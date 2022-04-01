Đứng làm việc quá lâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim: Nguyên nhân do đâu?

Sức khỏe 01/04/2022 19:51

Không chỉ ngồi làm việc lâu mới gây ảnh hưởng đến sức khỏe, một nghiên cứu gần đây cho thấy, đứng làm việc quá lâu và liên tục không chỉ gây mệt mỏi mà còn có tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đứng làm việc quá lâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim: Nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1

Một nghiên cứu cho thấy, những người phải đứng nhiều làm việc có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn những người ít vận động. Nghiên cứu được thực hiện bởi Giáo sư Peter Smith thuộc Trường Y tế Đại học Toronto.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 7.300 công nhân từ 35 đến 74 tuổi không mắc bệnh tim trong 12 năm. Trong thời gian theo dõi, 3,4% công nhân bị phát triển bệnh tim. Khi không tính đến các yếu tố khác, tỷ lệ mắc bệnh là 2,8% ở nhóm người chủ yếu ngồi làm việc, trong khi tỷ lệ mắc bệnh của những người đứng làm việc là 6,6%. Suy ra, người đứng làm việc có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp đôi so với những người làm việc ít vận động.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, đứng lâu có thể làm máu tụ ở chân, tăng áp lực lên tĩnh mạch và góp phần gia tăng stress, oxi hoá hay còn gọi là sự mất cân bằng oxi hoá – tất cả chúng đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, ngồi làm việc quá lâu cũng không phải là tốt. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng làm việc ít vận động trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Tốt nhất nên vận động nhẹ, thư giãn cơ thể trong quà trình làm việc, tránh giữ một tư thế quá lâu.

Theo Kormedi

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Từ khóa:   bảo vệ tim mạch nguyên nhân gây bệnh tim bảo vệ sức khỏe

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