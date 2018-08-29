Điểm danh những thực phẩm gây vô sinh ở nữ giới, chị em nên lưu ý

Uống rượu thường xuyên sẽ gây mất cân bằng hormone trong cơ thể, có thể làm tổn hại gan và các cơ quan sinh sản. Bên cạnh đó, dùng nhiều rượu bia sẽ làm hệ thống mạch máu có xu hướng co thắt lại và khả năng lưu thông máu tới bộ phận sinh dục bị giảm thiểu đáng kể.

Rượu bia chính là cái tên số một trong số những thực phẩm dễ gây vô sinh ở nữ giới . Trong rượu, bia có chứa hàm lượng Ethanol rất cao khiến cho mức độ catecholamine tăng lên vượt mức.

Một số món ăn có thể gây cản trở khả năng thụ thai có thể kể đến gồm khoai tây chiên, bánh rán và bơ thực vật.

Thực phẩm chế biến có tác động xấu cho sức khỏe nói chung, dễ khiến phụ nữ tăng cân và gây giảm khả năng sinh sản.

Ăn nhiều đồ ăn nhanh dễ gây vô sinh

Đồng thời, đây còn là những thực phẩm có thể gây tăng choleserol xấu trong máu và ảnh hưởng xấu đến chất lượng của trứng. Do đó, để bảo đảm an toàn cho sức khỏe, bạn không nên sử dụng đồ ăn nhanh quá 4 lần/tuần.

3. Caffeine

Cà phê gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng sinh sản của người sử dụng

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, uống hơn 3 cốc cà phê mỗi ngày sẽ khiến chị em giảm 50% khả năng mang thai. Vì sao vậy?

Trong cà phê có chứa chất caffeine khiến gan phải làm việc nhiều hơn, hiệu quả hấp thụ canxi của cơ thể giảm đi trầm trọng. Quá trình thụ thai sẽ khó thành công hơn khi cơ thể thiếu canxi.

Caffeine là chất có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc sinh con nhẹ cân

Bên cạnh đó, caffeine cũng là chất có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc sinh con nhẹ cân. Tuy nhiên, có khá ít người biết được điều này và nhiều người vẫn dùng nó như là một thực phẩm giúp giảm căng thằng, mệt mỏi hàng ngày, nhất là đối với dân văn phòng.

3. Đường

Thức ăn nhiều đường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ

Ăn quá nhiều đường sẽ khiến các hormone trong cơ thể thay đổi, gây khó khăn cho các kích thích sinh sản. Bên cạnh đó, quá trình thụ tinh trong cơ thể cũng sẽ diễn ra rất khó khăn.

4. Nội tạng động vật

Nội tạng có chứa kim loại nặng gây tổn thương các nhiễm sắc thể và gây vô sinh ở nữ giới

Nội tạng động vật như tim, cật, lòng, gan của lợn, bò, cừu, dê… là món ăn rất phổ biến và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, ăn nội tạng động vật hoàn toàn không có lợi cho việc thụ thai.

Chị em nên sử dụng ít hoặc tốt nhất không nên sử dụng nội tạng động vật

Lí do bởi trong những thực phẩm này có chứa một lượng kim loại nặng cadmium có thể gây tổn thương các nhiễm sắc thể và gây vô sinh ở nữ giới.

5. Sản phẩm từ đậu nành

Dùng nhiều đậu nành sẽ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản. Lí do bởi đậu nành có chứa estrogen, một hormone cản trở quá trình thụ thai.

Đậu nành có chứa estrogen, một hormone cản trở quá trình thụ thai

Lượng estrogen trong cơ thể quá nhiều sẽ làm mất cân bằng các hormone khác, khiến trứng phát triển chậm và khó thụ tinh hơn.

6. Cà rốt

Cà rốt

Cà rốt là loại rau củ chứa hàm lượng vitamin A cao và có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều cà rốt làm suy giảm chức năng buồng trứng. Trong cà rốt có chứa hàm lượng lớn carotene có thể gây suy giảm chức năng của buồng trứng, gây ức chế quá trình rụng trứng dẫn đến vô sinh.

7. Đu đủ

Đu đủ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giàu vitamin rất tốt cho sức khỏe và bổ sung nhiều dưỡng chất bổ dương.

Đu đủ là thực phẩm gây khó thụ thai

Tuy nhiên, đây là loại quả có khả năng gây vô sinh ở nữ giới. Lí do bởi trong đu đủ chứa enzym papain có tác động lớn đến protein progesterone (progesterone giúp cơ thể thụ thai, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt). Lượng progesterone thiếu hụt sẽ dẫn đến khó thụ thai.

8. Kem và các sản phẩm làm từ sữa

Kem và các sản phẩm làm từ sữa

Bạn sẽ tăng cân khó kiểm soát và có nguy cơ bị giảm khả năng sinh sản, vô sinh khi ăn quá nhiều kem và các sản phẩm làm từ sữa mỗi ngày.

Để bảo vệ thiên chức làm mẹ, chị em nên hạn chế dùng những thực phẩm gây vô sinh ở nữ giới vừa nêu trên. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp chị em có thể xây dựng được chế độ dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe của bản thân.