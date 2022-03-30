Mách bạn 5 "quy tắc vàng" để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Bỏ bữa sáng hoặc ăn uống thất thường là nguyên nhân khiến chứng khó tiêu trở nên trầm trọng hơn. Ăn đêm cũng vậy. Lý do là vì dạ dày hoạt động kém vào ban đêm nên bạn có thể cảm thấy nặng bụng vào sáng hôm sau. Trong trường hợp bất khả kháng, hãy ăn một khẩu phần nhỏ trước khi ngủ 2 tiếng để dễ tiêu hóa.

Đối với sức khỏe hệ tiêu hóa, nên tránh những thức ăn gây "áp lực" cho dạ dày như thức ăn nhiều dầu mỡ, khó tiêu, thức ăn quá lạnh hoặc quá nóng, thức ăn cay,... Điều quan trọng là bạn nên tránh ăn mặn. Người Hàn Quốc thích ăn các món hầm, súp, kim chi, cá muối, ... tất cả đều có độ mặn rất cao, ăn nhiều muối có thể kích hoạt sự biến đổi của các tế bào dạ dày và làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày.

3. Ăn nhiều rau, trái cây và phẩm tươi

Theo kết quả của một số nghiên cứu, người ta chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày sẽ thấp hơn nếu bạn ăn rau và trái cây thường xuyên. Đó là do tác dụng chống oxy hóa của axit folic, carotenoid và tocopherol có trong rau và trái cây.

Ngoài ra, bạn nên ăn các thực phẩm tươi. Ung thư dạ dày là bệnh phổ biến nhất trên toàn thế giới trước Thế chiến thứ hai, nhưng thực tế là tỷ lệ mắc ung thư dạ dày đã giảm mạnh sau khi có tủ lạnh vì chúng giữ cho thực phẩm tươi ngon.

4. Tập thể dục vừa phải, nhưng không nên tập thể dục ngay sau khi ăn

Những người ít vận động thường có hệ tiêu hóa kém. Tập thể dục vừa phải rất cần thiết để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, không nên tập sau bữa ăn vì có thể gây khó tiêu.

5. Nên kiểm soát căng thẳng, tránh để bản thân quá áp lực

Căng thẳng là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh viêm dạ dày thần kinh, tức là chứng khó tiêu chức năng. Dạ dày đảm nhiệm chức năng quan trọng nhất trong việc tiêu hóa thức ăn, chịu ảnh hưởng của hệ thống thần kinh tự chủ. Thần kinh tự chủ là những dây thần kinh không thể tự điều khiển mà bị chi phối bởi cảm xúc. Nói cách khác, những cảm xúc như lo lắng, trầm cảm, căng thẳng, stress sẽ kích thích hệ thần kinh tự chủ, cản trở sự chuyển động của dạ dày. Căng thẳng cũng có thể gây ra hội chứng viêm loét dạ dày, vì vậy những người có vấn đề về dạ dày nên chú ý tránh căng thẳng quá độ.

Theo Health Chosun