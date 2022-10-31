Làm thế nào khắc phục được tình trạng đầy bụng khó tiêu tại gia một cách nhanh chóng?

Sức khỏe 31/10/2022 06:24

Tình trạng đầy bụng, đầy hơi xảy ra do sự tích tụ khí trong hệ tiêu hóa, để cải thiện được phần nào chứng đầy hơi này bạn có thể kham khảo 5 cách này tại nhà.

Tập yoga

Sau bữa ăn, bạn có thể nghỉ ngơi một lúc rồi thực hiện các động tác yoga nhẹ nhàng để thư giãn cơ thể, thúc đẩy tiêu hóa.

Tư thế em bé hoặc tư thế con mèo, con bò có thể giúp khắc phục tình trạng khó chịu ở vùng bụng do đầy hơi gây ra. Hãy làm mỗi tư thế này 5 lần. Vừa thực hiện vừa hít thở sâu, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Bạn có thể lặp lại các động tác nhiều lần cho đến khi cảm thấy dễ chịu. Mỗi lần hít thở sâu, hệ thần kinh đối giao cảm sẽ được kích thích và đưa cơ thể vào chế độ nghỉ ngơi, cho phép bạn tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Làm thế nào khắc phục được tình trạng đầy bụng khó tiêu tại gia một cách nhanh chóng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xoa bóp bụng

Thực hiện xoa bóp nhẹ nhàng vùng bụng sẽ giúp di chuyển khí xuống bụng dưới và thải khí ra ngoài cơ thể. Động tác này cần thực hiện theo đường đi của ruột già thì mới có kết quả nhanh chóng. Theo đó, bạn hãy đặt 2 tay lên phía trên xương hông bên phải, xoa nhẹ theo chuyển động tròn về phía lồng ngực. Hãy lặp lại động tác này trông một khoảng thời gian để có cảm giác dễ chịu.

Sử dụng thực phẩm chứa pectin

Pectin cũng là một loại chất xơ được tìm thấy nhiều nhất trong một số loại trái cây như táo và trái cây thuộc họ cam quýt.

Nó có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột có lợi, nhờ đó giúp việc tiêu hóa thức ăn được nhanh hơn và giảm bớt triệu chứng đầy hơi, khó chịu do vi khuẩn đường ruột gây ra.

Tắm nước ấm

Tắm nước ấm thư giãn cũng là một phương pháp hữu hiệu để thoát khỏi chứng đầy hơi. Hơi nóng của nước tỏa ra có thể giúp giảm đau bụng và loại bỏ tình trạng tích tụ khí. Ngoài ra, nhờ việc này cũng sẽ giúp giảm tình trạng căng thẳng và cải thiện hiệu quả đường tiêu hóa.

Ăn thực phẩm giàu Probiotic

Các loại thực phẩm giàu probiotic phổ biến như sản phẩm từ sữa (sữa chua, sữa bơ,…) và kefir đều có tác dụng trong việc điều hòa nhu động ruột hoạt động và giảm bớt tình trạng táo bón, tiêu chảy và đầy hơi.

Vì nhóm thực phẩm này cung cấp các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp cân bằng số lượng vi khuẩn có lợi để cải thiện các bệnh về đường tiêu hóa.

Làm thế nào khắc phục được tình trạng đầy bụng khó tiêu tại gia một cách nhanh chóng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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