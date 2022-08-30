Điểm danh 6 nguyên nhân gây rụng tóc ở chị em phụ nữ thường gặp

Sức khỏe 30/08/2022 07:25

Chị em cần xác định rõ nguyên nhân tại sao lại xảy ra tình trạng rụng tóc để có thể tìm cách khắc phục phù hợp.

Mất cân bằng hormone ở nữ‏

Mất cân bằng nội tiết là một trong những nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc nhiều ở nữ giới. Sự thay đổi hormone này có thể do mang thai, bước vào thời kỳ mãn kinh hoặc sử dụng thuốc tránh thai. ‏

‏Ngoài ra, người mắc hội chứng buồng trứng đa nang cũng thường xuyên trải qua các dấu hiệu, triệu chứng do mất cân bằng nội tiết tố, bao gồm cả rụng tóc.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc và chất bổ sung như thuốc huyết áp, thuốc chữa bệnh gout, vitamin A liều cao… có thể gây ra tác dụng phụ là rụng tóc. Vì vậy, nếu bạn đang dùng một loại thuốc nào đó và gặp phải tình trạng tóc rụng nhiều thì nên phản hồi lại với bác sĩ kê đơn để có những điều chỉnh thích hợp.

Điểm danh 6 nguyên nhân gây rụng tóc ở chị em phụ nữ thường gặp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý không nên vì tóc rụng mà tùy tiện bỏ dùng thuốc mà không hỏi ý kiến bác sĩ, gây ảnh hưởng đến việc trị bệnh.

Ít xõa tóc

Khi căng thẳng trong công việc, chúng sẽ thấy da đầu hai bên thái dương căng tức chứng tỏ da đầu đang trở nên nhạy cảm, thời tiết nóng lạnh cũng có thể làm tăng áp lực lên da đầu. 

Nếu bạn thường có thói quen tết tóc hoặc buộc tóc thì lúc này nên thả lỏng tóc đúng cách, để tóc buông xõa. Sự nhạy cảm và rụng tóc thậm chí còn quan trọng hơn vì buộc tóc có thể làm giảm lưu thông máu đến da đầu.

‏Căng thẳng và stress 

Stress, căng thẳng quá mức từ công việc, gia đình và cuộc sống có thể khiến tóc rụng nhiều. ‏

‏Tuy nhiên, tình trạng này chỉ diễn ra trong một giai đoạn nhất định. Sau khi bạn vượt qua được những vấn đề khiến mình lo lắng, căng thẳng thì quá trình rụng tóc sẽ ngừng lại và tóc sẽ phát triển bình thường trong vòng 6 – 9 tháng.

Cơ thể thiếu dưỡng chất cần thiết cho tóc

Những chất như protein, biotin, sắt là kẽm rất quan trọng giúp tóc chắc khỏe mà nếu thiếu hụt sẽ gây ra tình trạng rụng tóc, tóc yếu… Khi cơ thể được bổ sung đầy đủ những chất trên, tóc sẽ mọc trở lại.

Thiếu máu

Thiếu vitamin C, uống nhiều caffein hoặc đồ uống có cồn sẽ không tốt cho việc hấp thụ sắt. Do vậy, cần uống nước trái cây và ăn thực phẩm giàu chất sắt để phục hồi sự phát triển của tóc.

Điểm danh 6 nguyên nhân gây rụng tóc ở chị em phụ nữ thường gặp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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