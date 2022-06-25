Lợi ích của nước chanh đối với cân nặng là không tưởng, nhưng khi nào mới là khoảng thời gian tốt nhất để uống nước chanh trong ngày

Sức khỏe 25/06/2022 12:04

Ai cũng biết rằng uống nước chanh vào buổi sáng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người lại không biết chính xác nên dùng loại đồ uống này vào trước hay sau bữa ăn sáng mới đúng.

Lợi ích của việc uống nước chanh vào buổi sáng

Uống một cốc nước chanh vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chanh giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa có tác dụng giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng năng lượng đến não...

Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng sẽ giúp phát huy hiệu quả tốt hơn. Vitamin C trong chanh sẽ giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy khả năng hấp thụ sắt (vitamin C giúp hấp thụ non-heme iron - chất sắt tìm thấy trong thực vật). Ngoài ra, vitamin C còn giúp chữa lành vết thương, duy trì sức khỏe của các xương, mô và sụn.

Bên cạnh đó, nước chanh còn giúp bổ sung nước cho cơ thể, tăng khả năng đào thải chất độc, kích thích hoạt động của dạ dày.

Lợi ích của nước chanh đối với cân nặng là không tưởng, nhưng khi nào mới là khoảng thời gian tốt nhất để uống nước chanh trong ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vitamin C trong chanh còn có vai trò trong quá trình tổng hợp axit amin thành collagen giúp bảo vệ da, ngăn ngừa lão hóa.

Trong chanh có chứa pectin - một loại chất xơ hòa tan giúp tạo cảm giác no. Uống nước chanh sẽ giúp kiểm soát sự thèmăn, ngăn ngừa ăn uống quá mức, giúp kiểm soát cân nặng.

Lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa như catechins, flavonoids, salvestrol Q40 giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào K.

Uống nước chanh trước hay sau khi ăn sáng mới tốt?

Uống nước chanh rất tốt nhưng bạn cần phải lựa chọn đúng thời điểm. Uống nước chanh vào buổi sáng nhưng không phải ngay khi mới thức dậy, bụng vẫn chưa có gì đã uống ngay một cốc nước chanh. Chanh có chứa nhiều axit, nhất là axit citric. Nếu uống nước chanh vào lúc dạ dày không có thức ăn, lượng axit trong dạ dày sẽ tăng lên. Khi đó, phần niêm mạc dạ dày sẽ bị bào mòn. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, bạn có thể bị viêm loét dạ dày, đau dạ dày mạn tính.

Lợi ích của nước chanh đối với cân nặng là không tưởng, nhưng khi nào mới là khoảng thời gian tốt nhất để uống nước chanh trong ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Với những người có tiên sử đau dạ dày, đã có những tổn thương từ trước đó, nếu uống nước chanh khi bụng rỗng thì vết loét càng lan rộng và sâu hơn. Vết loét càng sâu rộng, không thể hồi phục có thể kích thích các tế bào K phát triển.

Do đó, trước khi uống nước chanh vào buổi sáng, bạn cần phải lót dạ bằng một chút đồ ăn để tránh làm hại dạ dày.

Ngoài ra, khi uống nước chanh, bạn cần phải pha loãng. Không được uống nước chanh đặc vì như vậy sẽ làm hại dạ dày và có thể làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận.

Mỗi buổi sáng, bạn chỉ cần lấy một nửa quả chanh cỡ vừa và pha với 500ml nước lọc và uống từ từ.

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