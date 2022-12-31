Bệnh tiểu đường: Hãy làm theo những lời khuyên này để quản lý lượng đường trong máu

Các tế bào trong tuyến tụy của bạn sản xuất insulin dần dần mất khả năng khi lượng đường trong máu của bạn tăng lên. Cơ quan bù trừ quá mức, dẫn đến mức insulin cao liên tục. Tuyến tụy bị tổn hại lâu dài theo thời gian. Lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến những thay đổi dẫn đến xơ vữa động mạch hoặc xơ cứng mạch máu. Tất cả những yếu tố này cho thấy lượng đường trong máu cao có hại như thế nào.

Cơ thể bạn lấy năng lượng từ các chất dinh dưỡng đa lượng protein, chất béo và carbs. Do thực tế là chúng được chuyển đổi thành glucose hoặc đường và được hấp thụ vào máu, đặc biệt là carbohydrate có ảnh hưởng nhiều nhất đến lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù chúng rất quan trọng để duy trì hoạt động thể chất lành mạnh, nhưng bạn phải đảm bảo rằng chúng nhận được lượng chất dinh dưỡng đa lượng thích hợp này.

2. Quản lý căng thẳng

Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Cortisol được sản xuất với số lượng lớn do căng thẳng gia tăng, điều này khuyến khích cơ thể tạo ra nhiều glucose hơn, điều này có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Trong các tình huống mắc bệnh tiểu đường, kiểm soát căng thẳng bằng cách tập thể dục nhẹ nhàng, yoga, thiền hoặc thậm chí đọc sách cũng rất hữu ích.

3. Uống nhiều nước

Mất nước có nhiều khả năng xảy ra trong thời tiết nóng. Mặc dù nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng những người mắc bệnh tiểu đường đặc biệt bị ảnh hưởng. Bởi vì ít máu đi qua thận hơn khi bạn bị mất nước, lượng đường trong máu của bạn sẽ cao hơn. Thận của bạn không thể lấy thêm đường từ máu để bài tiết qua nước tiểu khi lưu lượng máu giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, khi trời nóng, hãy nhớ uống nhiều nước hoặc đồ uống không thêm đường. Đừng trì hoãn việc bổ sung chất lỏng cho đến khi bạn cảm thấy khát.

4. Luôn năng động

Duy trì hoạt động có thể khó khăn trong thời tiết khiến bạn chỉ muốn nằm trên giường cả ngày. Có vẻ không hợp lý khi thức dậy khỏi chăn ấm để tập thể dục. Tuy nhiên, hoạt động tích cực sẽ làm bạn ấm lên và thúc đẩy lưu thông máu.

Đừng bỏ bê chương trình thể dục của bạn. Để giúp kiểm soát lượng đường trong máu của bạn trong mùa đông, hãy tiếp tục di chuyển nhiều nhất có thể. Ngay cả việc chọn tập thể dục tại nhà cũng là một lựa chọn.

5. Giữ khả năng miễn dịch của bạn trong tầm kiểm soát

Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh mùa đông như cảm cúm, viêm phế quản, viêm họng… khá phổ biến và dễ dẫn đến các bệnh tiểu đường hoặc nặng hơn là bệnh tiểu đường. Tiêm phòng cúm để giúp bảo vệ bản thân khỏi bị bệnh. Khi bạn ra ngoài, hãy mang theo thuốc sát trùng tay hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Hãy chú ý làm theo hướng dẫn ngày ốm của bác sĩ nếu bạn bị bệnh.

Hãy ghi nhớ những lời khuyên này trong mùa đông này nếu bạn bị lượng đường trong máu cao.

Theo NDTV