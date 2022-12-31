Không cho bệnh tiểu đường tấn công cơ thể, đặc biệt khi ăn uống thả ga vào mùa Tết: 5 mẹo kiểm soát đường trong máu hiệu quả ai cũng cần

Sức khỏe 31/12/2022 16:00

Lượng đường trong máu của bạn có thể dao động liên tục nếu bạn bị tiểu đường. Điều này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn theo thời gian và gây ra nhiều vấn đề khác. Khi nhiệt độ giảm xuống, nhiều bệnh nhân tiểu đường bị tăng lượng đường trong máu. Đó là bởi vì bạn có thể tập thể dục ít hơn và tiêu thụ nhiều hơn trong mùa đông.

Không cho bệnh tiểu đường tấn công cơ thể, đặc biệt khi ăn uống thả ga vào mùa Tết: 5 mẹo kiểm soát đường trong máu hiệu quả ai cũng cần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các tế bào trong tuyến tụy của bạn sản xuất insulin dần dần mất khả năng khi lượng đường trong máu của bạn tăng lên. Cơ quan bù trừ quá mức, dẫn đến mức insulin cao liên tục. Tuyến tụy bị tổn hại lâu dài theo thời gian. Lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến những thay đổi dẫn đến xơ vữa động mạch hoặc xơ cứng mạch máu. Tất cả những yếu tố này cho thấy lượng đường trong máu cao có hại như thế nào.

Bệnh tiểu đường: Hãy làm theo những lời khuyên này để quản lý lượng đường trong máu

1. Ăn uống đúng cách

Cơ thể bạn lấy năng lượng từ các chất dinh dưỡng đa lượng protein, chất béo và carbs. Do thực tế là chúng được chuyển đổi thành glucose hoặc đường và được hấp thụ vào máu, đặc biệt là carbohydrate có ảnh hưởng nhiều nhất đến lượng đường trong máu.

Không cho bệnh tiểu đường tấn công cơ thể, đặc biệt khi ăn uống thả ga vào mùa Tết: 5 mẹo kiểm soát đường trong máu hiệu quả ai cũng cần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chúng rất quan trọng để duy trì hoạt động thể chất lành mạnh, nhưng bạn phải đảm bảo rằng chúng nhận được lượng chất dinh dưỡng đa lượng thích hợp này. 

2. Quản lý căng thẳng

Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Cortisol được sản xuất với số lượng lớn do căng thẳng gia tăng, điều này khuyến khích cơ thể tạo ra nhiều glucose hơn, điều này có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến lượng đường trong máu.

Không cho bệnh tiểu đường tấn công cơ thể, đặc biệt khi ăn uống thả ga vào mùa Tết: 5 mẹo kiểm soát đường trong máu hiệu quả ai cũng cần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong các tình huống mắc bệnh tiểu đường, kiểm soát căng thẳng bằng cách tập thể dục nhẹ nhàng, yoga, thiền hoặc thậm chí đọc sách cũng rất hữu ích.

3. Uống nhiều nước

Mất nước có nhiều khả năng xảy ra trong thời tiết nóng. Mặc dù nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng những người mắc bệnh tiểu đường đặc biệt bị ảnh hưởng. Bởi vì ít máu đi qua thận hơn khi bạn bị mất nước, lượng đường trong máu của bạn sẽ cao hơn. Thận của bạn không thể lấy thêm đường từ máu để bài tiết qua nước tiểu khi lưu lượng máu giảm.

Không cho bệnh tiểu đường tấn công cơ thể, đặc biệt khi ăn uống thả ga vào mùa Tết: 5 mẹo kiểm soát đường trong máu hiệu quả ai cũng cần - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, khi trời nóng, hãy nhớ uống nhiều nước hoặc đồ uống không thêm đường. Đừng trì hoãn việc bổ sung chất lỏng cho đến khi bạn cảm thấy khát.

4. Luôn năng động

Duy trì hoạt động có thể khó khăn trong thời tiết khiến bạn chỉ muốn nằm trên giường cả ngày. Có vẻ không hợp lý khi thức dậy khỏi chăn ấm để tập thể dục. Tuy nhiên, hoạt động tích cực sẽ làm bạn ấm lên và thúc đẩy lưu thông máu.

Đừng bỏ bê chương trình thể dục của bạn. Để giúp kiểm soát lượng đường trong máu của bạn trong mùa đông, hãy tiếp tục di chuyển nhiều nhất có thể. Ngay cả việc chọn tập thể dục tại nhà cũng là một lựa chọn.

5. Giữ khả năng miễn dịch của bạn trong tầm kiểm soát

Không cho bệnh tiểu đường tấn công cơ thể, đặc biệt khi ăn uống thả ga vào mùa Tết: 5 mẹo kiểm soát đường trong máu hiệu quả ai cũng cần - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh mùa đông như cảm cúm, viêm phế quản, viêm họng… khá phổ biến và dễ dẫn đến các bệnh tiểu đường hoặc nặng hơn là bệnh tiểu đường. Tiêm phòng cúm để giúp bảo vệ bản thân khỏi bị bệnh. Khi bạn ra ngoài, hãy mang theo thuốc sát trùng tay hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Hãy chú ý làm theo hướng dẫn ngày ốm của bác sĩ nếu bạn bị bệnh.

Hãy ghi nhớ những lời khuyên này trong mùa đông này nếu bạn bị lượng đường trong máu cao.

Theo NDTV

Đột phá khoa học: Tạo ra tế bào gốc nam và nữ từ một người

Đột phá khoa học: Tạo ra tế bào gốc nam và nữ từ một người

Các nhà khoa học đã tạo ra các tế bào gốc giống hệt nhau về mặt di truyền ngoại trừ nhiễm sắc thể giới tính của chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   ngăn ngừa bệnh tiểu đường biến chứng của bệnh tiểu đường phòng ngừa bệnh tiểu đường

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 31 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm