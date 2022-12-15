Gợi ý cho chị em mẹo chăm sóc bản thân trong những ngày tới tháng, đơn giản mà hiệu quả cực kỳ

Sức khỏe 15/12/2022 17:28

Kỳ "đèn đỏ" sẽ không còn là nỗi ám ảnh của các chị em nếu áp dụng những mẹo sau.

Một số gợi ý sau đây có thể giúp khoảng thời gian "tới kỳ" của bạn thoải mái hơn và giảm bớt những ảnh hưởng của nó tới cuộc sống hàng ngày của bạn

1. Ngâm chân với nước gừng ấm

Gừng không chỉ là thứ gia vị quen thuộc mà nó còn là một loại thảo dược lành tính được người Việt tin dùng từ xưa. Ngâm chân ở những ngày bình thường đã tốt, ngâm vào đúng thời điểm trước khi đến kỳ còn tốt hơn.

Việc này sẽ giúp cơ thể luôn được ấm áp và kích thích huyệt đạo cũng như dây thần kinh lòng bàn chân. Từ đó, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất. Khi tới kỳ, chu trình tuần hoàn máu sẽ diễn ra trơn tru khiến việc đẩy máu lẫn chất thải ra ngoài cơ thể dễ dàng hơn.

Gợi ý cho chị em mẹo chăm sóc bản thân trong những ngày tới tháng, đơn giản mà hiệu quả cực kỳ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, lòng bàn chân cũng là nơi tập trung chính của kinh mạch đường ruột. Do đó, khi khí nóng của gừng bay hơi lên sẽ giúp kích thích đường ruột. Điều này giúp cải thiện quá trình tiêu hóa ở ruột và dạ dày, giảm nguy cơ bị táo bón.

2. Uống bổ sung sắt

Bạn thường phải trải qua kỳ kinh nguyệt kéo dài từ 4–7 ngày mỗi tháng, thậm chí kéo dài hơn. Mặc dù kinh nguyệt là tiến trình tự nhiên của cơ thể nhưng vẫn khiến bạn mất đi một lượng máu nhất định. Đây chính là lý do tại sao bạn thấy mệt trong người khi gặp các dấu hiệu thiếu máu trong ngày đèn đỏ như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt…

Gợi ý cho chị em mẹo chăm sóc bản thân trong những ngày tới tháng, đơn giản mà hiệu quả cực kỳ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia y tế, sắt là một trong những khoáng chất quan trọng góp phần tạo nên hồng cầu, hemoglobin, myoglobin… Tình trạng thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu và nhiều triệu chứng nguy hiểm khác. Vì vậy, bạn nên dùng thuốc bổ sung sắt ngay từ lúc trước khi có kinh nguyệt để tránh bị mệt mỏi.

3. Nên uống nhiều nước

Uống nhiều nước luôn tốt nhưng nó còn quan trọng hơn trong kỳ kinh nguyệt. Nước không chỉ giúp giữ nước mà còn giúp bạn không bị mất nước - điều này khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải hơn. Có thể uống nước ấm thường xuyên hoặc các loại nước trái cây nguyên chất.

Gợi ý cho chị em mẹo chăm sóc bản thân trong những ngày tới tháng, đơn giản mà hiệu quả cực kỳ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong kỳ kinh, nhiều bạn có cảm giác thèm đồ ngọt nên có thể uống các loại đồ uống thêm đường nhưng không được uống quá nhiều.

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