Lợi ích của nước chanh đối với cân nặng là không tưởng, nhưng khi nào mới là khoảng thời gian tốt nhất để uống nước chanh trong ngày

Uống một cốc nước chanh vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chanh giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa có tác dụng giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng năng lượng đến não...

Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng sẽ giúp phát huy hiệu quả tốt hơn. Vitamin C trong chanh sẽ giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy khả năng hấp thụ sắt (vitamin C giúp hấp thụ non-heme iron - chất sắt tìm thấy trong thực vật). Ngoài ra, vitamin C còn giúp chữa lành vết thương, duy trì sức khỏe của các xương, mô và sụn.

Bên cạnh đó, nước chanh còn giúp bổ sung nước cho cơ thể, tăng khả năng đào thải chất độc, kích thích hoạt động của dạ dày.