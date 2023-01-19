Làm đẹp cấp tốc, hiểm họa khó lường: Chuyên gia lưu ý khi chị em chuẩn bị đón Tết

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân từng tiêm filler nâng mông mỗi bên 200cc từ nhiều năm trước. Cuối năm với mong muốn sở hữu bờ mông căng tròn, quyến rũ để diện đồ đẹp đi chơi những ngày Tết, chị đến một cơ sở thẩm mỹ tại Khánh Hòa thực hiện phương pháp tiêm filler độn mông cấp tốc. Sau khi tiêm thêm mỗi bên mông 100cc filler, bệnh nhân bị đau nhức. Dù đến cơ sở y tế tại địa phương để can thiệp nhưng tình trạng nhiễm trùng hoại tử ngày càng nặng khiến người bệnh phải chuyển viện đến TPHCM.

Theo Báo Tiền Phong, ngày 18/1, Bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, nhiều ngày qua bệnh viện liên tục tiếp nhận những trường hợp bị tai biến khi người bệnh thực hiện các dịch vụ làm đẹp cấp tốc trước kỳ nghỉ Tết. Ngày cao điểm, số trường hợp gặp sự cố liên quan đến thẩm mỹ đến bệnh viện “cầu cứu” bác sĩ lên tới cả chục bệnh nhân. Ca bệnh nặng nhất là trường hợp chị N.T.N (30 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa), nhập viện cấp cứu trong tình trạng hai bên mông căng cứng, xuất hiện nhiều dấu hiệu hoại tử tím tái ngoài da. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân có lỗ thủng trên mông liên tục trào mủ gây đau nhức dữ dội.

Theo VnExpress, Như Vy, 25 tuổi, Tết năm nào cũng phải nghe lời nhận xét của họ hàng "sao năm nay trông béo hơn", hay "đi làm vất vả quá nên trông đen hẳn đi", bởi vậy, cận Tết, cô sắm nhiều quần áo mới, tiêm mesotherapy với liệu trình ba lần, chi phí 10 triệu đồng, tại một spa. Đây là liệu pháp tiêm tinh chất trực tiếp vào da và được quảng cáo sẽ giúp làn da săn chắc, bóng, trắng sáng nhanh.

Tết Nguyên Đán 2023 đến gần, nhu cầu làm đẹp của phái nữ càng tăng cao. Do công việc bận rộn lại muốn hiệu quả nhanh đón Tết, nên nhiều chị em đã chọn các phương pháp làm đẹp cấp tốc, tiêm filler, botox. Tuy nhiên, bất cứ chuyện gì, dục tốc thì bất đạt, và câu chuyện làm đẹp cũng vậy.

Ba ngày sau, cô bị sốt cao, mặt chảy nhiều dịch mủ, nhập viện được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng da lan tỏa, phải dùng kháng sinh liều cao. "Bác sĩ nói mặt của tôi khá nhiều mụn, là trường hợp không được dùng mesotherapy, nhưng nhân viên spa vẫn làm gây hậu quả nghiêm trọng", Vy nói.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu trung ương thăm khám cho bệnh nhân bị biến chứng sau làm đẹp chăm sóc da tại spa không phép. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Bác sĩ Vũ Hữu Thịnh, Phó Khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cho hay, những dịch vụ can thiệp quá mức hoặc cùng một chỗ trên cơ thể như cắt mí mắt, sửa mũi, tiêm filler, tạo lúm đồng tiền hoặc nâng ngực, cắt da mỡ bụng... khiến mức độ rủi ro tăng cao gấp nhiều lần khi đưa lượng lớn thuốc gây tê hoặc gây mê vào người. Những cuộc mổ lớn nếu thực hiện cùng lúc sẽ tăng nguy cơ chảy máu, mất máu, nhiễm trùng và khó khăn trong việc hồi phục sức khỏe sau mổ.

"Chúng tôi luôn khuyên khách hàng làm đẹp chừng mực, chia nhỏ từng phần, từng giai đoạn thì sẽ an toàn hơn rất nhiều", bác sĩ Thịnh nói.

Các chuyên gia khuyến cáo làm đẹp cần có thời gian, không đại tu nhan sắc cấp tốc và dùng dịch vụ kém chất lượng. Khách hàng khi can thiệp xong cần chờ 3-6 tháng mới có kết quả thực sự, tránh tư tưởng muốn đẹp ngay, gây áp lực cho bản thân và cả bác sĩ.

Nhiều chị em mong muốn có kết quả làm đẹp cấp tốc. Ảnh: VnExpress

Theo Bác sĩ Bác sĩ Đinh Phương Đông - khoa bỏng và tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, làm đẹp là một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là chị em phụ nữ thì ai cũng muốn mình xinh đẹp hơn trong thời điểm Tết đến xuân về. Ở thành phố càng lớn thì càng nhiều cơ sở làm đẹp hơn.

Với những cơ sở chui thì thường cũng được treo biển hiệu lung linh, cùng với đó là những quảng cáo rầm rộ trên mọi nền tảng mạng xã hội khiến người dân dễ nhầm lẫn và tin tưởng hơn.

Do đó, người dân muốn đi làm đẹp phải chọn nơi uy tín, biết rõ thứ đưa vào người mình là gì. Chất làm đầy tiêm vào cơ thể phải được Bộ Y tế chứng nhận đạt chuẩn và cấp phép. Đồng thời người thực hiện phải được đào tạo kỹ thuật, có giấy phép hành nghề, để hạn chế việc xảy ra tai biến cho bệnh nhân.

"Khi làm đẹp, nhất là chọn dịch vụ có xâm lấn thì phải kiểm tra trước, không ngần ngại khi hỏi người thực hiện các thủ thuật có phải là bác sĩ hay không, có chứng chỉ hành nghề hay không, cơ sở có giấy phép làm đẹp hay không... Đây là những điều tiên quyết cần biết rõ trước khi thực hiện các dịch vụ làm đẹp có xâm lấn trên người mà tôi luôn dặn dò những bệnh nhân chẳng may đã gặp tai biến", bác sĩ Đông chia sẻ.

Đồng thời, không chạy theo xu hướng, nên lựa chọn dịch vụ làm đẹp hợp lý, phù hợp lứa tuổi... để tránh "tiền mất, tật mang".