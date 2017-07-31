Làm thế nào để điều trị và phòng ngừa hiệu quả bệnh hô hấp giúp trẻ phát triển khỏe mạnh?

Dưới đây là những sai lầm thường gặp nhất của người lớn khi trẻ có biểu hiện viêm đường hô hấp:

Trung bình mỗi trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp khoảng 10-12 lần mỗi năm. Trong khi đó, theo cảnh báo của các chuyên gia, sai lầm trong chăm sóc và điều trị của cha mẹ trong nhiều trường hợp khiến bệnh nhi bị biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Lạm dụng kháng sinh

Sai lầm thường gặp nhất ở các mẹ là khi con có bất kỳ biểu hiện nào về bệnh đường hô hấp là sẽ cho sử dụng kháng sinh ngay.

Tuy nhiên, 85-90% các bệnh lý của đường hô hấp có nguyên nhân khởi đầu là do virus, vì vậy sử dụng kháng sinh sẽ không hiệu quả. Khi các mẹ sử dụng thuốc tùy tiện, tự hỏi kinh nghiệm của các bà mẹ khác, tự mua thuốc không cần đơn cho con... chỉ làm yên tâm cho chính bà mẹ chứ không giúp bé nhanh khỏi bệnh.

Một số mẹ cũng tự ý mua đơn thuốc cho con lặp lại đơn cũ, đây là một sai lầm bởi biểu hiện bệnh ở mỗi thời điểm sẽ khác nhau. Sử dụng thuốc kém hiệu quả vô hình sẽ bắt con mình uống một lượng thuốc không cần thiết. Đó là chưa kể dùng kháng sinh bừa bãi còn khiến bé tăng nguy cơ dị ứng, gặp các bệnh mãn tính như viêm khớp, hen phế quản, béo phì...

Sử dụng bài thuốc đông y bừa bãi

Thuốc Đông y thường có ít tác dụng phụ, tuy nhiên tình trạng bệnh lý thay đổi theo thời gian, và thuốc chỉ đáp ứng tốt với một tình trạng bệnh nhất định. Ví dụ, trẻ ho hắng thông thường thì một số bài thuốc đông y có thể chữa được. Tuy nhiên nếu bệnh hô hấp kèm theo khò khè, co thắt phế quản thì thuốc đông y không có nhiều tác dụng. Các mẹ cũng cần lưu ý trẻ dưới 1 tuổi thì không cho con uống mật ong.

Nhầm lẫn dấu hiệu bệnh viêm đường hô hấp với bệnh khác

Các dấu hiệu của bệnh bệnh viêm đường hô hấp rất giống với biểu hiện của bệnh sởi nên dễ gây ra những chẩn đoán bệnh sai. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi việc điều trị tại nhà không đúng bệnh gây ra những biến chứng hết sức nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng tới sinh mạng trẻ khi bệnh chuyển thành viêm phổi do virus, suy hô hấp dẫn tới tử vong.

Sức đề kháng tự nhiên kém là nguyên nhân khiến trẻ hay bị bệnh hô hấp

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng tự nhiên kém, bên cạnh đó là nhứng yếu tố bất lợi về thời tiết, ô nhiễm… nên tỷ lệ ốm vặt, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp trên ở trẻ gia tăng. Cứ sau một đợt ốm như vậy trẻ thường biếng ăn, hoặc ăn uống không được tốt dẫn đến sức khỏe của trẻ kém dần, sức đề kháng tự nhiên lại càng kém hơn.

Hiện nay, hầu hết cha mẹ đã biết đến vai trò và tầm quan trọng sức đề kháng tự nhiên, nhất là trong giai đoạn trẻ bị bệnh nhưng còn rất lúng túng và chưa biết cách làm thế nào để tăng sức đề kháng tự nhiên cho trẻ một cách hiệu quả nhất.

Một đứa trẻ có sức đề kháng tự nhiên tốt sẽ khỏe mạnh và phát triển tốt, ít nguy cơ bị mắc bệnh đặc biệt là bệnh hô hấp. Như vậy, tăng sức đề kháng tự nhiên chính là giải pháp tối ưu phòng bệnh hô hấp ở trẻ.

SỨC ĐỀ KHÁNG TỰ NHIÊN – GIẢI PHÁP TỐI ƯU PHÒNG BỆNH HÔ HẤP Ở TRẺ

Sức đề kháng tự nhiên là khả năng phòng vệ và chống lại các tác nhân xâm nhập vào cơ thể con người. Tác nhân đó là các vi sinh vật như siêu vi, vi khuẩn, ký sinh trùng… Sức đề kháng tự nhiên yếu chính là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút gây bệnh phát triển. Đặc biệt là ở trẻ em và nhất là trẻ sơ sinh khi mới chào đời không còn được bảo vệ từ trong cơ thể người mẹ.

