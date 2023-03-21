Glôcôm - căn bệnh có thể làm tăng số người mù lòa lên con số 111 triệu

Sức khỏe 21/03/2023 16:42

Sau đục thủy tinh thể, Glôcôm là bệnh đứng thứ hai gây mù lòa. Theo nghiên cứu, dự đoán đến năm 2040 sẽ có khoảng 111,8 triệu người mất đi ánh sáng vì căn bệnh này.

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin này vừa được Bệnh viện Mắt Trung ương công bố tại lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm thế giới năm 2023 tổ chức tại Hà Nội.

PGS.TS.BS Cung Hồng Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, glôcôm là một căn bệnh nguy hiểm, gây mất thị lực, có thể gây mù vĩnh viễn. Các nghiên cứu cho thấy, nếu năm 2013 số người mù do glôcôm trong độ tuổi từ 40-80 là 64,3 triệu người; đến năm 2020 đã tăng lên 76 triệu người; dự đoán đến năm 2040 là 111,8 triệu người.

Glôcôm - căn bệnh có thể làm tăng số người mù lòa lên con số 111 triệu - Ảnh 1

Theo một nghiên cứu của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2011 đối với nhóm người trên 35 tuổi tại 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình, 94% người dân tham gia khám sàng lọc còn lơ mơ hoặc không biết gì về bệnh glôcôm. Tỷ lệ glôcôm trong một số cộng đồng dân cư nghiên cứu chiếm tới 2,2% (ở Nam Định) và 2,4% (tại Thái Bình).

Một thống kê khác của BV Mắt Trung ương chỉ rõ, bệnh nhân bị glôcôm góc mở, có tiền sử tra mắt bằng thuốc có chứa corticoid kéo dài chiếm 31,7% đến 33,1%, trong đó số người trong lứa tuổi lao động trong độ tuổi từ 25-59 tuổi chiếm 63,1%.

Theo VTV, đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây mù lòa không hồi phục. Cứ 200 người ở độ tuổi 40 thì có một người bị bệnh, tỷ lệ này tăng lên 1/8 ở độ tuổi 80.

Sự thật cùng những con số:

- 78 triệu người có bệnh Glôcôm.

- 111,8 triệu người được dự đoán mắc bệnh Glôcôm vào năm 2040.

- 90% bệnh Glôcôm không được phát hiện ở các nước đang phát triển.

- 1 tỷ người không tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc mắt.

- 50% người sống chung với bệnh Glôcôm nhưng không biết mình mắc bệnh.

- Các thành viên trong gia đình của những người mắc bệnh Glôcôm có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 10 lần.Trong nhiều trường hợp, bệnh Glôcôm có thể không có triệu chứng.

Cần nắm bắt sớm triệu chứng để có biện pháp điều trị kịp thời, tránh tình trạng trở nặng hơn. 

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