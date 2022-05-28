Khi thấy những dấu hiệu này ở tay chân, cần đến bác sỹ gấp vì có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm sau

Sức khỏe 28/05/2022 10:36

Dấu hiệu này ở tay chân có thể cảnh báo một số căn bệnh nguy hiểm đang âm thầm diễn tiến trong cơ thể.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng tê bì chân tay hầu như ai cũng gặp phải, chẳng hạn  ngủ không đúng tư thế, làm việc thiếu khoa học, hoặc cũng có thể là do cơ thể mắc phải một số bệnh lý. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục không rõ nguyên nhân và không thuyên giảm thì bạn nên có những cảnh giác đối với các cân bệnh sau.

Tiểu đường

Tiểu đường là cân bệnh khác quen thuộc khi đa phần người mắc bệnh là người đã có tuổi. Người mắc bệnh thường có lượng đường trong máu tương đối cao hơn so với người bình thường. Lượng đường trong máu cao sẽ dễ gây hại cho hệ thần kinh và mạch máu, từ đó gây ra các hiện tượng đa xơ cứng mạch máu và làm thoái hoá hệ thần kinh, đồng thời gây ra bệnh viêm dây thần kinh, dẫn đến tê bì tứ chi, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khi thấy những dấu hiệu này ở tay chân, cần đến bác sỹ gấp vì có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng tê bì chân tay là biểu hiện ban đầu của các biến chứng do tiểu đường gây nên. Nếu thường xuyên gặp tình trạng này bạn nên tới bệnh viện kiểm tra đường huyết và uống thuốc đều đặn. Đồng thời bạn nên điều chỉnh thói quen ăn uống để hỗ trợ cho việc ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng tê bì chân tay.

Đột quỵ

Đột quỵ là cân bệnh khó có thể lường trước được, và số ca đột quỵ hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng nhiều. Vậy nên bạn hãy chú ý đến những dấu hiệu dù nhỏ như tê bì tay chân.

Trước khi đột quỵ, rất nhiều người đều sẽ xuất hiện hiện tượng lạ trên cơ thể, ví dụ như đau và tê tay, chóng mặt, đau đầu... Đây là những tín hiệu “cầu cứu” mà cơ thể sản sinh ra để cảnh báo cho mọi người.

Khi thấy những dấu hiệu này ở tay chân, cần đến bác sỹ gấp vì có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh liên quan đến mạch máu thường sẽ là nguyên nhân chính gây ra tình trạng đột quỵ ở người già. Vì vậy, người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khoẻ cho mạch máu. Nếu như xuất hiện các hiện tượng lạ cần đến bệnh viện để kiểm tra và tiến hành điều trị.

Thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ và lưng

Thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ hoặc cột sống cũng gây tê bì chân tay. Nếu hai bộ phận này đột nhiên xảy ra vấn đề sẽ tạo áp lực lên dây thần kinh, làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông và tuần hoàn máu, từ đó dẫn đến tình trạng tê bì tay chân.

Khi thấy những dấu hiệu này ở tay chân, cần đến bác sỹ gấp vì có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các cân bệnh này còn có thể dẫn đến tình trạng đau nhức vai gáy, đặc biệt là đối với những người thường xuyên ngồi lâu làm việc trước máy tính như dân văn phòng hoặc những người cao tuổi, cơ thể ngày càng lão hoá thì càng cần chú ý đến đốt sống cổ và cột sống.

Bệnh có tính chất nguy hiểm, có thể gây nên các tổn thương không thể phục hồi. Vậy nên nếu xuất hiện tê bì chân tay cùng với đau vai gáy, đau vùng cổ và thắt lưng, mọi người nên đi khám kịp thời để điều trị sớm.

Mỡ máu cao

Khi mỡ máu tăng cao sẽ dẫn đến tắc nghẽn mạch máu, gây ra xơ cứng động mạch, cản trở quá trình chuyển hóa oxy và các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Khi thấy những dấu hiệu này ở tay chân, cần đến bác sỹ gấp vì có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm sau - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi máu không được lưu thông và tuần hoàn thì tay chân là những điểm cuối trong quá trình tuần hoàn máu, là bộ phận cách xa tim nhất nên sẽ chịu tác động rõ rệt nhất, điển hình là tình trạng tê bì chân tay. Tình trạng tê tay trở nên nghiêm trọng còn có thể dẫn đến hiện tượng đau đầu, chóng mặt,...

Bên cạnh đó, mỡ máu cao nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu thậm chí đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Gout

Tê bì chân tay do gout thường những người bệnh sẽ bị tê và đau từ dưới chân, sau đó cơn đau sẽ lan rộng dần lên phía trên đầu gối và cánh tay. Cánh tay của người bệnh sẽ bị tê và sưng tấy, ngón tay sẽ cảm nhận được cơn đau kịch liệt.

Khi thấy những dấu hiệu này ở tay chân, cần đến bác sỹ gấp vì có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm sau - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ở giai đoạn mãn tính, người bệnh có thể xuất hiện hạt tophi trên các vùng khớp lân cận, gây hạn chế vận động. Ngoài ra, bệnh gout cũng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, gây tổn thương thận.

Hội chứng ống cổ tay

Nguyên nhân gây ra hội chứng ống cổ tay là do thần kinh căng thẳng mệt mỏi. Các triệu chứng thường thấy nhất là tê tay ở phụ nữ trên 50 tuổi. Các triệu chứng tê tay, đau tay sẽ trở nên rõ ràng hơn vào ban đêm.

Khi cơ thể xuất hiện tình trạng này, mọi người nên hạn chế cử động cổ tay và nên lập tức đến bệnh viện để kiểm tra.

Khi thấy những dấu hiệu này ở tay chân, cần đến bác sỹ gấp vì có thể mắc những căn bệnh nguy hiểm sau - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất, khi xuất hiện tình trạng tê tay diễn ra thường xuyên, kéo dài trên 6 tuần, kèm theo sự thay đổi màu sắc, nhiệt độ của chân, bàn chân, chóng mặt, đau đầu dữ dội, co giật, khó thở, hay quên, mất kiểm soát bàng quang, ruột, mọi người nên đến bệnh viện để thăm khám, phát hiện bệnh kịp thời và nhận được sự tư vấn từ bác sĩ để xây dựng thói quen ăn uống và luyện tập hợp lý giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

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Từ khóa:   Đột Quỵ Tiểu Đường Gout

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