Lifebuoy tài trợ gói sản phẩm hơn 11 tỷ chống Covid-19, đồng hành cùng người dân miền Trung và người khiếm thị

Sức khỏe 10/12/2020 10:30

Trước tình hình dịch bệnh và thiên tai diễn biến phức tạp trong thời gian qua, nhãn hàng Lifebuoy đã nhanh chóng triển khai chuỗi hoạt động thiết thực vì cộng đồng, bao gồm: gói sản phẩm tài trợ 11 tỷ đồng gửi đến 500 bệnh viện phòng chống Covid-19, hỗ trợ sản phẩm sạch khuẩn cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ và trao tặng thiết bị đồng hành đến cộng đồng người khiếm thị.

Ngày 30/11 vừa qua, Việt Nam đã ghi nhận 3 ca dương tính mới sau 88 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cộng thêm thời điểm mùa Đông, Xuân sắp tới cũng là điều kiện thời tiết thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan nên vẫn cần tăng cường công tác phòng chống ở mọi tầng lớp nhân dân.

Lifebuoy tài trợ gói sản phẩm hơn 11 tỷ chống Covid-19, đồng hành cùng người dân miền Trung và người khiếm thị - Ảnh 1

Đại diện BV Đại học Y Dược TP.HCM nhận sản phẩm tài trợ từ nhãn hàng Lifebuoy.

Với mục tiêu giúp cả nước chuẩn bị vững vàng, an toàn trong mọi thời điểm, Lifebuoy đã đặc biệt ưu tiên tiếp sức cho ngành y tế cả nước nói chung, và các y bác sĩ nói riêng. Cụ thể, hơn 68.000 chai xà phòng rửa tay Lifebuoy, hơn 48.000 chai gel rửa tay khô đạt tiêu chuẩn chất lượng y tế và 10.000 tài liệu hướng dẫn rửa tay đúng cách (tổng giá trị lên đến 11 tỷ đồng), đã được gửi đến gần 500 bệnh viện cả nước gồm bệnh viện Trung ương, bệnh viện cấp tỉnh,  để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân tại đây, cũng như chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo khả năng ứng phó cao độ cho mọi kịch bản dịch có thể xảy ra.

Ngoài ra, Lifebuoy còn trao gửi thêm 2.000 chai nước rửa tay khô 50ml kèm túi đựng mang hình ảnh Thánh Gióng – một trong những biểu tượng cho sự quật cường, dũng cảm chống giặc trong lịch sử văn hóa Việt Nam, như lời cảm ơn chân thành, niềm tin vững vàng và lòng tự hào dân tộc của người dân gửi gắm, dành tặng riêng cho các y bác sĩ tuyến đầu.

Lifebuoy tài trợ gói sản phẩm hơn 11 tỷ chống Covid-19, đồng hành cùng người dân miền Trung và người khiếm thị - Ảnh 2

Các bác sĩ nhận món quà cám ơn ý nghĩa từ Lifebuoy.

Không dừng ở đó, Lifebuoy đã nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của đôi tay sạch đối với cộng đồng người khiếm thị. Vì tay chính là “đôi mắt”, là phương tiện để họ học tập, làm việc, khám phá thế giới xung quanh bằng cách sờ chạm các bề mặt, đồ vật – nơi ẩn chứa nhiều vi khuẩn, virus gây bệnh, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn có nguy cơ thường trực.

Với mong muốn mang đến sự hỗ trợ thiết thực, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh, thông qua quỹ “Dùng tay thay mắt” do Lifebuoy kết hợp cùng Trung tâm vì người mù Sao Mai, 750 cây gậy dẫn đường gắn kèm gel rửa tay khô (tổng trị giá 200 triệu đồng) đã được gửi tặng đến cộng đồng người khiếm thị.

Lifebuoy tài trợ gói sản phẩm hơn 11 tỷ chống Covid-19, đồng hành cùng người dân miền Trung và người khiếm thị - Ảnh 3

Ông Mai Ngọc Nhân - Đại diện nhãn hàng Lifebuoy Việt Nam, trao tặng gậy dẫn đường và sản phẩm hỗ trợ cho trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Bên cạnh những nỗ lực đẩy lùi Covid-19, việc sát vai cùng người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai cũng được Lifebuoy đặt lên hàng đầu. Sau lũ, người dân tại những vùng ngập lụt không chỉ phải gồng mình tái ổn định cuộc sống, mà còn phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ dịch bệnh do nguồn nước bị bẩn, ô nhiễm bởi chất thải, rác, vi sinh vật như dịch tả, tiêu chảy cấp, thương hàn, viêm gan A, viêm gan E, nhiễm trùng vết thương...

Vậy nên, nhằm góp sức nâng cao điều kiện vệ sinh tại đây, Lifebuoy đã gấp rút gửi ngay 10.000 phần quà (mỗi phần gồm 2 chai gel rửa tay khô 500ml và 2 bánh xà phòng 90g) hỗ trợ bảo vệ kịp thời cho 10.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng của bão lũ ở 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Lifebuoy tài trợ gói sản phẩm hơn 11 tỷ chống Covid-19, đồng hành cùng người dân miền Trung và người khiếm thị - Ảnh 4

Các sản phẩm vệ sinh sạch khuẩn được Lifebuoy nhanh chóng hỗ trợ nhằm bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cộng đồng trước tình hình dịch và thiên tai phức tạp.

Đặc biệt, không chỉ mong muốn hỗ trợ người dân trong ngắn hạn, Lifebuoy còn góp sức vào nỗ lực chung dài hạn của cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại từ thiên tai qua việc đóng góp 250 triệu vào quỹ xây dựng “Nhà Chống Lũ”, giúp đỡ người dân có nơi ở an toàn, vững vàng hơn, nhanh chóng phục hồi, ổn định cuộc sống.

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