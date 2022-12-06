Ho dai dẳng lâu ngày không lành, đâu là nguyên nhân?

Có những lúc bạn gặp phải trường hợp ho liên miên không lành dù đã bổ trợ thuốc, có thể có những lý do đằng sau căn bệnh khó chịu này mà bạn cần được biết.

1. Triệu chứng

Bạn là người hút thuốc, bạn đã cố gắng cắt giảm, nhưng bạn vẫn hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Bạn thức dậy với một cơn ho liên tục kéo dài suốt cả ngày.

Nó có thể là

Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc, nguyên nhân hàng đầu gây ho mãn tính. Được gọi là “ho của người hút thuốc”, nó phát sinh do sự kích thích hóa học của đường hô hấp từ khói thuốc lá.

Hãy ngừng hút thuốc. Hãy thử sử dụng các sản phẩm thay thế thuốc lá để bỏ thuốc lá.

2. Triệu chứng

Bạn bị cảm lạnh nặng khiến bạn bị sổ mũi và ho dai dẳng. Bạn phải xì mũi mọi lúc.

Nó có thể là

Đây có thể là một hậu quả của cảm lạnh. Mũi của bạn là người bảo vệ phổi thông qua chất nhầy mà nó tạo ra để quét sạch vi khuẩn, hạt bụi và hóa chất trong không khí. Chất nhầy chảy xuống cổ họng làm nhột các dây thần kinh của cổ họng, gây ho.

Ảnh minh họa: Internet

Thử dùng thuốc kháng histamine thông mũi như bước đầu tiên. Các biện pháp khắc phục tại nhà, chẳng hạn như hít hơi nước, có thể hữu ích. Rửa mũi bằng nước muối cũng có thể làm giảm ho.

3. Triệu chứng

Trong sáu tháng qua, bạn bị ho khó chịu mà bạn không thể kiểm soát được. Gần đây, bạn ho ra đờm màu vàng với vệt máu đỏ tươi kỳ lạ.

Nó có thể là

Ảnh minh họa: Internet

Ung thư phổi, đang đè lên các đầu dây thần kinh trong đường thở của bạn. Chẩn đoán sớm là rất quan trọng vì ung thư phổi hầu như luôn hung hăng.

Liên hệ với bác sĩ của bạn nếu có bất kỳ cơn ho mới nào kéo dài hơn một tháng, đặc biệt nếu bạn bắt đầu thấy đờm dính máu. Bác sĩ có thể chỉ định quét, sinh thiết và điều trị phù hợp với loại ung thư cụ thể của bạn.

Theo Times of India

Chỉ cần một vài thao tác nhỏ này, đánh bại chứng đau cổ, vai, gáy khó chịu trong tích tắc Theo thống kê, trung bình một người trưởng thành dành khoảng 2-4 giờ mỗi ngày để đánh máy tính và vuốt trên điện thoại của họ. Không có gì ngạc nhiên khi chứng nghiện kỹ thuật số này thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhất định, việc liên tục nhìn xuống thiết bị của bạn sẽ gây thêm áp lực lên phía trước và sau cổ của bạn.

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