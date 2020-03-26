Kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật hiệu quả

Sức khỏe 26/03/2020 20:35

Tìm hiểu những kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật sẽ giúp bạn đẩy lùi được các triệu chứng của bệnh và lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống.

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Rối loạn thần kinh thực vật là căn bệnh gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm chất lượng cuộc sống. Hãy cùng tìm hiểu kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật trong bài viết dưới đây để giúp bạn có được phương pháp cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả.

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Kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu chung về bệnh rối loạn thần kinh thực vật

Rối loạn thần kinh thực vật là sự mất cân bằng giữa hệ giao cảm và phó giao cảm, khiến cho các cơ quan nội tạng bị rối loạn và có những biểu hiện triệu chứng trên cơ thể. 

Người bị rối loạn thần kinh thực vật thường gặp nhiều triệu chứng khó chịu như: khó thở, đau ngực, đánh trống ngực, hồi hộp, chóng mặt, chán ăn, cơ thể mệt mỏi…

Một số nguyên nhân dẫn đến rối loạn thần kinh thực vật có thể kể đến:

  • Rối loạn tâm lý: Những người thường xuyên bị stress hoặc căng thẳng sẽ gây áp lực đến các dây thần kinh quan trọng và làm rối loạn hệ thần kinh.
  • Do bệnh lý: Các căn bệnh như nhiễm virus, sốc nhiễm trùng, chấn thương sọ não, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, loét dạ dày, trầm cảm… có thể là nguyên nhân dẫn đến rối loạn thần kinh thực vật.
  • Tác dụng phụ của thuốc: Một số thuốc điều trị các bệnh như ung thư, tim mạch, thuốc thần kinh, nội tiết… có thể để lại tác dụng phụ gây rối loạn thần kinh thực vật.
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Rối loạn thần kinh thực vật để lại nhiều triệu chứng khó chịu cho người bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật

Cách chữa rối loạn thần kinh thực vật có thể dựa vào các phương pháp điều trị tây y hoặc đông y tìm rõ nguyên nhân gây bệnh và giảm thiểu các triệu chứng của bệnh, giúp người bệnh nhanh chóng lấy lại được sự cân bằng và ổn định trong cuộc sống.

 Ngoài ra, bạn có thể áp dụng kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật theo những phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả tại nhà như sau:

  • Tập thở: Người bệnh hít một hơi thật sâu bằng đường mũi, sau đó nín thở và giữ hơi trong phổi một nhịp rồi thở chậm ra bằng miệng, luyện tập nhiều lần để nhịp thở được ổn định. Việc làm này sẽ giúp bạn giảm triệu chứng thở gấp và hạn chế căng thẳng để hệ thần kinh thực vật hoạt động khỏe mạnh.
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Tập thở giúp làm giảm các triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật – Ảnh minh họa: Internet
  • Ăn nhiều trái cây: Một trong những cách chữa bệnh rối loạn thần kinh thực vật là bổ sung các loại trái cây giàu vitamin B, C để đối phó với các triệu chứng của bệnh. Vitamin B có công dụng làm tăng nồng độ hormone Cysteine trong máu, giúp cho nhịp tim luôn được ổn định, hỗ trợ điều trị hiệu quả rối loạn thần kinh thực vật thể tim mạch. Một số loại hoa quả giàu vitamin B như: Bơ, óc chó, chuối, hạt điều… Bên cạnh đó, vitamin C sẽ giúp thúc đẩy sự thư giãn hệ thần kinh, ổn định tâm lý và tăng cường hoạt động hệ thần kinh ở tim. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Một số loại hoa quả chứa nhiều vitamin C như: Cam, chanh, bưởi, mâm xôi…
  • Uống trà xanh: Trong thành phần trà xanh có chứa nhiều chất oxy hóa tốt cho cơ thể, hoạt chất L- theanine có trong trà xanh giúp bạn được thư giãn và ổn định tinh thần hiệu quả. Đây được coi là liệu pháp tự nhiên giúp bạn đẩy lùi các triệu chứng của bệnh rối loạn thần kinh thực vật.
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Nước trà xanh đẩy lùi các triệu chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật – Ảnh minh họa: Internet

Ngoài các phương pháp kể trên, bạn có thể sử dụng một số cây thuốc chữa bệnh rối loạn thần kinh thực vật hiệu quả dưới đây:

  • Cây hợp hoan bì: Theo y học cổ truyền sử dụng hợp hoan bì có tác dụng thúc đẩy niềm vui, xua đi nỗi buồn, tăng chức năng tế bào thần kinh, giảm mệt mỏi, lấy lại tinh thần lạc quan cho người bệnh.
  • Cây nữ lang: Việc sử dụng rễ cây nữ lang sẽ giúp tăng cường sức khỏe thần kinh, đem lại tinh thần hưng phấn và cải thiện rõ rệt các triệu chứng của rối loạn thần kinh thực vật. Ngoài ra những nghiên cứu chỉ ra rằng trong rễ cây nữ lang có chứa GABA – một axit amin có khả năng phục hồi chức năng của các tế bào thần kinh bị tổn thương, rất tốt trong điều trị bệnh rối loạn thần kinh thực vật.
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Rễ cây nữ lang giúp phục hồi các chức năng tế bào thần kinh bị tổn thương – Ảnh minh họa: Internet
  • Cây viễn chí: Theo đông y, viễn chí có tác dụng bổ khí huyết, an thần, hỗ trợ điều trị mất ngủ, suy giảm trí nhớ, các triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật. Trong thành phần của cây viễn chí chứa tenuigenin giúp cải thiện khả năng tập trung và ghi nhớ, lưu thông tuần hoàn máu, tăng cường chức năng hệ thần kinh. Đây được coi là phương thuốc hữu hiệu trong điều trị rối loạn thần kinh thực vật.

Ngoài ra, để điều trị bệnh rối loạn thần kinh thực vật hiệu quả bạn cần kết hợp các phương pháp trên cùng với một lối sống lành mạnh. Bạn nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, tránh để stress, áp lực trong cuộc sống, ngoài ra thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

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Cây viễn chí hỗ trợ điều trị các triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật - Ảnh minh họa: Internet

Trên là những chia sẻ về kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật hiệu quả theo nhiều phương pháp khác nhau. Hy vọng qua thông tin bài viết trên sẽ giúp cho những ai đang không may mắc phải căn bệnh này tìm được một phương pháp hữu hiệu cho bản thân, nhanh chóng đẩy lùi triệu chứng của bệnh, duy trì cuộc sống ổn định.

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