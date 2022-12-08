Liệu pháp y học Trung Quốc giải thích lý do tại sao bạn thường thức dậy giữa đêm và "dẫn lời kêu cứu" của những bộ phận cơ thể này

Sức khỏe 08/12/2022 12:44

Nếu bạn thường xuyên thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi đêm, người Trung Quốc khuyên bạn nên nghiên cứu đồng hồ cơ thể. Họ nói rằng mỗi giờ ngủ trước nửa đêm có giá trị bằng 2 giờ sau nửa đêm, nhưng để có một giấc ngủ ngon, bạn cần phải kiểm tra các cơ quan của mình trước.

Mỗi giờ ngủ trong đêm được kết nối với một cơ quan nhất định trong cơ thể và thấu hiểu nó có thể giúp bạn khắc phục tình trạng thức giấc giữ đêm. Nhưng xin hãy nhớ rằng những điều này không phải là lời khuyên y tế.

Từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối

Liệu pháp y học Trung Quốc giải thích lý do tại sao bạn thường thức dậy giữa đêm và 'dẫn lời kêu cứu' của những bộ phận cơ thể này - Ảnh 1

Người Trung Quốc cho rằng, cửa sổ từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối được kết nối với hệ thống nội tiết và bạch huyết của bạn. Các hệ thống này hoạt động nhiều hơn trong thời gian này. Nếu chúng mất cân bằng, bạn có thể cảm thấy chán nản và ngủ không ngon giấc trong khoảng thời gian này.

Ngoài ra, trong số các triệu chứng này, bạn có thể bị mất cảm xúc, cảm giác tội lỗi, mất cân bằng hormone và rối loạn tuyến giáp. Bạn cần có một thói quen đi ngủ tốt hơn và hãy nhớ rằng 10:30 tối là thời gian muộn nhất bạn nên đi ngủ để đảm bảo rằng bạn đã ngủ trước 11 giờ đêm

Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng

Liệu pháp y học Trung Quốc giải thích lý do tại sao bạn thường thức dậy giữa đêm và 'dẫn lời kêu cứu' của những bộ phận cơ thể này - Ảnh 2

Cửa sổ này chịu trách nhiệm về túi mật. Hoạt động sai của cơ quan này dẫn đến mất cân bằng cảm giác không chắc chắn, phán đoán kém, khó đưa ra quyết định, nhút nhát, rụt rè và cholesterol cao. Các chuyên gia khuyên bạn nên tránh tiêu thụ đồ uống không lành mạnh và chất béo chuyển hóa.

Từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng

Liệu pháp y học Trung Quốc giải thích lý do tại sao bạn thường thức dậy giữa đêm và 'dẫn lời kêu cứu' của những bộ phận cơ thể này - Ảnh 3

Trong khoảng thời gian này, gan hoạt động nhiều hơn. Nó cố gắng giải độc cơ thể của bạn và xử lý các cảm xúc trong ngày. Bạn có thể cảm thấy tức giận, ủ rũ và đau đầu khi thức dậy.

Nếu bạn tiếp tục thức dậy vào thời điểm này, bạn có thể có quá nhiều thói quen xấu, bao gồm tiêu thụ đồ uống không lành mạnh và thực phẩm không lành mạnh, đặc biệt nếu bạn làm như vậy vào ban đêm.

Từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng

Liệu pháp y học Trung Quốc giải thích lý do tại sao bạn thường thức dậy giữa đêm và 'dẫn lời kêu cứu' của những bộ phận cơ thể này - Ảnh 4

Phổi hoạt động trong những giờ này. Nếu bạn gặp vấn đề với cơ quan này, bạn có thể cảm thấy buồn, thở nông, đổ mồ hôi và đau ngực. Thử tập thở trước khi đi ngủ hoặc nói chuyện với bạn bè hay chuyên gia tâm lý có thể là liệu pháp tốt cho bạn.

Từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng

Liệu pháp y học Trung Quốc giải thích lý do tại sao bạn thường thức dậy giữa đêm và 'dẫn lời kêu cứu' của những bộ phận cơ thể này - Ảnh 5

Ruột già hoạt động tích cực trong thời gian này. Nếu nó bị rối loạn, bạn có thể cảm thấy phòng thủ hoặc bị mắc kẹt trong một tình huống. Mỗi khi thức dậy khỏi đồng hồ báo thức, bạn có thể cảm thấy bực bội. Người Trung Quốc khuyên bạn nên bổ sung nhiều chất xơ hoặc nước hơn trong chế độ ăn uống của mình hơn để cải thiện tình hình này.

Theo Brightside

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