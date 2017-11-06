Mẹo vặt cuộc sống: Cách khử mùi thuốc lá trong xe ô tô nhanh nhất

Mùi thuốc lá là một trong những loại mùi mạnh nhất và khó tiêu diệt nhất trong xe hơi. Mùi thuốc lá này có thể ám vào bệ, thảm (nơi chứa cả những tàn thuốc li ti), bề mặt cứng, thậm chí là điều hòa trong xe. Điều này thật là khó chịu. Vậy làm thể nào để khử mùi thuốc lá trong xe ô tô ? Hãy tham khảo những cách sau đây nhé.

Thảm là nơi chứa những tàn thuốc li ti lẫn vào. Khói thuốc cũng ám vào các đồ nội thất trong xe. Vậy nên, cách tốt nhất là làm sạch chúng để có thể khử mùi thuốc lá trong xe ô tô. Với thảm, bạn có thể rắc bột baking soda trước, để ít nhất 1 ngày rồi dùng máy hút bụi để làm sạch khô hoặc giặt ướt rồi phơi khô dưới trời nắng. Baking Soda giúp hút mùi, hút ẩm. Máy hút bụi cũng có thể làm sạch các bề mặt cứng trong xe.

Về đồ nội thất trong xe, bạn có thể lau qua một lượt với khăn ngâm nước giấm trước khi sử dụng máy hút bụi để làm sạch , khử mùi thuốc lá tring xe ô tô tối đa, cần thiết tiến hành vệ sinh cả điều hòa hay bộ phận thông gió trong xe, nếu những bộ phận này bị ám mùi thuốc lá không được làm sạch thì xe ô tô sẽ không bao giờ hết mùi khói thuốc được đâu. Nếu trong xe của bạn có gạt tàn, hãy rửa thật sạch và phơi nắng trước khi đem trở lại xe. Đây chính là thứ ám mùi nặng nhất trên xe.

Dùng điều hòa/quạt sưởi để khử mùi thuốc lá trong xe ô tô

Bật điều hòa/máy sưởi trong vòng 30 phút sau khi áp dụng cách 1. Việc này giúp mùi thuốc trong xe bị hút ra ngoài. Với các dòng xe cao cấp thì điều hòa có luôn chức năng lọc/khử mùi nên mùi thuốc lá cũng bị bộ lọc của máy điều hòa loại bỏ luôn. Bạn có thể sử dụng thêm máy tạo khí ozone để tăng hiệu quả khử mùi. Ozone trong không khí sẽ loại bỏ vi khuẩn và tiêu diệt các tác nhân gây mùi trong xe.

Dùng bình xịt khử mùi giúp khử mùi thuốc lá trong ô tô nhanh cấp tốc

Đây là phương pháp đơn giản và hữu hiệu để khử mùi thuốc lá trong xe ô tô. Chỉ với một bình xịt, bạn có thể loại bỏ mùi thuốc lá trong một thời gian dài. Nhưng lưu ý là không nên áp dụng cách này nếu xe bạn có chở trẻ em nhé. Một cách hữu hiệu khác là đặt quả dứa/quả thơm trong xe. Loại quả này sẽ hút hết mùi khó chịu trong xe. Mùi thơm của dứa/thơm cũng khá dễ chịu nên không gây kích ứng cho những người trên xe. Nếu xe bạn thuộc dòng xe cao cấp, chuyên dành để đưa đón khách VIP thì không nên dùng quả thơm vì có thể gây mất thẩm mĩ cho khách. Bạn có thể áp dụng cách khác bằng cách túm than hoạt tính vào các túi nhỏ và giấu vào các chỗ kín trên xe. Than hoạt tính sẽ hút hết mùi khó chịu trên xe giúp bạn, kể cả là mùi thuốc lá. Baking soda hoặc dấm táo cũng có tác dụng tương đương.

Rửa xe, bao gồm cả nội thất là biện pháp khử mùi thuốc lá trong xe ô tô tận gốc

Đây sẽ là giải pháp cuối cùng mà bạn chọn để khử mùi thuốc lá trong xe ô tô. Bạn chỉ nên áp dụng nếu xe của bạn quá ám mùi và không thể dùng các cách đơn giản trên để giải quyết. Đơn giản bạn chỉ cần đưa xe ra cửa hàng rửa xe chuyên dụng, có rửa cả đồ nội thất bên trong. Còn nếu bạn muốn tiết kiệm tiền thì bạn có thể tự làm bằng cách phun xịt xe với nước sạch ở áp lực cao. Nhưng chúng tôi khuyên bạn không nên tự thực hiện điều này ở nhà, đặc biệt là với những dòng xe đắt tiền.