Sau khi ăn các loại trái cây như cam, quýt, chanh, bưởi, bạn đừng vội vứt phần vỏ. Chúng có thể giúp loại bỏ mùi hôi của giày hiệu quả.

Bạn chỉ cần nhét vỏ cam, quýt, chanh vào giày là có thể loại bỏ mùi hôi hiệu quả.

Cách này có thể thực hiện nhanh và thời gian khử mùi cũng nhanh chóng. Bạn chỉ cần cho một ít than hoạt tính vào một túi vải hoặc túi giấy mỏng để vào trong giày khoảng 1 giờ thì mùi hôi giày sẽ được khử sạch.

Ảnh minh họa: Internet

Trà túi lọc

Những túi trà mua ở siêu thị, đặc biệt là trà đen chứa nhiều chất tannin có tác dụng tốt trong việc loại bỏ vi khuẩn gây mùi.

Bạn lấy 2 túi trà, ngâm nước nóng 2-3 phút, vớt ra để nguội rồi đặt vào trong giày. Tùy vào mức độ mùi mà có thể tăng số lượng túi trà. Chất tannin trong trà sẽ thấm vào giày, đánh bay vi khuẩn và mùi hôi cố hữu. Để túi trà từ 1-2 tiếng, sau đó sấy hoặc để giày khô trong điều kiện tự nhiên rồi sử dụng bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Cách khác là cho trực tiếp túi trà khô vào trong giày, cũng giúp hút ẩm và hút mùi rất tốt.

Cho giày vào ngăn đá

Đây là cách sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Nó được ít người biết đến nhưng thực sự có hiệu quả.

Bạn hãy cho giày vào một chiếc túi và buộc thật chặt rồi bỏ vào ngăn đá. Nhiệt độ thấp sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn và các loại nấm mốc, từ đó giúp khử mùi giày hiệu quả.

Giấm táo

Bạn chỉ cần sử dụng một miếng vải nhỏ nhúng vào giấm táo, sau đó chà sát vào bên trong đôi giày. Đem giày đi phơi dưới ánh nắng mặt trời khoảng 10 - 20 phút, mùi hôi giày sẽ biến mất.

Khử mùi hôi giày bằng phấn rôm

Bạn lấy một ít phấn rôm em bé rắc vào bên trong giày và lắc đều. Sau đó nhét giày vào một cái túi có khóa. Sau đó bạn bỏ vào ngăn đá tủ lạnh khoảng từ 12 đến 14 tiếng thì lấy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Giấy báo cũ

Bạn có thể lấy giấy báo cũ không dùng đến, vo viên lại và đặt vào bên trong giày. Giấy báo khô sẽ hút ẩm, hạn chế vi khuẩn gây mùi sinh sôi đồng thời giúp bạn giữ phom dáng của giày.

Sử dụng cồn

Cồn giúp khử mùi khó chịu bên trong giày bạn, đem lại cho bạn đôi giày thơm tho như mới. Bạn lấy một ít bông thấm cồn cho vào bên trong giày, sau đó đặt giày vào nơi thông thoáng.