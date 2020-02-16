Giải đáp thắc mắc: Ăn ốc có tốt không?

Ốc là món ăn phổ biến tại Việt Nam. Có rất nhiều loại ốc, cách chế biến các món từ ốc cũng nhiều không kém. Tuy nhiên, bên cạnh hương vị thơm ngon của món ăn thì bạn cũng cần lưu ý những vấn đề gặp phải khi ăn ốc. Ốc sống ở lớp sình, bùn dưới đáy ao, hồ, mương vì vậy rất dễ có ký sinh trùng. Vậy ăn ốc có tốt không và ăn bao nhiêu là hợp lý? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Theo nghiên cứu thì trong 85g ốc sẽ chứa khoảng 212mg magie. Magie trong ốc có thể cung cấp đến 68% hàm lượng cần thiết hàng ngày cho phụ nữ còn đối với nam giới là 53%. Khoáng chất này có tác dụng giúp chuyển hóa năng lượng, xương và răng chắc khỏe hơn, tham gia vào quá trình điều hóa các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Selen

Con người cần đến 55 mcg selen cho cơ thể trong một ngày. 85g ốc sẽ chứa 23,3 mcg selen, đáp ứng tới 42% nhu cầu hàng ngày. Selen cũng có vai trò khá quan trọng là tham gia hỗ trợ chức năng của hệ thống miễn dịch và nội tiết. Nó chính là một chất chống oxy hóa, đồng thời ức chế khả năng gây tổn hại các ADN của các gốc tự do. Giảm nguy cơ mắc các bệnh như: tim mạch, ung thư, viêm khớp dạng thấp, nhiễm trùng tái phát.

Trong ốc chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin E

Vitamin E giúp chuyển hóa vitamin K, bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và tổng hợp hồng cầu. Bổ sung vitamin E cho cơ thể để giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa điểm vàng, đái tháo đường, tim mạch, ung thư… Và ăn ốc cũng là một cách bổ sung vitamin E hiệu quả.

Phốt pho

Photpho chứa trong ốc sẽ hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, duy trì mật độ của xương cũng như điều hòa các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Đạm

Nhiều người sẽ có thắc mắc là ốc có nhiều đạm không? Bà bầu ăn ốc có tốt không? Câu trả lời là có. Mặc dù nhiều đạm nhưng ăn ốc không hề bị mập nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm, không cần lo lắng là ăn ốc có mập không.

Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều ốc - Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ tiềm ẩn đến từ ốc

Chúng ta không thể phủ nhận là ốc có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể con người nhưng cũng phải nhìn nhận là trong ốc có tiềm ẩn những nguy cơ không tốt đối với sức khỏe. Cụ thể là trong ốc có chứa nhiều loại ký sinh trùng như: giun lươn, sán lá ruột, sán lá gan, sán máng…

Các loại ký sinh trùng ngày sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận của cơ thể như: phổi, gan, ruột, mật, não, thận cũng như hệ miễn dịch. Chúng sẽ dẫn đến các bệnh suy nội tạng, vô sinh, ung thư và nguy hiểm nhất là tử vong.

Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo lắng vì các loại ký sinh trùng này sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao. Do đó, quá trình chế biến cần phải được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ.

Bạn có thể mắc phải một số bệnh nguy hiểm nếu ăn ốc không được chế biến kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sạch ốc, đảm bảo không bị mắc bệnh

Ốc sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể khi bạn chế biến chúng một cách sạch sẽ, đảm bảo an toàn. Muốn vậy, bạn cần phải thực hiện những điều sau đây:

Không được ngâm ốc quá lâu: Nhiều người nghĩ rằng, ngâm ốc càng lâu thì ốc càng sạch, bùn bẩn sẽ được nhả hết ra. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu ngâm quá lâu tới vài ngày thì ốc sẽ bị chết do không có thức ăn. Và khi ăn những con ốc có mùi đó, bạn sẽ không thấy ngon miệng, thậm chí là ngộ độc.

Làm sạch đúng cách trước khi chế biến: Việc ngâm ốc sẽ đảm bảo sạch hơn nếu bạn ngâm cùng với nước vo gạo, giấm, chanh hoặc có thêm ớt hiểm. Sau khi ngâm, hãy rửa thật sạch trước khi chế biến.

Luộc ốc chín kỹ: Các loại vi khuẩn, ký sinh trùng trong ốc sẽ chết ở nhiệt độ cao vì vậy, cần đảm bảo nước sôi từ 80 độ trở lên. Thời gian luộc thích hợp khoảng 4 đến 5 phút.

Có rất nhiều loại ốc khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ăn ốc đúng cách: Việc ăn ốc như thế nào bạn cũng cần phải lưu ý nhé. Không nên ăn ruột và não của ốc. Ruột sẽ ở phần đuôi chứa nhiều chất bẩn còn não ở phần đầu chứa chất độc. Khi ăn quá nhiều, bạn có thể bị chóng mặt hoặc ngộ độc thực phẩm.

Không ăn ốc và uống rượu bia: Đây là thói quen của hầu hết mọi người khi ăn ốc, tuy nhiên điều này không tốt một chút nào. Khi ăn hải sản, cơ thể sẽ tạo thành axit uric khiến nguy cơ mắc bệnh gout tăng cao. Nếu uống rượu bia sẽ khiến cản trở việc bài tiết chất đạm dư thừa và hình thành nhiều axit uric trong máu.

Không dùng chung với các loại thực phẩm chứa vitamin C: Vitamin C kết hợp với asen trong ốc khiến người ăn bị ngộ độc thậm chỉ là tử vong nếu ăn quá nhiều.

Ăn ốc đúng cách để đảm bảo cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Việc ăn ốc có tốt không phụ thuộc rất nhiều vào cách ăn của bạn. Vì vậy, hãy chế biến và ăn ốc đúng cách để cho giá trị dinh dưỡng cao.