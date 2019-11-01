Món ăn cho người già giúp tăng cường sức khỏe

Việc lựa chọn các món ăn cho người già là vô cùng cần thiết. Nếu như người trẻ thích ăn gì cũng được thì người già hoàn toàn khác, bởi tốc độ trao đổi chất của cơ thể sẽ chậm. Đặc biệt, với người già ít tập luyện thể thao và vận động, sự suy giảm trao đổi chất càng thể hiện rõ. Một khi quá trình trao đổi chất diễn ra chậm lại, có nghĩa là không thể đốt cháy nhiều calo, như vậy khẩu phần ăn sẽ phải tiết chế lại. Lúc này, việc lựa chọn thức ăn cho người già cần tùy thuộc vào khả năng vận động mỗi ngày để kiểm soát mức cân nặng hợp lý cho phép. Ngoài ra, lựa chọn món ăn cho người già con phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, phải căn cứ vào sức khỏe của bộ nhai, tình trạng sức khỏe hiện tại.

Theo thời gian, sức khỏe của người già sẽ yếu, các chức năng bị suy giảm, thính giác và thị giác không còn cảm nhận được rõ hương vị của thức ăn dẫn đến tình trạng kém ăn, chán ăn. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn tấn công gây bệnh. Chính vì vậy, khi ăn uống các món ăn cho người già cần phải được lựa chọn kỹ lưỡng, bởi không chỉ là cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày mà còn là tiền đề nâng cao sức đề kháng, phòng chống các căn bệnh nguy hiểm dễ gặp ở người già như tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết áp cao, mỡ máu...

Người già thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc ăn uống vì răng đã rụng nhiều. Vì vậy, món ăn cho người già răng yếu phải được nấu chín mềm, dễ nhai để giúp ngon miệng và tiêu hóa tốt. Một số món ăn mềm người già nên ăn như là:

Canh bí đỏ thịt với đậu xanh

Canh bí đỏ đậu xanh là món canh bổ dưỡng cho người già, dễ ăn và tốt cho sức khỏe. Để chế biến món này bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu là 500 g bí đỏ, thịt heo nạc 100 g, đậu xanh đãi vỏ 50 g. Hành lá, ngò, dầu, đường, nước mắm, tiêu, bột ngọt… Sau đó sơ chế nguyên liệu, bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, còn hành lá, ngò nhặt rửa sạch, cắt nhỏ. Thịt băm nhuyễn ướp với đầu hành lá giã nhỏ, chút nước mắm, tiêu, còn đậu xanh ngâm với nước nóng cho mềm. Tiếp theo, bạn cho một lượng nước đủ dùng vào nồi nấu sôi, dùng muỗng múc từng viên thịt cho vào, vớt bỏ bọt. Đợi khi nào nước sôi thì cho đậu xanh, bí đỏ vào nấu vừa mềm rồi thêm nước mắm, đường… cho vừa ăn, sau đó tắt bếp cho thêm hành ngò.

Canh bí đỏ thịt nấu đậu xanh

Măng tây xào tôm cho người già yếu

Đây cũng là món ăn mềm mà bạn nên bổ sung thêm vào thực đơn dinh dưỡng cho người già. Để làm món này bạn cần măng tây 300 g, tôm tươi 200 g, tỏi băm, dầu, nước mắm, tiêu… mỗi thứ một ít. Tôm rửa sạch lột vỏ, bỏ đầu, rút chỉ đen trên lưng rồi ướp chút muối, tiêu… còn măng tây rửa sạch, lấy phần non cắt khúc chẻ đôi, sau đó chần sơ măng qua nước sôi với chút muối rồi vớt ra xả lại nước lạnh để ráo. Tiếp theo bạn phi tỏi thơm để tôm vào xào chín, cho tiếp măng tây vào xào, rồi nêm nếm cho vừa ăn là được.

Tôm xào măng tây

Món ăn cho người già suy nhược cơ thể

Khi bị suy nhược, cảm thấy mệt mỏi thì bạn nên chọn các món ăn tẩm bổ cho người già, cung cấp các chất dinh dưỡng để nhanh chóng hồi phục cơ thể.

Dưới đây là một số món bạn có thể lựa chọn:

Bánh nhân gà thập cẩm: Nguyên liệu cần có thịt gà sống 150g, bột mì 200g, hành củ 15g, bột tiêu, gừng, các gia vị khác liều lượng thích hợp. Cách chế biến, bạn hãy lấy thịt gà cùng với hành tiêu, gừng và các gia vị khác được băm trộn sẵn để làm nhân bánh. Còn bột mì thêm nước nhào trộn thành vỏ bánh, sau đó luộc hoặc hấp chín, làm bữa ăn chính. Món này dùng cho người cao tuổi tỳ vị hư nhược, gầy còm, da khô nhẽo.

