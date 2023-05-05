Hốt hoảng khi 20 người nhập viện sau khi ăn tiệc cưới

Sau khi ăn tiệc cưới tại huyện Buôn Đo (Đắk Lắk), hàng chục người phải nhập viện trong tình trạng buồn nôn, khó chịu.

Theo thông tin từ báo VTC News, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, xác nhận có hàng chục người phải nhập viện sau khi dự tiệc cưới tổ chức tại xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) vào tối 4/5.

Các bệnh nhân đều khai rằng đã từng dự tiệc cưới tại xã Ea Wer. Sau khi trở về nhà, nhiều người có biểu hiện buồn nôn, khó chịu nên phải nhập viện vào sáng nay. Hầu hết các trường hợp này đều có triệu chứng nhẹ. Các bện nhân đều nhập viện vào lúc 9 giờ sáng nay và hiện đã được chạy chữa.

Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn, nơi các bệnh nhân đang chữa trị - Ảnh: VTC News

Ông nghĩa cho biết thêm rằng hiện các bệnh nhân đều đang dược chữa trị, chưa ai có dấu hiệu chuyển nặng.

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật, lãnh đạo trung tâm y tế đã cử người đi điều tra và xác minh nhà hàng nấu ăn cho tiệc cưới. Nguyên nhân khiến hàng chục người phải nhập viện hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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