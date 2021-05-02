Giòi lúc nhúc trong tô bún bò, chủ quán phán 1 câu 'xanh rờn' khiến CĐM ‘cười ra nước mắt’

Sức khỏe 02/05/2021 10:31

Chuyện có giòi xuất hiện trong thức ăn tuy có hi hữu nhưng không còn xa lạ trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok lại xuất hiện thêm clip “sinh vật lạ” bò lúc nhúc trong thức ăn. Cụ thể, một gia đình vào quán bún bò để ăn, đang ăn ngon lành thì bất ngờ phát hiện có giòi bò ra từ ống xương bò. Khách liền hoảng hốt gọi chủ quán ra hỏi chuyện.

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Giòi bò lúc nhúc từ ống xương bò - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều bất ngờ là phản ứng của chủ quán. Thấy giòi con rành rành trước mắt, chủ quán không còn đường biện hộ, nhưng lại “tỉnh bơ” nói: "Hầm cả đêm rồi mà nó (con giòi) không chết hả ta?". Câu nói này khiến các vị khách kia lẫn dân mạng xem clip phải “cười ra nước mắt”, như thể chuyện có giòi trong thức ăn là quá hiển nhiên và bình thường rồi.

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Phản ứng của chủ quán cũng khiến dân mạng xanh mặt - Ảnh: Internet

Một số cư dân mạng để lại bình luận:

"Cục thịt bò said: Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao hả?"

"Cái này là thịt bò đông lạnh rồi, dù đun sôi nhưng trong tuỷ xương giòi nó vẫn sống bình thường à!"

"Đó giờ ăn xương lúc nào tui cũng gặm nhiệt tình, giờ xem xong clip này thì…"

Khánh Hòa vào cuộc làm rõ vụ khách cách ly tố có giòi trong thức ăn của khách sạn

Khánh Hòa vào cuộc làm rõ vụ khách cách ly tố có giòi trong thức ăn của khách sạn

Sở Y tế Khánh Hòa đã thực hiện kiểm tra, làm rõ thông tin về việc một nhóm người cách ly phản ánh khách sạn nơi họ ở phục vụ thức ăn có giòi cho người dân.

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Từ khóa:   thức ăn bẩn giòi trong thức ăn bún bò

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