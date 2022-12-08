Liệu pháp tăng cường sức khỏe đường ruột đơn giản mà bạn cần lưu ý để đảm bảo một hệ tiêu hóa "kiên cường"

Một đường ruột khỏe mạnh chứa một lượng tối ưu các vi khuẩn tốt và các tế bào miễn dịch giúp loại bỏ các tác nhân lây nhiễm như vi rút, nấm và vi khuẩn. Sức khỏe đường ruột mô tả sự cân bằng và chức năng của vi khuẩn đường ruột trong một số bộ phận của đường tiêu hóa giúp chúng ta ăn, tiêu hóa thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng đúng cách mà không gây khó chịu.

Một số mẹo đơn giản mà bạn có thể dễ dàng làm theo sau đây có thể chăm sóc tốt cho đường ruột của mình.

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Tăng lượng nước của bạn trong mùa hè là cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Hãy uống nhiều hơn lượng nước thông thường bạn từng uống và thêm nước dừa và sữa tách bơ vào quá trình ăn uống của bạn.

Nupur Arya, nhà tư vấn dinh dưỡng của Nutrimend cho biết: "Nước dừa, nước ép nho khô, nước ép gừng và cần tây, dưa hấu lạnh cũng là những lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát tình trạng viêm nhiễm và giảm bớt cảm giác nóng bức trong những tháng mùa hè."

Ăn nhiều hơn

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Bổ sung nhiều rau xanh và hoa quả tươi theo mùa vào chế độ ăn uống của bạn. Tránh xa các bữa ăn cay và nặng. Bạn cần các chất dinh dưỡng cần thiết và chất xơ để đảm bảo vi khuẩn đường ruột của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Thêm Probiotics vào chế độ ăn

Bạn hãy cố gắng tiêu thụ các chế phẩm sinh học tự nhiên như sữa chua và thực phẩm lên men. Bổ sung probiotic có thể cực kỳ hữu ích trong việc giữ cho vi khuẩn đường ruột tốt sống và khỏe mạnh. Tốt hơn là nên chọn các chất bổ sung dành riêng cho chủng có CFU cao và công nghệ bao bọc tốt để cải thiện tỷ lệ sống sót của vi khuẩn trong ruột.

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Nhà dinh dưỡng Nupur Arya cũng nhấn mạnh việc bổ sung men vi sinh vào chế độ ăn uống của bạn trong mùa hè. Cô nói: "Uống nhiều đồ uống giàu probiotic như Kombucha, sữa chua lassi hoặc sinh tố, nước gạo lên men có thể hữu ích trong việc giữ cho đường ruột của bạn khỏe mạnh cũng như cung cấp hydrat hóa trong cái nóng như thiêu như đốt này."

Ngủ đủ giấc

Đảm bảo bạn ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi ngày, không chỉ để hoạt động bình thường của vi khuẩn đường ruột mà còn cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Giảm căng thẳng

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Mức độ căng thẳng cao có thể có tác động trực tiếp đến sức khỏe đường ruột của bạn.“Đi dạo, chơi với thú cưng của bạn, tập Yoga hoặc tập thể dục trong phòng tập thể dục để giảm căng thẳng.

Theo Indiatoday