Tăng sức đề kháng tự nhiên là phương pháp tốt nhất giúp trẻ phòng chống với các yếu tố gây bệnh bởi các biện pháp tăng sức đề kháng thông thương bằng cách tiêm chủng, cho trẻ bú sữa mẹ hay cho trẻ uống thuốc bổ đều thực sự không mang lại hiệu quả cao và bền vững:

Tiêm chủng vắc xin tồn tại 1 số khuyết điểm như: Mỗi một loại vắc xin chỉ đối phó được một loại bệnh, các loại vắc xin tiêm chủng sẽ không phát huy hiệu quả nếu trẻ không được tiêm đủ liều và đúng theo lịch tiêm chủng, nếu không chủ động tiêm chủng trước khi có dịch bệnh xảy ra, thì hiệu quả của việc tiêm chủng không cao. Chưa kể đến, việc tiêm chủng còn tồn tại rất nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ mà chúng ta chưa lường hết.

Nhiều người vẫn giữ quan niệm: trẻ em, người mang thai, người có các bệnh lý kèm theo cần phải được bồi bổ thuốc thang thật nhiều. Trên thực tế cho thấy hiện nay việc cha mẹ cho trẻ dùng thuốc bổ, các loại Vitamin, khoáng chất tổng hợp một cách rất tùy tiện, bừa bãi.Đặc biệt, chính thói quen sử dụng tùy tiện các loại thuốc bổ cũng có thể vô tình làm cho trẻ bị thiếu vitamin và các vi chất dinh dưỡng do tương tác thuốc. Sulfamid, Methotrexat... làm giảm hấp thụ các vitamin nhóm B; vitamin E liều cao làm cạn kiệt dự trữ vitamin A; vitamin C liều cao làm phá hủy vitamin B12; thừa kẽm làm cản trở hấp thu sắt…

Khi mẹ cho bé bú, mẹ đã chia sẻ với bé một phần hệ miễn dịch của thông qua các kháng thể có trong sữa mẹ. Đây là điều tuyệt vời cho bé vì hệ thống phòng vệ tự nhiên của bé chưa hoàn thiện và chưa được huấn luyện đầy đủ khi mới sinh. Tuy nhiên chất lượng sữa mẹ cũng như đề kháng trong sữa mẹ sẽ giảm theo thời gian. Qua 6 tháng đầu mới sinh và đặc biệt là qua 24 tháng sau khi sinh con, sữa mẹ không còn có thể cũng cấp đầy đủ các kháng thể cần thiết cho trẻ. Phương pháp này có thể bảo vệ trẻ tích cực khi trẻ còn nhỏ, còn sau thời ky cai sữa, sức đề kháng trong cơ thể phải thích nghi với sự khắc nghiệt của môi trường ngoài.

Vậy phải làm thế nào để có thể tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho trẻ? Đây là câu hỏi của không ít các ông bố bà mẹ đang đặt ra.

ĐỘT PHÁ MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP Ở TRẺ BẰNG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG TỰ NHIÊN

Tăng sức đề kháng tự nhiên không đơn giản bởi đây là quá trình kích hoạt, tái tạo lại cả 1 hệ thống phòng vệ sẵn có của cơ thể trẻ chỉ là đang trong giai đoạn ngủ quên. Tuy nhiên nếu kiên trì kích hoạt được sức đề kháng tự nhiên, trẻ sẽ được bảo vệ một cách toàn diện.

Tăng sức đề kháng tự nhiên cho trẻ hiện nay là phải đảm bảo cả 2 cơ chế: Kích hoạt hệ thống phòng vệ của cơ thể như: da, niêm mạc, Macrophage, NK Cell... và Tăng sinh miễn dịch Lympho B, Lympho T để tăng khả năng nhận biết, sao chép mã các vi rút giúp chặn đứng sự quay trở lại gây bệnh

Hiện nay việc tăng sức đề kháng tự nhiên cho trẻ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với sự hỗ trợ của việc kết hợp cả 2 hoạt chất Beta Glucan và Immunoprobiotic. Nếu sử dụng sản phẩm có đủ 2 thành phần này với công thức hợp lý sẽ cho hiệu quả tăng sức đề kháng tự nhiên tối đa.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Mai Hương – Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết: tăng sức đề kháng tự nhiên cho trẻ với sản phẩm chuyên biệt Healtkeytic là phương pháp được lựa chọn nhiều nhất hiện nay bởi các bác sĩ Nhi khoa hàng đầu cũng như sự tín nhiệm về hiệu quả mà nó mang lại trong việc điều trị và phòng ngừa bệnh hô hấp cho trẻ

Healtkeytic – Đột phá mới trong điều trị và phòng ngừa bệnh hô hấp cho trẻ

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa các thành phần (Imuno Probiotics, Beta Glucan, Glucose) Healtkeytic chính là sản phẩm tăng bảo vệ trẻ khỏi tác nhân gây bệnh hô hấp thông qua cơ chế tăng sức đề kháng tự nhiên.

