Giải quyết chứng ợ chua, khó tiêu chỉ với những thực phẩm quen thuộc có ngay trong nhà bạn

Sức khỏe 15/05/2022 09:28

Khi bạn bị ợ chua, bạn sẽ cảm thấy khó chịu ở dạ dày và không muốn ăn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, những loại thực phẩm sau đây sẽ giúp ích rất nhiều cho chứng ợ chua của bạn đấy.

Nguyên nhân gây ra chứng ợ chua

Ợ chua là cảm giác nóng rát hoặc đau ở thực quản. Nó xảy ra chủ yếu ở phần dưới của thực quản gần dạ dày, nguyên nhân là do trào ngược axit dạ dày. Cảm giác ngứa ran bắt đầu ở ngực và trong một vài trường hợp nó có thể lan đến cổ, hàm hoặc lưỡi.

Nguyên nhân chính của chứng ợ chua là:

  • Căng thẳng, lo âu vì cuộc sống bận rộn
  • Có chế độ ăn uống chứa nhiều chất béo bão hòa
  • Tiêu thụ quá nhiều carbohydrate đã qua chế biến hoặc tinh chế
  • Ăn nhanh mà không nhai kỹ
  • Bỏ bữa (làm thay đổi nhịp tiêu hóa)
  • Hút thuốc
  • Ngủ không đủ giấc
  • Do vi khuẩn Helicobacter pylori đường ruột gây ra

Như vậy, trong nhiều trường hợp chứng ợ chua là do thói quen sống của bạn. Vì vậy, chỉ cần cố gắng, bạn có thể hạn chế chứng này, tránh gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn như loét và viêm dạ dày. 

Thực phẩm tốt giúp hạn chế chứng ợ chua

Ợ chua có thể thực sự gây khó chịu và thậm chí có thể cản trở sinh hoạt của bạn. Điểm qua vài loại thực phẩm giúp bạn giảm bớt triệu chứng này tại nhà mà không cần dùng thuốc nhé. 

1. Yến mạch

Giải quyết chứng ợ chua, khó tiêu chỉ với những thực phẩm quen thuộc có ngay trong nhà bạn - Ảnh 1

Yến mạch thường được ăn vào bữa sáng. Điều này sẽ mang lại cho bạn cảm giác no và đồng thời có thể làm giảm chứng ợ chua. Bạn cũng có thể ăn món này bất cứ khi nào bạn đói, sẽ tốt hơn nếu bạn kết hợp nó cùng với nho khô. 

2. Gừng

Gừng nên được sử dụng ở mức độ vừa phải vì nó có tác dụng mạnh. Tuy nhiên, gừng là một trong những thực phẩm vô cùng hiệu quả trong việc giảm chứng ợ chua. Nó hoạt động như một chất chống viêm khi bị rối loạn tiêu hóa.

Bạn có thể pha trà bằng cách xay nhỏ gừng. Hoặc bạn có thể thêm gừng vào các món ăn hoặc sinh tố. Nó có thể sẽ mang lại cho bạn một mùi hương dễ chịu.

3. Nha đam

Đây là một trong những thực phẩm tự nhiên tốt nhất để chữa lành vết thương. Khi bạn bị ợ chua, thành thực quản của bạn bị tổn thương, và chúng sẽ cần dùng đến nha đam để giảm bớt tổn thương. 

Một số người ăn sống nha đam, bạn có thể ăn như vậy hoặc làm nước ép. Một số người hay mua các sản phẩm bán sẵn trên thị trường nếu không thể trồng chúng. 

4. Chuối

Giải quyết chứng ợ chua, khó tiêu chỉ với những thực phẩm quen thuộc có ngay trong nhà bạn - Ảnh 2

Chuối là một bữa ăn sáng hoặc bữa ăn nhẹ buổi chiều rất tốt cho cơ thể. Chuối có độ pH là 5,6 nên có thể khử được axit.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chứng ợ chua của bạn có thể tệ hơn sau khi ăn chuối. Vì vậy, bạn nên thử ăn một quả chuối và theo dõi kỹ để xem liệu chứng ợ chua của bạn có được thuyên giảm nếu ăn chuối hay không nhé. 

Theo Step To Health

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