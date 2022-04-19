Khi muốn từ bỏ tập thể dục, hãy áp dụng "cách này" động lực sẽ tăng lên ngay!

Tìm ra lý do tại sao tập thể dục lại quan trọng đối với bản thân và lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng vì mục tiêu mà mình đã đề ra. Nếu bạn có mục tiêu càng rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng đạt được nó hơn.

Tập thể dục với bạn bè hoặc hội nhóm để khuyến khích lẫn nhau và giúp bạn dễ dàng duy trì bài tập, bởi chính bạn cũng không muốn làm người kia thất vọng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục với gia đình hoặc bạn bè có thể kéo dài thời gian luyện tập hơn so với khi tập một mình.

3. Tự thưởng cho bản thân

Bạn có thể tự khuyến khích bản thân bằng cách tự thưởng chẳng hạn như đi mua quần áo hoặc giày mới, ăn một bữa thật ngon sau thời gian dài luyện tập và ăn kiêng. Bạn nên để phần thường lại sau khi hoàn thành xong một lượng bài tập nhất định, điều này có thể giúp bạn có thêm động lực tập tành hơn.

4. Sử dụng thiết bị theo dõi tập luyện

Thiết bị theo dõi tập luyện sẽ có một vài tính năng giúp bạn có động lực để tập hơn chẳng hạn như tự theo dõi và thiết lập mục tiêu trong ngày, trong tuần hoặc trong cả tháng. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các thiết bị theo dõi thể dục giúp tăng cường hoạt động thể chất và người dùng cảm thấy chúng rất có hiệu quả.

5. Tập các bài tập mà bạn yêu thích

Việc bắt đầu một thói quen tập thể dục tương đối khó khăn với nhiều người. Chính vì vậy, bạn có thể duy trì động lực tập bằng cách chọn các bài tập mà bạn yêu thích để tăng khả năng duy trì luyện tập. Ngoài ra, khi bạn đã quen và có hứng thú hơn, có thể bạn tự động chuyển sang những bài tập nâng cao mà chính bản thân cũng không nhận ra. Đây được gọi là sự chinh phục mà bất cứ người luyện tập thể thao nào cũng muốn đạt được và duy trì nó.

Theo Kormedi.com