Ăn nhiều trái cây: Một trong những cách chữa bệnh rối loạn thần kinh thực vật là bổ sung các loại trái cây giàu vitamin B, C để đối phó với các triệu chứng của bệnh. Vitamin B có công dụng làm tăng nồng độ hormone Cysteine trong máu, giúp cho nhịp tim luôn được ổn định, hỗ trợ điều trị hiệu quả rối loạn thần kinh thực vật thể tim mạch. Một số loại hoa quả giàu vitamin B như: Bơ, óc chó, chuối, hạt điều… Bên cạnh đó, vitamin C sẽ giúp thúc đẩy sự thư giãn hệ thần kinh, ổn định tâm lý và tăng cường hoạt động hệ thần kinh ở tim. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Một số loại hoa quả chứa nhiều vitamin C như: Cam, chanh, bưởi, mâm xôi…