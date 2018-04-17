Máy nước nóng năng lượng mặt trời thông minh của SolarBK

Sức khỏe 17/04/2018 11:04

SolarBK là doanh nghiệp có bề dày nghiên cứu và phát triển máy nước nóng năng lượng mặt trời thông minh hơn 40 năm. Vì thế, những chiếc máy nước nóng do SolarBK cung cấp là một trong những sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trên cơ chế chuyển đổi nhiệt năng từ ánh sáng mặt trời.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời thông thường, SolarBK đã đầu tư nghiên cứu và phát triển thành công SSOC – giải pháp quản lý năng lượng từ xa, giúp người sử dụng theo dõi tình trạng hoạt động, điện năng tiêu thụ của máy nước nóng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị điện tử có kết nối internet.

Các dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời của SolarBK

SolarBK đang sản xuất và cung cấp cho thị trường Việt Nam hai dòng máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, bao gồm: Máy nước nóng dạng ống (kí hiệu là Life) và máy nước nóng dạng tấm (kí hiệu là CPF-X, E-Life, SE-Life). Một bộ máy năng lượng mặt trời này bao gồm: Bộ thu nhiệt, bồn chứa nước nóng, giàn khung và các thiết bị đi kèm.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời thông minh của SolarBK - Ảnh 1

Máy nước nóng năng lượng mặt trời của SolarBK

Tất cả các dòng máy nước nóng của SolarBK đều được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, có khả năng chịu áp lực nước mạnh, gia nhiệt nhanh, đặc biệt dung tích từ 150L đến 320L phù hợp cho nhu cầu sử dụng của mọi gia đình. Hiện máy năng lượng mặt trời của SolarBK được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn với sự an toàn cao và khả năng hoạt động bền bỉ.

Quản lý máy nước nóng năng lượng mặt trời thông minh qua hệ thống giám sát năng lượng SSOC

Lấy phát triển sản phẩm làm nền tảng nên SolarBK luôn không ngừng nghiên cứu nhằm đưa ra những ứng dụng tốt nhất cho sản phẩm của mình, và theo đó SSOC đã được ra đời. Đây là hệ thống giám sát năng lượng thông minh từ xa với chức năng thu thập, sao lưu và phân tích dữ liệu tự động nhằm mục tiêu tối ưu quá trình sử dụng, hiệu suất của sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời do SolarBK chế tạo, đồng thời mang đến sự tiện nghi và tiện lợi cho người dùng.

Hệ thống giám sát năng lượng SSOC có những ưu điểm vượt trội sau:

- Chỉ cần có thiết bị kết nối internet, người sử dụng có thể theo dõi tình trạng hoạt động, điện năng tiêu của máy năng lượng mặt trời mọi lúc, mọi nơi nhờ SSOC.

- Dễ dàng điều chỉnh các thông số như nhiệt độ, khối lượng nước cần thiết, thời gian sử dụng.

- Đưa ra dự báo tự động và hướng khắc phục các vấn đề của hệ thống cho người sử dụng, giúp giảm thiểu rủi ro hỏng hóc của thiết bị xuống mức thấp nhất trong quá trình sử dụng.

- Tự động nhắc lịch bảo trì.

Ngoài chất lượng nổi bật, SolarBK luôn nỗ lực để tối ưu giá thành, chính vì vậy cho đến nay SolarBK không chỉ là lựa chọn hàng đầu của các cá nhân mà còn trở thành lựa chọn số một của các tổ chức với nhiều dự án quy mô công nghiệp như Bệnh viện Từ Dũ, Nhà máy sản xuất của Vinamilk và nhiều dự án khác tại nước ngoài.

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