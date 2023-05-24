Hi hữu: Một người đàn ông nhập viện vì uống thuốc quên bóc vỏ

Sức khỏe 24/05/2023 18:02

Chuyện thật như đùa, người đàn ông 69 tuổi ở Hà Tĩnh phải uống thuốc quên bóc vỏ và phải nhập viện cấp cứu.

Theo nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, cách đây 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị mắc dị vật. Bệnh nhân này là ông T.T.T. (69 tuổi, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) uống thuốc nhưng quên bóc vỏ và bị nghẹn ở vùng họng, lan xuống vùng thượng vị.

Sau khi được người nhà đưa đến bệnh viện, tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán có xuất hiện dị vật ở hành tá tràng và viêm loét dạ dày nên đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. 

Hi hữu: Một người đàn ông nhập viện vì uống thuốc quên bóc vỏ - Ảnh 1
Viên thuốc chưa tách khỏi vỉ kích thước 2x2cm - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật trong dạ dày của bệnh nhân này. Dị vật là viên thuốc chưa tách khỏi vỉ kích thước 2x2cm nằm tại vị trí giữa lỗ môn vị và tá tràng. Do viên thuốc nguyên vỏ có các cạnh sắc nhọn nên đã gây nhiều khó khăn trong quá trình soi gắp. Sau quá trình cấp cứu, bệnh nhân đã ăn uống bình thường. 

Về thông tin "nuốt dị vật", nhiều bác sĩ cho biết, tình trạng này có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào. Dù bạn là người già, hay trẻ em chỉ cần sơ xuất trong quá trình ăn uống, rất có thể nuốt dị vật.

Dị vật có thể là xương cá, thuốc còn nguyên vỏ, răng giả, cây tăm.... Một số dị vật nguy hiểm khác như dị vật sắc nhọn, dị vật gây độc như pin đèn, dị vật gây tắc nghẽn,... Trường hợp nếu không kịp lấy dị vật ra ngoài, sẽ dẫn đến các tình trạng như ngạt thở, đau bụng, buồn nôn,... Một số khác có thể gây hoại tử, thủng ruột.

Hi hữu: Một người đàn ông nhập viện vì uống thuốc quên bóc vỏ - Ảnh 2
Một số dị vật dễ nuốt phải - Ảnh: Internet

Khi nuốt phải dị vật, người bệnh cần đến khám và điều trị can thiệp ngay ở các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện (X-quang, nội soi…) không nên tự ý điều trị tại nhà, hay điều trị theo mẹo theo dân gian rất nguy hiểm và làm bệnh phức tạp thêm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trường hợp người bệnh sau khi nghi ngờ sặc hay nuốt bất cứ dị vật nào nên đến khám ngay tại cơ sở y tế để tránh biến chứng nặng. Thời gian dị vật càng lâu trong cơ thể càng tăng mức độ nặng của biến chứng.

Riêng trường hợp nuốt phải vỏ thuốc, các y bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên uống một lần nhiều viên thuốc và đặc biệt lưu ý phải lấy hết thuốc ra khỏi vỏ. Đồng thời, không nên nói chuyện trong khi uống thuốc hay ăn uống. 

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Từ khóa:   sức khỏe y tế Tai nạn hy hữu

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