Cơ chế tăng sức đề kháng tự nhiên của các thành phần trong sản phẩm Healtkeytic như thế nào:

Immunoprobiotic hàm lượng 100mg

Immunoprobiotic cũng có tác động kích hoạt các thành phần của hàng rào đề kháng tự nhiên đầu tiên.

Có tác dụng kích hoạt hệ thống đề kháng tự nhiên bao gồm các tế bào đề kháng và các phân tử đề kháng như tế bào lympho T, lympho B và kháng thể.

Hệ thống nói trên sẽ tiếp cận bao vây các yếu tố gây bệnh đã xâm nhập và cùng với sự giúp đỡ của các thành phần thuộc hàng rào đề kháng đầu tiên tiêu diệt và loại trừ các yếu tố gây bệnh.

Hệ thống này tạo ra cơ chế tăng mạnh tác dụng đề kháng tự nhiên đã được tạo ra từ hàng rào đầu tiên. Quan trọng hơn nữa là tạo ra sự ghi nhớ: duy trì, tiếp tục tăng mạnh sức đề kháng của cơ thể trong những lần tiếp xúc sau với yếu tố đã từng xâm nhập gây bệnh.

Beta Glucan tác động kích hoạt các loại tế bào có chức năng tạo ra sức đề kháng tự nhiên của cơ thể như đại thực bào, bạch cầu trung tính, tế bào giết tự nhiên NK và các phân tử protein trong máu có vai trò trong quá trình bao vây và tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh xâm nhập.

Các tế bào và phân tử nói trên hoạt động như một hàng rào đề kháng tự nhiên đầu tiên, theo cơ chế kịp thời, ngay lập tức khi có sự xâm nhập của yếu tố ngoại lai gây bệnh như vi khuẩn, virus…nhằm ngăn cản sự xâm nhập vào trong các tổ chức của cơ thể. Nếu yếu tố gây bệnh đã xâm nhập thì tham gia vào quá trình tiêu diệt và loại trừ.

Sự phối hợp tác dụng của 2 thành phần, Beta Glucan và Immunoprobiotic, là sự cộng hưởng tác dụng kích hoạt sức đề kháng tự nhiên. Đảm bảo ngăn chặn yếu tố gây bệnh một cách:

Kịp thời: ngay lập tức khi có sự xâm nhập

Tăng mạnh và Duy trì: đảm bảo gia tăng sức đề kháng tự nhiên đủ mạnh để tiêu diệt và loại trừ yếu tố xâm nhập. Thêm nữa là duy trì sức mạnh đề kháng này cho cả những lần xâm nhập sau.

Toàn diện: Cộng hưởng được sức mạnh của tất cả các cơ chế của sức đề kháng tự nhiên.

Ngoài ra, Healtkeytic còn có thêm thành phần Glucose, hàm lượng vừa đủ 3000mg trong 1 gói: Đối với cơ thể, Glucose là nguồn năng lượng chính cho tế bào, nguồn năng lượng duy nhất cho não và hệ thần kinh, chính vì thế Glucose giúp trẻ chống lại mệt mỏi, nhanh phục hồi khi ốm.

Nhờ có sự phối hợp tương hỗ giữa Beta Glucan và Immunoprobiotic trong công thức cùng với thành phần Glucose, HEALTKEYTIC trở thành sản phẩm duy nhất có khả năng kích hoạt, tái tạo và duy trì sức đề kháng tự nhiên cho trẻ. Sản phẩm mang lại khả năng phòng bệnh lâu dài cho cơ thể trẻ.

Sức đề kháng tự nhiên luôn là chìa khóa tốt nhất bảo vệ trẻ khỏi các mầm bệnh nguy hiểm rình rập.Điều kiện tiên quyết để phòng bệnh hô hấp cho trẻ, tạo điều kiện nuôi con không kháng sinh là phải xây dựng và duy trì cho trẻ một sức đề khángtự nhiên khỏe mạnh. Để tăng sức đề kháng tự nhiên một cách hiệu quả, hữu ích nhất, ngay từ hôm nay cha mẹ hãy cho con sử dụng sản phẩm Healtkeytic.

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