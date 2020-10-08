Gen X PLATINUM có thực sự tốt cho sinh lý nam giới

Sức khỏe 08/10/2020 15:00

Bạn đang gặp trở ngại khi quan hệ vì xuất tinh sớm. Bạn đang lo sợ khi phải quan hệ, gần gũi với người yêu của mình. Sở hữu công thức Engine siêu hoạt tốc kết hợp với nguồn thành phần 100% từ tự nhiên, GEN x Platinum chính là sản phẩm vàng giải quyết dứt điểm mối lo ngại chốn phòng the mà đấng mày râu không thể bỏ qua.

Gần đây cánh mày râu rầm rộ truyền tai nhau trong các diễn đàn, hội nhóm về sản phẩm sinh lý nam Gen X PLATINUM vì vẻ ngoài quá chất. Buổi công bố sản phẩm vừa qua lại được tổ chức tại khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake - khách sạn Dolce đầu tiên tại Châu Á và cùng với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ, diễn viên nổi tiếng như: Ông bầu Vũ Khắc Tiệp, ca sĩ Vũ Duy Khánh, vào ngày 2/10/2020 vừa qua.

Gen X PLATINUM có thực sự tốt cho sinh lý nam giới - Ảnh 1

Thế nhưng sản phẩm có thực sự hiệu quả như hiệu ứng truyền thông?

Bạn đang gặp trở ngại khi quan hệ vì xuất tinh sớm. Bạn đang lo sợ khi phải quan hệ, gần gũi với người yêu của mình. Sở hữu công thức Engine siêu hoạt tốc kết hợp với nguồn thành phần 100% từ tự nhiên, GEN x Platinum chính là sản phẩm vàng giải quyết dứt điểm mối lo ngại chốn phòng the mà đấng mày râu không thể bỏ qua.

GEN X PLATINUM LÀ GÌ?

Gen X PLATINUM có thực sự tốt cho sinh lý nam giới - Ảnh 2

GEN X PLATINUM là thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ chức năng sinh lý nam giới với cơ chế kích thích sản sinh tích cực testosterone tự thân và nâng cao chất lượng tinh trùng ở nam giới. Sản phẩm được phân phối bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COD QUỐC TẾ.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ Ở GEN X PLATINUM

GEN X PLATINUM với 100% thành phần từ tự nhiên như Cao Ngài Tằm đực, Nhục thung dung, Dâm dương hoắc, Đương Quy, Nhung Hươu,...Đây đều là thành phần thảo dược quý quan trọng trong hỗ trợ điều trị sinh lý nam đạt hiệu quả tối đa.

Để các thành phần thảo dược tự nhiên phát huy được tối đa công dụng của mình, đặc biệt là tinh chất methyltestosterone trong ngài tằm đực - Hợp chất quan trọng trong hormon sinh dục nam từ đó kích thích sản sinh testosterone tự thân và tăng chất lượng tinh trùng ở nam giới - GEN X PLATINUM đã ứng dụng triệt để công thức ENGINE siêu hoạt tốc độc quyền đến từ Đức.

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Công thức ENGINE siêu hoạt tốc từ CHLB Đức giúp GEN X PLATINUM tác động theo cơ chế kích thích tự nhiên, tăng cường tác động vào Hormon hướng sinh dục là GnRH được tiết ra ở vùng dưới đồi của não, kích thích tuyến yên phóng thích Luteinizing Hormone vào máu. Hormone này kích thích các tế bào Leydig ở tinh hoàn sản sinh tích cực testosterone tư thân từ đó tối ưu về cả số lượng cũng như chất lượng tinh trùng.

Do đó sản phẩm phù hợp cho nam giới trưởng thành có biểu hiện: Suy giảm khả năng sinh lý, ham muốn kém, bị đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu, sức khỏe suy giảm.

GEN X PLATINUM SẼ GIÚP PHÁI MẠNH LẤY LẠI PHONG ĐỘ NGAY TỪ LIỆU TRÌNH ĐẦU

Chỉ cần sử dụng GEN X PLATINUM từ 3-5 ngày đầu bạn đã thấy có sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe của mình.

Sau khi sử dụng viên đầu thấy đỡ mệt mỏi, người khỏe hơn, tới ngày 2 thì sức khỏe như nhân đôi, tinh thần thư thái, ngày thứ 3 không  thấy mệt mỏi, mất ngủ, ngày 4 giấc ngủ ngon và sâu hơn, ngày 5 khỏe ra trận, kéo dài thời gian quan hệ vợ chồng,...

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Đối tượng sử dụng: Nam giới trưởng thành có biểu hiện: Suy giảm khả năng sinh lý, ham muốn kém, bị đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu, sức khỏe suy giảm.

Cách dùng: Ngày uống 1 lần, mỗi lần 2 viên, uống sau khi ăn.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COD QUỐC TẾ

Địa Chỉ: Số 74 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

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Từ khóa:   hỗ trợ chức năng sinh lý nam giới thực phẩm bảo vệ sức khỏe GEN X PLATINUM

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