Bánh gà nhân thập cẩm

Cháo nhân sâm:

Đây là một trong các món cháo dinh dưỡng cho người già, rất tốt cho sức khỏe, nhanh chóng lấy lại sức lực và tinh thần, chống suy nhược cơ thể. Để làm món này bạn cần có nhân sâm tán bột 3g, gạo tẻ 100g, đường phèn. Đầu tiên, bạn hãy dùng gạo nấu cháo, cháo chín cho bột sâm vào. Còn đường phèn cho vừa đủ, thêm nước sôi khuấy cho tan và đổ vào nồi cháo, đun sôi lại. Món cháo này ăn vào mùa lạnh làm bữa sáng và bữa tối khi đói sẽ rất tuyệt vời. Người già bị cơ thể suy nhược, ăn kém, tim nhịp nhanh, thở gấp, mất ngủ, quên lẫn... ăn vào sẽ rất tốt cho cơ thể. Đây cũng là món ăn cho người già không răng vì không cần phải nhai, chỉ cần nuốt, hỗ trợ rất tốt cho hệ tiêu hóa hoạt động để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Món cháo nhân sâm

Ngoài ra, cháo hoàng kỳ, chim cút chiên dầu mè, ruốc cá tiêu gừng, canh trứng gà cà chua... cũng là những món ăn tuyệt vời để bồi bổ cơ thể cho người già khi bị suy nhược.

Món ăn cho người già cao huyết áp

Người già bị cao huyết áp sẽ có chỉ số huyết áp cao hơn mức bình thường, đây là yếu tố nguy hiểm của các bệnh lý tim mạch, dễ gây đột quỵ. Để phòng ngừa biến chứng có thể xảy ra, chế độ ăn hàng ngày đóng vai trò rất quan trọng, giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn. Do đó, khi chăm sóc người già bị cao áp huyết áp, bạn nên chọn các loại thực phẩm chứa ít chất béo và natri, cần giàu chất xơ và các vitamin như A, C, E, D... để cung cấp năng lượng, nâng cao sức đề kháng cho người già.

Món gà nấu đậu

Gà nấu đậu, cà rốt luộc, cơm thịt gà với rau trộn, cá hồi áp chảo, salad trộn với cà chua, thịt heo xào ớt chuông... đây là những món ăn rất tốt cho người già bị cao huyết áp. Bạn hãy điều chỉnh cho phù hợp với sở thích của người bệnh. Đồng thời, bạn cần chú ý một số điều sau khi thiết lập chế độ dinh dưỡng cho người già bị cao huyết áp:

Ăn nhiều rau củ và trái cây

Ăn ngũ cốc tinh chế

Chọn các sản phẩm sữa không béo hoặc ít béo

Bổ sung protein từ thịt nạc như cá, thịt gia cầm và đậu

Sử dụng dầu thực vật thay cho mỡ động vật

Hạn chế ăn thực phẩm nhiều đường, muối

Thường xuyên uống nước lọc hoặc trà xanh

Hạn chế uống nước ép chế biến sẵn trong siêu thị.

Một số lưu ý khi chế biến món ăn cho người già

Hệ tiêu hóa người già không còn khỏe như thời trẻ, độ co bóp yếu nên khó đẩy chất thải ra ngoài. Khi chất thải càng ở lâu trong ruột già, càng tạo điều kiện cho vi sinh vật “bành trướng”, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Do đó, cách nấu món ăn cho người già cũng có đôi chút khác biệt.

Khi nấu cháo: Bạn nên ngâm gạo trước 1 tiếng sau đó đãi sạch, cho thêm một nắm nhỏ gạo nếp vào đun cùng. Nếu không muốn cháo bị trào ra ngoài thì để cái đũa ngang nồi, cháo sẽ mềm và làm tăng hương vị của cháo.

Khi hấp cá: Bạn hãy thoa đều một chút trứng gà lên cá thì cá sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng trong trứng làm thịt cá mềm, thơm và bổ dưỡng hơn, món ăn cũng có nhiều hương vị hơn, giúp người già ngon miệng hơn.

Hấp cá nên cho thêm chút trứng gà lên để dậy mùi vị

Khi thêm muối: Cách làm món ăn cho người già thường hơi phức tạp, nhất là công đoạn cho muối. Tùy từng món ăn mà có cách cho muối khác nhau. Đối với các món ăn có các loại củ thì cho muối vào sớm để ngấm đều vào rau củ, nhưng với món rau luộc bạn chỉ nên nêm muối trước khi bắc nồi xuống tránh các chất dinh dưỡng trong rau mất đi hoặc cho muối vào quá sớm sẽ khiến rau bị đỏ hoặc vàng.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết thêm được nhiều món ăn cho người già giúp tăng cường sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Nhờ đó, người già sẽ có tinh thần thoải mái, có thể sống vui khỏe mỗi ngày và kéo dài tuổi thọ.