Làm thế nào để giữ sự tỉnh táo trong một chuyến bay dài

Các chuyến bay dài có thể là một cuộc đấu tranh để vượt qua mà không cảm thấy cực kỳ buồn chán. Ngồi một chỗ quá lâu có thể là một việc rất khó chịu. Vì lý do này, chúng tôi muốn giúp bạn một chút bằng cách tổng hợp một số mẹo và thủ thuật để giúp bạn luôn tỉnh táo trong suốt một chuyến bay dài.

Khi bạn bị giới hạn trong một không gian nhỏ trong nhiều giờ liên tục, một cách tuyệt vời để vượt qua thời gian là say sưa xem một vài bộ phim. Mặc dù thông thường có chương trình giải trí trên chuyến bay, nhưng bạn có thể muốn sạc thiết bị của mình và tải phim và các chương trình giải trí vì có thể bạn sẽ không có Internet.

Tất nhiên, một cách khác để giúp bạn bận rộn là đọc sách. Bạn có thể mang theo nhiều loại sách và tạp chí và đọc khi có thời gian.

Tô màu

Sách tô màu dành cho người lớn giờ đã trở thành một thứ và chúng tôi phải nói rằng, nó thật tuyệt vời. Nó rất nhẹ nhàng và mang tính trị liệu, đồng thời cho phép khả năng sáng tạo của bạn tuôn trào.

Chơi game

Tải xuống một số trò chơi trên điện thoại của bạn để chơi trên chuyến bay. Đảm bảo rằng chúng không cần Internet để chạy, nhưng các trò chơi như Candy Crush có thể gây nghiện và khiến bạn bận rộn hàng giờ.

Mặc đồ thoải mái

Vì bạn sẽ ở trong một không gian khá khó chịu, bạn nên ăn mặc thoải mái để cố gắng làm tốt nhất tình huống. Bằng cách này, bạn sẽ không thấy khó chịu hơn mức cần thiết.

Ngủ

Đương nhiên, cách tốt nhất để vượt qua thời gian trong một chuyến bay dài là ngủ. Tuy nhiên, bạn có thể cân nhắc việc mang theo những vật dụng giúp bạn có giấc ngủ ngon như gối hơi du lịch và mặt nạ che mắt. Ngay cả tai nghe hoặc nút bịt tai chống ồn cũng có thể tốt nếu bạn muốn một chút yên bình và tĩnh lặng.

Mang theo đồ ăn

Như chúng ta đã biết, đồ ăn trên máy bay không phải là đồ ăn ngon nhất. Vì vậy, để không bị đói, hãy nhớ mang theo một số đồ ăn nhẹ cho chuyến bay.

Giữ cho cơ thể đủ nước

Đảm bảo rằng bạn uống nhiều nước khi đi máy bay. Bởi v bìạn rất dễ bị mất nước vì không khí quá khô.

Nghe Podcast

Nếu không muốn xem hoặc đọc bất cứ thứ gì, bạn luôn có thể tìm một podcast thú vị để nghe. Có rất nhiều loại podcast khác nhau, bạn có thể tìm hiểu về đủ loại chủ đề hấp dẫn. Bạn thậm chí có thể nghe những câu chuyện và podcast hài.

Mang vớ nén

Vì ngồi một chỗ trong thời gian dài có thể làm giảm lưu lượng máu đến chân, nên mang vớ nén là một thói quen tuyệt vời khi đi máy bay. Tất sẽ giúp tăng lưu thông máu và giảm nguy cơ sưng mắt cá chân.