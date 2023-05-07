Một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tai dữ dội, ù tai, nghe khém và chảy máu tai. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện hàng chục con giòi trong tai giữa người phụ nữ.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, sáng 7/5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các y, bác sĩ của đơn vị vừa tiến hành nội soi, gắp hàng chục con giòi sống trong tai giữa bệnh nhân.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 4/5, khoa Tai Mũi Họng, Bênh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân Đ.H. (SN 1971, trú xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau tai trái dữ dội, ù tai, nghe kém kèm chảy máu tai lượng nhiều.

Tiến hành nôi soi, các bác sĩ phát hiện ống tai hẹp, đọng nhiều máu tươi. Khi hút sạch máu, quan sát thấy dị vật màu trắng di động, nhiều hình ảnh giống con giòi lấp đầy hòm nhĩ, màng nhĩ thủng rộng.

Hàng chục con giòi trong tai bệnh nhân - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống.

Sau khi làm các xét nghiệm tiền phẫu, bệnh nhân được đưa vào khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức. Tại đây, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng tiến hành nội soi, gắp hàng chục con giòi sống trong tai giữa của bệnh nhân.

Cũng theo Báo Thanh niên, đây là trường hợp rất hiếm gặp ở bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tâm thần, không khai thác được tiền sử có côn trùng chui vào tai. Khả năng giòi từ ấu trùng sinh ra trong tai.

Bác sĩ Tiên cho hay giòi phát triển rất nhanh, càng để lâu càng nguy hiểm. Khi chúng lớn lên có thể tấn công, đục thủng màng nhĩ và các cơ quan xung quanh, gây biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, thủng nhĩ rồi dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật - Ảnh: Thanh niên

Bác sĩ Tiên cũng khuyến cáo không nên chủ quan khi bị côn trùng bay vào tai. Nếu thấy đau, có dịch lạ như máu, mủ từ tai chảy ra... thì bệnh nhân nên đến bệnh viện khám và xử lý kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, mọi người cần chăm sóc tai hàng ngày, ngủ có màn che, không nên chủ quan khi bị côn trùng bay vào tai. Nếu thấy đau, có dịch lạ như máu, mủ từ tai chảy ra cần đến thăm khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng để được các bác sĩ xử lý kịp thời.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam).

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