuyến tụy thường bị nhầm lẫn với nhiều vấn đề khác. Đó là lý do nhiều người không phát hiện bệnh và chỉ đến gặp bác sĩ ở giai đoạn muộn, khó điều trị. Cũng vì vậy, ung thư tuyến tụy là loại ung thư phổ biến nguy hiểm nhất.

Khó tiêu dễ bị bỏ qua

Khó tiêu và/hoặc ợ hơi có thể là triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư tuyến tụy. Nhưng đây cũng là triệu chứng mà hầu hết người mắc bệnh đều bỏ qua và không nghĩ nó liên quan tình trạng nguy hiểm như ung thư.

Đau bụng hoặc đau lưng

Người bệnh có thể gặp bất kỳ cơn đau nào, âm ỉ hoặc lan từ bụng ra sau lưng. Với phụ nữ, cơn đau có thể ở vùng xung quanh áo ngực. Đó không phải đau lưng dưới mà thường xảy ra ở vùng giữa hai xương bả vai. Tình trạng có thể tồi tệ hơn sau khi bạn ăn thứ gì đó, triệu chứng không dễ biến mất.

Vị chuyên gia nhận định đau bụng và đau lưng kết hợp là triệu chứng khá phổ biến, nhưng một số người có thể chỉ gặp một trong hai.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn

Giảm cân liên quan ung thư tuyến tụy dễ bị bỏ qua vì nhiều người thường không để ý. Bạn có thể quan sát dấu hiệu giảm cân đột ngột như quần áo rộng hơn, má hóp...

Dấu hiệu này cũng có thể kèm chán ăn. Hai triệu chứng này được xem là dễ bị bỏ qua nhất ở người mắc ung thư tuyến tụy, nhất là giai đoạn đầu.

Nhiều người nghĩ họ không đói, không thèm ăn hoặc ăn rất ít. Chính vì thế, họ không nhận ra bản thân đã mắc bệnh. Những thay đổi này là do khối u đang đè lên dạ dày.

Ung thư tuyến tụy gây sụt cân. Ảnh: Internet

Thay đổi thói quen đại tiện

Đây là triệu chứng rất điển hình và quan trọng. Nguyên nhân gây tiêu chảy khá nhiều nhưng ở người bị ung thư tuyến tụy, phân của họ sẽ kèm mỡ, chất béo khiến phân có màu vàng, xảy ra cùng thời điểm bị vàng da. Phân màu vàng, nhờn và không trôi đi là dấu hiệu chắc chắn hệ thống tiêu hóa của bạn có vấn đề.

Vàng da, ngứa

Cũng như chán ăn, giảm cân đột ngột, vàng da ít được để tâm nếu ai đó mắc ung thư tuyến tụy. Triệu chứng này xảy ra khi khối u hướng về phía đầu tuyến tụy. “Không phải ai bị ung thư tuyến tụy cũng bị vàng da, mặc dù nó rất phổ biến. Nhưng đây là một triệu chứng báo động, lòng trắng mắt của bạn chuyển sang màu hơi vàng, trước khi da của bạn bắt đầu chuyển vàng".

Người bệnh cũng có thể rất ngứa trước khi bị vàng da, bởi muối mật tích tụ dưới da nhiều. Chỉ một vết nhỏ cũng khiến người bệnh gãi liên tục.

Người bệnh vàng da. Ảnh: Internet

Mắc tiểu đường

Một số ít người bị tiểu đường có thể mắc thêm ung thư tuyến tụy. Bởi ung thư có thể ngăn tuyến tụy sản xuất đủ insulin, dễ dẫn đến bệnh tiểu đường. “Nếu bạn có một số triệu chứng ung thư tuyến tụy và đột nhiên được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, đây là triệu chứng báo động để bác sĩ cân nhắc xem có cần chụp cắt lớp tuyến tụy hay không”, bà Jones nói thêm.

Cục máu đông

Các cục máu đông là triệu chứng ung thư tuyến tụy không phổ biến và có thể gặp ở những người trẻ, không hút thuốc. Biểu hiện của họ là khó thở, sưng chân, sau đó đi chụp cắt lớp và phát hiện mình bị ung thư tuyến tụy.

Mệt mỏi, sốt

Mệt mỏi có thể đến từ bất kỳ nguyên nhân nào, nhưng nếu mệt mỏi đi kèm một trong các triệu chứng ở trên, nó có thể liên quan ung thư tuyến tụy. Người bệnh sẽ bị đau liên tục, suy kiệt thể chất...

Bên cạnh đó, sốt, rét run, cảm thấy không khỏe cũng là các triệu chứng ung thư tuyến tụy không phổ biến. Nó thường đi kèm nhiễm trùng, vàng da và người bệnh phải nhập viện ngay.

Bệnh ung thư tuyến tụy phòng ngừa như thế nào?

Theo VietNamNet, bệnh này thường phát triển rất âm thầm nên hiếm khi người bị bệnh phát hiện ra để có thể điều trị ở giai đoạn sớm bằng phương pháp phẫu thuật. Hẫu hết các bệnh nhân vào viện và phát hiện ra ở giai đoạn muộn, nên chỉ có khoảng 15-20% bệnh nhân có khả năng phẫu thuật thành công.

Khi bị bệnh, chỉ có khoảng 25-30% bệnh nhân không bị lây lan đến những hạch bạch huyết tại thời điểm phẫu thuật và có khả năng sống được trên 5 năm. Còn những người bị tế bào ung thư lây lan đến các hạch bạch huyết khi phẫu thuật thì chỉ có 10% là sống được trên 5 năm.

Đối với những bệnh nhân khi bị ung thư tuyến tụy mà vào gia đoạn tiến triển, tức là không thể điều trị bằng phương pháp phẫu thuật thì chỉ có thời gian sống trung bình khoảng từ 8-12 tháng. Còn khi đã bị di căn rộng hơn thì tỉ lệ sống thấp có khi chỉ kéo dài được khoảng 3-6 tháng mà thôi.

Mặc dù không thể chữa khỏi được bệnh nhưng cách giảm nhẹ bệnh cũng phát huy được, khi bệnh nhân gặp giai đoạn khối u phát triển lớn, gây cản trở đường ruột, khiến người bệnh bị nôn ói, bị mắc thêm bệnh vàng da. Ở trường hợp này, người ta thường áp dụng phẫu thuật để giảm nhẹ triệu chứng, nối ống dẫn mật với đường ruột, giúp bệnh nhân ăn uống dễ dàng và có thể kéo dài thời gian sống của họ.

Khi bị mắc phải bệnh bị ung thư tuyến tụy trong giai đoạn phát triển có thể được điều trị bằng phương pháp giảm đau, bổ sung thêm các vitamin dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe, tăng khả năng miễn dịch giúp người bệnh có đủ các dưỡng chất hơn. Nên giữ thói quen sống lành mạnh, nạp đủ vitamin, tập thể dục để bảo vệ mình trước các tác hại.