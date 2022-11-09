Hiểu rõ hơn về trả góp lãi suất 0% khi mua ghế massage

Sức khỏe 09/11/2022 10:52

Mua ghế massage trả góp là phương thức được khách hàng lựa chọn nhiều vì không phải trả toàn bộ số tiền 1 lúc mà có thể chia nhỏ số tiền mua hàng, thanh toán theo kỳ hạn (6 tháng, 1 năm).

Nhiều khách hàng mua ghế cũng băn khoăn về hình thức thanh toán này. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra một vài lý do để bạn tham khảo, trước khi quyết định có nên mua ghế massage trả góp hay không.

Một số lợi ích khi mua ghế massage trả góp

  • Giúp khách hàng dễ dàng sở hữu một chiếc ghế massage mong muốn khi chưa đủ kinh phí. Rất phù hợp với những người có thu nhập trung bình.
  • Mua ghế massage trả góp khá đơn giản, không cần thế chấp tài sản, thời gian xét duyệt nhanh chóng, khách hàng mua ghế cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian.
  • Giúp cửa hàng đẩy nhanh hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận bán hàng.

Mua ghế massage trả góp 0% được thực hiện như thế nào?

Hiểu rõ hơn về trả góp lãi suất 0% khi mua ghế massage - Ảnh 1

Mua ghế massage trả góp 0% là khách mua ghế và được trả góp cho sản phẩm đó, mà không tính lãi suất trong thời gian trả góp.

Khách hàng sẽ trả trước cho cửa hàng một khoản tiền nhất định, (30 - 50%) giá trị sản phẩm. Số tiền còn lại chia đều mỗi tháng để trả dần.

Ví dụ: Khách mua 1 chiếc ghế massage giá 18 triệu. Cửa hàng cho trả trước 50%, tương đương 9 triệu đồng. 9 triệu đồng còn lại sẽ được trả dần trong 06 tháng, mỗi tháng trả cho cửa hàng 1,5 triệu đồng.

Người mua có phải trả giá cao hơn khi trả góp không?’

Trên thực tế, có nhiều tổ chức tín dụng liên kết với các đơn vị bán hàng, đưa ra gói trả góp 0% để kích cầu tiêu dùng (mỗi bên chịu một nửa phí). Hoặc cửa hàng liên kết với ngân hàng với mục đích phát hành thẻ tín dụng, thì vẫn có chế độ trả góp với lãi suất 0%.

Để thu hút khách hàng, một số doanh nghiệp cũng tự chịu phần lãi suất trả góp để bán được nhiều hàng hơn.

Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp đẩy giá sản phẩm cao hơn so với thị trường.

Ví dụ: cùng một sản phẩm ghế massage 20 triệu, nếu:

  • Khách hàng trả 1 lần 20 triệu thì sẽ được tặng quà trị giá 01 triệu; trả góp 0% thì không nhận được món quà này.
  • Trả thẳng 1 lần thì giá 20 triệu, trả góp thì phải mua với giá 21 triệu.

Một số trường hợp trong quá trình trả góp, khách hàng sẽ phải chịu thêm các chi phí như: phí thu hộ, phí bảo hiểm…

Một số lưu ý khi mua ghế massage trả góp

Với những khách hàng mua trả góp nhưng không đóng đúng kỳ hạn, các đơn vị tài chính có thể gọi điện, để nhắc nợ khá phiền phức.

Một số nơi cũng thường nhắn tin trước kỳ hạn thanh toán.

Vì thế, bạn cần lưu ý:

  • Trước khi mua trả góp, cần cân nhắc nhu cầu, điều kiện của mình để quyết định có nên mua hàng hay không. Nếu bạn cảm thấy cần mua ghế nhưng chưa đủ tài chính thì có thể lựa chọn trả góp. Nếu chưa thực sự cần thiết, có thể đợi đến khi có đủ tiền để mua.
  • Xem xét kỹ giá bán để tránh phải mua hàng giá cao hơn so với thị trường.
  • Chọn thương hiệu uy tín, tin cậy để mua trả góp. Bạn có thể chọn hai hình thức trả góp bằng thẻ tín dụng hoặc trả góp qua các đơn vị tài chính (có sử dụng chứng minh thư + hộ khẩu/bằng lái xe). Thủ tục trả góp đơn giản, nhanh chóng, khách hàng có thể nhận ghế massage ngay trong ngày

Kamado giới thiệu chương trình trả góp lãi suất 0% dành cho các khách hàng có nhu cầu sở hữu ghế massage với 3 lựa chọn linh hoạt:

Hiểu rõ hơn về trả góp lãi suất 0% khi mua ghế massage - Ảnh 2
  • Sử dụng thẻ tin dụng cá nhân qua chương trình liên kết với ngân hàng
  • Trả góp qua các tổ chức cho vay tiêu dùng: Home Credit, HD Saison
  • Trả trực tiếp qua Kamado.

Quý khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với mỗi cửa hàng, để nhận được các chính sách trả góp phù hợp với nhu cầu của mình.

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