Nhiều chị em rất ghét kinh nguyệt, vì một khi kinh nguyệt đến sẽ kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi, đau lưng, đau bụng kinh, tâm trạng thất thường,... Nhiều người cho rằng, khi kỳ kinh nguyệt đến, chúng ta chỉ cần uống nhiều nước nóng là đủ. Thế nhưng trên thực tế tốt hơn là chúng ta nên uống nước đường đỏ thay vì nước nóng bởi uống nhiều nước đường đỏ rất có ích cho các triệu chứng đau bụng kinh. Hơn nữa việc uống nước đường đỏ còn có thể làm tăng tốc độ lưu thông máu của chúng ta, có tác dụng làm giảm hiện tượng máu kinh bị ứ lại trong tử cung nên sẽ giảm đau bụng kinh một cách hiệu quả.

2. Tập thể dục vừa phải

Nếu bạn trải qua tình trạng kinh khủng nhất của kỳ kinh nguyệt: đau bụng kinh, bạn sẽ biết khoảng thời gian này khó chịu đến mức nào. Nhưng may mắn là các bài tập đi bộ nhẹ có thể giúp bạn giảm các triệu chứng này

Trong cuộc sống, nhiều phụ nữ rất thích vận động, nhưng khi trong thời kỳ kinh nguyệt thì họ không nên vận động quá mạnh mà thay vào đó là nên tập thể dục với cường độ vừa phải. Tốc độ trao đổi chất trong thời gian này được coi là thời điểm tốt nhất để phụ nữ giải độc, để các chất cặn bã và độc tố trong tử cung sẽ đào thải dần ra ngoài. Vì vậy chị em không nên chỉ ngồi yên khi hành kinh, vận động vừa phải cũng rất tốt cho sức khỏe, không những vậy việc tập luyện nhẹ nhàng trong kỳ hành kinh còn làm giảm đau bụng kinh một cách đáng kể.

3. Chú trọng vào việc ngâm chân

Trong thời kỳ kinh nguyệt, phụ nữ nên ngâm chân thường xuyên, vì việc ngâm chân rất có ích cho sức khỏe. Lòng bàn chân có nhiều huyệt đạo giúp tăng cường chức năng giải độc và giải độc của các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Đồng thời các chất độc, chất thải cũng có thể được đào thải ra ngoài theo đường máu kinh, nhờ đó cơ thể ngày càng khỏe mạnh hơn. Đồng thời, trong thời kỳ kinh nguyệt, nếu bạn có thể kiên trì ngâm chân, bạn có thể làm giảm các triệu chứng đau bụng kinh một cách hiệu quả và đạt được mục đích làm ấm hoàng cung.