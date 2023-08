Làm thế nào để cải thiện chất lượng và làm chậm quá trình già hóa của buồng trứng?

Ảnh minh họa

1. Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả

Đối với bạn nữ, muốn đảm bảo chất lượng trứng thì phải ăn nhiều rau quả tươi. Trái cây và rau quả rất giàu vitamin C và vitamin E cũng như các loại vitamin khác. Chỉ có thể tránh được tình trạng thiếu hụt vitamin sau khi bổ sung đầy đủ vitamin, do đó làm chậm quá trình lão hóa da do quá trình oxy hóa tế bào gây ra. Trong nhiều loại trái cây và rau quả, chất sắc tố carotenoid cũng có thể chống lão hóa hiệu quả.