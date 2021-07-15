Hé lộ sự thật uống cà phê có tốt không?

Vậy thực tế, uống cà phê có tốt không , uống bao nhiêu là đủ? Nếu bạn chưa tìm được đáp án chính xác cho những băn khoăn này, hãy tìm hiểu những thông tin dưới đây để biết thêm sự thật về thức uống này nhé!

Hiện nay có nhiều thông tin cho rằng uống cà phê giúp cho tinh thần minh mẫn, kích thích trí não, nhưng lại có người cho rằng uống cà phê gây ra nhiều vấn đề sức khoẻ, không nên uống cà phê.

Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, sử dụng cà phê sẽ có hiệu quả rất tốt trong việc tập trung tinh thần, giúp bạn tỉnh táo hơn, nhờ vào sự tác động của các chất có trong cà phê sẽ kích thích não bộ tương tự như Adenosine được sản sinh trong não khi chúng ta đang trong trạng thái không ngủ hoặc làm việc.

Cà phê là một thức uống yêu thích của rất nhiều người, thậm chí đem đến sức hút khó cưỡng lại nỗi. Chính vì thế, rất nhiều người tỏ ra lo lắng về vấn đề uống cà phê có tốt không . Có lẽ, bạn sẽ rất bất ngờ về những tác dụng của cà phê đem đến cho sức khỏe đấy.

Chính vì vậy, uống cà phê dường như là một sự lựa chọn hoàn hảo của nhiều người khi bắt đầu công việc.

Tìm hiểu những lợi ích của cà phê đối với sức khỏe

Bên cạnh đó, uống cà phê còn giúp sản sinh ra năng lượng tích cực, đồng thời tăng cường khả năng vận động, giúp cơ thể trở nên khỏe khoắn hơn, rất thích hợp cho những buổi tập gym hay các bài tập khác.

Giúp giảm cân

Giảm cân luôn là vấn đề khiến nhiều chị em đau đầu, nhưng một giải pháp không phải ai cũng biết đó chính là uống cà phê giúp giảm cân nếu biết dùng đúng cách.

Nhờ vào hàm lượng caffeine cao chiếm tỷ lệ khoảng 0,9 – 1,3%, có khả năng thúc đẩy lipolysis, có tác dụng chuyển hoá axit béo trong các tế bào và máu tạo thành nguồn năng lượng cho các quá trình hoạt động hằng ngày.

Chính vì điều này sẽ khiến cho lượng mỡ tiêu hao đáng kể mà không gây tác động nhiều đến các cơ.

Uống cà phê kết hợp tập luyện đúng cách giúp giảm cân hiệu quả

Tuy nhiên, chỉ nên uống cà phê ở lượng vừa phải, không quá 4 tách mỗi ngày và cần kết hợp với chế độ ăn uống, luyện tập để quá trình giảm cân hiệu quả hơn chứ không nên lạm dụng quá nhiều cà phê sẽ gây phản tác dụng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2

Trong cà phê chứa nhiều thành phần có lợi, có chứa cả chất chống oxy hóa, giúp giảm nồng độ cholesterol trong dạ dày, đồng thời tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Không những vậy, theo các chuyên gia, cà phê đen là thức uống rất tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Do cà phê chứa nhiều hoạt chất có tác dụng kháng viêm và có khả năng chống lại sự rối loạn nội mô, điều tiết lượng insulin hiệu quả.

Giảm stress, đau đầu

Một cách chế ngự cảm giác mệt mỏi, lo lắng hay căng thẳng quá mức chính là thưởng thức một tách cà phê và thư giãn. Thành phần của cà phê có chứa serotonin và dopamine giúp bạn có thể giải tỏa căng thẳng, giảm stress, đem lại nguồn năng lượng tích cực, cảm thấy thư thái hơn.

Một tách cà phê giúp bạn xua tan căng thẳng

Bên cạnh đó, người thường xuyên bị đau đầu thì thay vì dùng thuốc giảm đau trên thị trường có chứa Caffeine thì dùng một tách cà phê cũng có tác dụng đẩy lùi cơn đau đầu hiệu quả vì cà phê có chứa hàm lượng Caffeine và đã được nhiều chuyên gia công nhận về tác dụng này.

Tăng cường khả năng tình dục

Một tác dụng ít ai biết về cà phê đó chính là giúp sức khoẻ dẻo dai và tăng cường khả năng tình dục, khắc phục được tình trạng không cương cứng ở nam giới.

Một lượng cà phê vừa đủ giúp các cặp đôi cảm thấy thoải mái và gia tăng cảm xúc khi quan hệ. Đồng thời, nhờ vào tác dụng tuyệt vời của cà phê còn giúp kéo dài cuộc yêu, tốt cho sức khỏe của phái mạnh.

Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng, người thường xuyên uống cà phê có nguy cơ bị liệt dương thấp hơn người thường. Thời điểm lý tưởng uống cà phê là khoảng trước khi quan hệ khoảng 1-2 tiếng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Chất caffeine trong cà phê có tác dụng tăng sức đề kháng, sản sinh ra những hợp chất có lợi cho sức khoẻ, làm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh Parkinson, là bệnh gây thoái hoá hệ thần kinh thường gặp ở những người lớn tuổi.

Uống cà phê có tốt không?

Ngăn ngừa ung thư

Uống cà phê có tốt không? Cà phê không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, tăng cường sự tập trung, hỗ trợ giảm cân mà còn có tác dụng ngăn ngừa một số bệnh ung thư.

Theo các chuyên gia, tác dụng ngăn ngừa ung thư từ cà phê là nhờ vào chất caffeine. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, uống từ 1 – 2 ly cà phê mỗi ngày có tác dụng phòng ngừa lên đến 20 loại ung thư khác nhau, điển hình là: Ung thư gan, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt...

Kéo dài tuổi thọ

Môt công dụng bất ngờ tiếp theo từ cà phê đó chính tà tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường những lợi khuẩn. Đây sẽ như một màn chắn tự nhiên để hạn chế sự tấn công của những tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, từ đó kéo dài tuổi thọ.

Uống cà phê giúp bạn sống khoẻ hơn

Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy, người uống cà phê có tuổi thọ cao hơn những người uống ít hoặc không uống. Nhờ vào thành phần có lợi trong cà phê đen, không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh và còn chống lão hoá, giúp bạn sống khỏe và sống lâu hơn.

Tốt cho tim mạch

Cà phê có tác dụng ngăn ngừa bệnh cao huyết áp, tốt cho tim mạch, hạn chế những cơn đột quỵ xảy ra nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp dòng máu lưu thông tốt, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

2. Uống cà phê đúng cách

Mặc dù cà phê đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khoẻ, nhưng nếu lạm dụng thức uống này hoặc dùng không đúng cách sẽ gây phản tác dụng. Vậy tác hại của cà phê đối với sức khỏe là gì? Dùng như thế nào là đúng cách?

Tác hại của cà phê

Uống cà phê nhiều có sao không? Nếu dùng cà phê không đúng cách, uống quá nhiều cà phê, rất dễ dẫn đến tình trạng say cà phê.

Mặc dù caffeine được đánh giá là đem lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nhưng cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại, caffeine lại chính là chất gây ra tình trạng say cà phê.

Giải thích rõ hơn, khi nạp quá nhiều caffeine vào cơ thể như uống nhiều cà phê trong ngày hoặc uống cà phê đậm đặc sẽ khiến nhịp tim rối loạn, khiến người uống có cảm giác choáng váng, xây xẩm, đau đầu, mất ngủ, nghiêm trọng hơn là nôn mửa và co giật.

Đặc biệt trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu không nên uống quá nhiều cà phê có thể khiến nhịp tim rối loạn, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc gây kích thích tuần hoàn máu khiến thai nhi rất dễ bị dị tật.

Mẹ bầu nên chọn những loại cà phê có nồng độ caffeine thấp, uống ở mức vừa phải hoặc tốt nhất đối với những người nhạy cảm không nên uống cà phê ở giai đoạn này.

Uống cà phê bao nhiêu là hợp lý?

Theo các chuyên gia, mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 1-2 ly cà phê đen nguyên chất sẽ đem lại nhiều lợi ích.

Theo đó, thời điểm lý tưởng uống cà phê là khoảng 10 – 12 giờ. Bởi vì đây là lúc mức cortisol trong cơ thể giảm xuống mức thấp, không gây ra nhiều tác động xấu đến sức khoẻ.

Uống cà phê như thế nào là hợp lý?

Những người có cơ địa nhạy cảm, dễ bị chóng mặt, mệt mỏi, nên cân nhắc không dùng quá nhiều cà phê và không nên uống vào thời điểm quá khuya, rất dễ gây mất ngủ.

Đừng xem cà phê như giải pháp chống buồn ngủ mà lạm dụng quá nhiều vì nó có thể trở thành “cơn nghiện” gây ra tác động xấu, khiến bạn dễ cáu gắt, khó chịu. Thay vào đó, nên thay đổi chế độ sống theo hướng tích cực hơn.

Đối với nhiều chị em, thường thích cho thêm quá nhiều sữa và đường vào thức uống này. Nhưng nếu lượng đường quá cao sẽ làm giảm tác dụng của cà phê, làm tăng nguy cơ tiểu đường và gây tăng cân do chất béo quá nhiều trong sữa.

Bên cạnh đó, nên chọn cà phê đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, không pha quá nhiều chất phụ gia hoặc trộn tạp chất để đảm bảo những thành phần có lợi trong cà phê, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Hy vọng với lời giải đáp trên, bạn đã biết được uống cà phê có tốt không, những công dụng của cà phê đem lại cho sức khỏe là gì và hiểu rõ hơn về việc làm thế nào thưởng thức cà phê đúng cách, không gây ra tác động xấu, ảnh hưởng đến cơ thể.