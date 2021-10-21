Lắp đặt ngay cửa lưới chống muỗi Vietfamily để phòng chống dịch sốt xuất huyết

Sức khỏe 21/10/2021 14:34

Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, cần có biện pháp ngăn ngừa muỗi hiệu quả, và tuyệt đối không được chủ quan nếu có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh. Và một trong số các biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay là lắp đặt cửa lưới chống muỗi của Vietfamily.

Lắp đặt ngay cửa lưới chống muỗi Vietfamily để phòng chống dịch sốt xuất huyết

Hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết đã vào mùa quay trở lại, hoành hành tại nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước, gây ra nỗi lo sợ đe dọa tới an toàn sức khỏe, thậm chí tính mạng nếu không may bị dịch bệnh. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, cần có biện pháp ngăn ngừa muỗi hiệu quả, và tuyệt đối không được chủ quan nếu có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh. Và một trong số các biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay là lắp đặt cửa lưới chống muỗi của Vietfamily.

Lắp đặt ngay cửa lưới chống muỗi Vietfamily để phòng chống dịch sốt xuất huyết - Ảnh 1

1. Sự nguy hiểm của sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống dịch bệnh này

Thời điểm giao mùa, mùa mưa hàng năm chính là lúc bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trở lại. Vào thời gian này trong năm, muỗi sinh sôi phát triển nhiều do các điều kiện thời tiết thuận lợi như mưa nhiều, không khí mát mẻ… từ đó cũng dẫn đến việc bùng phát các bệnh truyền nhiễm do muỗi gây ra, trong đó có sốt xuất huyết.

Triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết khá giống với các loại bệnh sốt do virus hay sốt thông thường, nên khi xuất hiện các triệu chứng bệnh này, có khá nhiều bệnh nhân chủ quan, suy nghĩ có thể tự chữa trị tại nhà, dẫn đến việc bệnh có nguy cơ diễn biến trầm trọng hơn, nặng nề nhất có khi còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Do vậy, vào các thời điểm giao mùa này, chúng ta cần nâng cao đề phòng các loài muỗi xâm nhập vào ngôi nhà cũng như tấn công vào các thành viên trong gia đình. Bạn cần có các biện pháp phòng chống như mặc quần áo dài tay, tránh đi vào các khu vực dễ có nhiều muỗi đốt như lùm cây, góc khuất, nơi sẽ tập trung nhiều muỗi.

Việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa cũng rất quan trọng, tuyệt đối không để các loại chai lọ, hộp… có thể tồn đọng lâu ngày nước để muỗi đẻ trứng. Các khu vực vũng nước, ao tù cũng cần được lưu thông để loại bỏ các khu vực muỗi có thể sinh trưởng. Đối với trong nhà, bạn cần thường xuyên dọn dẹp không để đồ đạc tạo các góc khuất muỗi trú ngụ, không để quần áo bẩn đã sử dụng treo móc lâu ngày, vì muỗi cũng rất ưa thích ẩn náu tại đây, nơi có mùi mồ hôi người làm chúng tập trung thu hút.

Bạn có thể cân nhắc sử dụng các loại thuốc xịt, tinh dầu chống muỗi, nhưng tuyệt đối không mua các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, không biết chắc chắn thành phần làm từ nguyên liệu nào. Vì có nhiều sản phẩm thuốc xịt, tinh dầu chống muỗi được quảng cáo là làm từ vật liệu thiên nhiên, phòng chống được muỗi thật, nhưng thực tế lại được sản xuất từ các hợp chất hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đã có nhiều trường hợp khi sử dụng các loại phun xịt hóa chất, các thành viên trong gia đình bị mẩn ngứa, sưng đỏ, nặng hơn có thể gây khó thở.

Tốt hơn hết để phòng chống muỗi, bạn nên lắp đặt sản phẩm cửa lưới chống muỗi của Vietfamily. Cửa lưới chống muỗi là biện pháp phòng chống muỗi hoàn toàn bằng vật lý cơ học, không sử dụng bất kỳ hóa chất nào, do vậy cửa lưới vừa phòng chống muỗi hiệu quả, mà lại hoàn toàn an toàn cho cả gia đình.

Lắp đặt ngay cửa lưới chống muỗi Vietfamily để phòng chống dịch sốt xuất huyết - Ảnh 2

2. Lựa chọn loại cửa lưới chống muỗi phù hợp để phòng chống muỗi cũng như dịch bệnh sốt xuất huyết

Trong các công ty cung cấp cửa lưới chống muỗi hiện nay, nổi bật về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm phong phú, thẩm mỹ phải kể đến Vietfamily. Đây là hãng sản xuất cửa lưới chống muỗi hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Các dòng sản phẩm cửa lưới chống muỗi của Vietfamily khá đa dạng, trong đó nổi bật và thịnh hành nhất hiện nay là cửa lưới chống muỗi dạng gấp xếp. Cửa lưới chống muỗi gấp xếp của Vietfamily lại được chia ra thành nhiều dòng sản phẩm nhỏ khác, như cửa lưới chống muỗi gấp xếp ngang dạng thông minh có thể tháo lắp lưới dễ dàng, cửa lưới chống muỗi gấp xếp ngang dạng cơ bản tiết kiệm chi phí. Ngoài ra còn có cả dòng sản phẩm mới là cửa lưới chống muỗi xếp dọc, hoàn toàn không ray ở phía dưới, giúp cho việc lắp đặt, sử dụng cực kỳ hiệu quả và thuận tiện, không có ray dưới nên không bị gây cản trở đối với các công việc như đi lại, lau dọn quét nhà…

Với các vị trí cần lắp cửa lưới chống muỗi mà không cần phải đóng mở, như các vị trí ô thoáng, ban công… bạn nên lựa chọn loại cửa lưới chống muỗi khung cố định, bắn trực tiếp vào khung cửa hay tường để đơn giản hóa việc lắp đặt cũng như tiết kiệm chi phí.

Lắp đặt và sử dụng cửa lưới chống muỗi là giải pháp và lựa chọn thông minh để bảo vệ sự an toàn của cả gia đình khỏi sự tấn công của muỗi và côn trùng. Không những vậy, cửa lưới chống muỗi còn giúp cho ngôi nhà thông thoáng và tiết kiệm điện năng. Để có thêm thông tin về sản phẩm cửa lưới chống muỗi, hãy liên hệ ngay tới Vietfamily chúng tôi nhé.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Vietfamily

Website: https://vietfamily.vn/

Hotline: 0869.911.830

Địa chỉ showroom và sản xuất: Số 76, Đường Mới, Sáp Mai, Đông Anh, Hà Nội

 

 

 

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Từ khóa:   bệnh sốt xuất huyết phòng bệnh sốt xuất huyết phòng bệnh

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