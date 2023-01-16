Theo thông tin bệnh sử, từ nhỏ Mến có cơ thể phát triển bình thường nhưng đến năm 20 tuổi, cánh mũi bên trái của anh bỗng sưng to bất thường và lan rộng, các khối chảy xệ lớn dần khiến khuôn mặt biến dạng. Dù đã đi nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ không tìm được nguyên nhân gây bệnh cho Mến. Suốt 15 năm qua, bệnh nhân phải ngủ ngồi vì không thể thở khi nằm, việc ăn uống rất khó khăn, đôi mắt luôn đỏ như đang xuất huyết.

Theo Dân Trí, hai năm trước, anh Lê Văn Mến (35 tuổi, ngụ tại An Giang) được TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung phối hợp với các đồng nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện hàng chục hội chẩn, xét nghiệm truy tìm căn bệnh “lạ”.

Gương mặt bất ngờ phì đại, chảy xệ, biến dạng khiến bệnh nhân phải ngủ ngồi, ăn uống khó khăn suốt 15 năm qua. Sau hàng chục xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện căn bệnh cực hiếm bệnh nhân mắc phải.

Ca bệnh lạ đã thu hút sự chú ý về mặt chuyên môn đối với các giáo sư y khoa khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Dân Trí

Kết hợp kết quả xét nghiệm di truyền cho kết quả âm tính với bệnh u sợi thần kinh, kết quả đo tốc độ dẫn truyền thần kinh cho thấy liệt dây VII và dây V... Nhiều bằng chứng cho thấy bệnh nhân có khuynh hướng mắc hội chứng da – thần kinh Melkersson Rosenthal Syndrome (MRS).

Đến nay, các bác sĩ đã có đủ cơ sở để khẳng định bệnh nhân Lê Văn Mến mắc hội chứng Melkersson Rosenthal Syndrome (MRS) - khiến biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và rối loạn chức năng đa cơ quan.

Hội chứng Melkersson-Rosenthal (MRS) là một hội chứng Da-Thần kinh hiếm gặp với tam chứng kinh điển là phù mặt tái diễn, liệt mặt và nứt lưỡi. Cơ chế bệnh sinh chưa được biết rõ. MRS được chẩn đoán xác định khi bệnh nhân có ít nhất hai đặc điểm lâm sàng của Tam chứng hoặc có hình ảnh viêm u hạt mạn tính với ít nhất một triệu chứng lâm sàng.

Sau hai tháng điều trị corticosteroid liều cao, kháng sinh, vitamin và liệu pháp tâm lý, tình trạng phù mặt và môi dưới của bệnh nhân đã giảm đáng kể. Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bớt phần mô phù nề trên khuôn mặt và lên kế hoạch cho một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khác nhằm cải thiện ngoại hình. Chỉ sau 1 tháng điều trị với phác đồ thiên về hội chứng MRS, lần đầu tiên sau 15 năm bệnh nhân không còn ngủ ngồi, giọng nói rõ hơn, gương mặt gọn gần 4cm...

Người đàn ông mắc chứng u sợi thần kinh loại 1 (NF1). Ảnh: Zing News

Cũng theo Zing News, ông Govardhan Das, 52 tuổi, sống ở bang Punjab, Ấn Độ cũng mắc hội chứng u sợi thần kinh loại 1 (NF1). Đây là một tình trạng di truyền hiếm gặp, khiến làn da thay đổi sắc tố, các khối u phát triển nhanh chóng dọc theo dây thần kinh trên da, não và các bộ phận khác của cơ thể.

U sợi thần kinh loại 1 (NF1) còn được gọi là bệnh Von Recklinghausen. Căn bệnh này làm biến dạng khuôn mặt của người mắc. Bệnh xảy ra với tỷ lệ 1/3.000 - 1/4.000 người trên toàn thế giới.

Mọi người đều chế giễu và gọi người đàn ông bằng nhiều cái tên khác nhau. Trước đó, Govardhan Das không hề có dấu hiệu của bệnh u sợi thần kinh loại 1. Cho đến năm 20 tuổi, ông mới bắt đầu phát hiện các khối u giống như kẹo bơ cứng mọc lên trên mặt và ảnh hưởng đến tai phải. Trong 3 thập kỷ tiếp theo, số lượng khối u phát triển nhanh chóng đến mức ông bị mất tai, mắt phải, nửa miệng và mũi thì phình to.

Vấn đề của Das không chỉ đơn thuần là thẩm mỹ trên gương mặt. Căn bệnh khiến người đàn ông tội nghiệp phải vật lộn để nhìn, ăn uống và nói chuyện. Thậm chí, Das phải thường xuyên hứng chịu sự đau đớn trên khuôn mặt. Làn da của người đàn ông dễ bỏng rát và ngứa ngáy mỗi khi đổ mồ hôi.

Điều tồi tệ nhất là không có cách chữa trị, các khối u sẽ tăng lên theo tuổi tác. Các bác sĩ đã từ chối phẫu thuật cho Das, họ cho rằng tình trạng này liên quan đến não bộ nên không thể điều trị được.