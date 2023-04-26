Đi khám do không có kinh nguyệt, người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ phát hiện giới tính là nam

Chuyên gia chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng lưỡng giới giả nam (male pseudohermaphroditism). Lưỡng giới giả nam là hội chứng di truyền gene lặn, do gene AR nằm trên nhánh dài nhiễm sắc thể X. Gene AR tạo ra các protein androgen giúp quá trình phát triển ở nam giới diễn ra bình thường.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 25/4, đại diện Hội Di truyền học Việt Nam chia sẻ về kết quả chụp CT của một phụ nữ, bệnh nhân có tinh hoàn nằm ở ống bẹn với các ống sinh tinh và mô đệm xơ. Xét nghiệm máu ghi nhận nhiễm sắc thể là 46, XY (ở người nam) và một đột biến trên gene AR. Đột biến này chưa từng được báo cáo trong y văn thế giới, gây rối loạn định dạng giới.

Về mặt di truyền, người nữ có đột biến đồng hợp tử về gene AR thường triệu chứng nhẹ. Người nữ có dị hợp tử về gene AR là người mang gene và truyền cho 50% con trai của mình. Người nam mang gene AR sẽ biểu hiện nữ hóa mặc dù có tinh hoàn.

Trong phả hệ gia đình bệnh nhân cũng có một số thành viên biểu hiện mơ hồ giới tính nhưng chưa được khám, chẩn đoán và xét nghiệm gene. Còn bệnh nhân đến tuổi dậy thì không thấy kinh nguyệt như các bạn nữ khác, giấu chuyện này vì xấu hổ.

Chuyên gia chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng lưỡng giới giả nam - Ảnh minh họa: Internet

Người mang gene này cấu trúc cơ thể nam giới nhưng vẫn có bộ phận sinh dục nữ, ngực phát triển bình thường, giọng nói, cử chỉ, dáng đi mềm mại dịu dàng.

Người mắc hội chứng lưỡng giới giả nam thực chất là một người đàn ông, có tinh hoàn, không có buồng trứng, vô kinh, nhưng biểu hiện bên ngoài như nữ giới. Các biểu hiện ngoại hình như ngực, lông mu phát triển, cảm giác giới tính là cảm giác nữ.

Đây là một rối loạn định dạng giới, do nhiều nguyên nhân như testosterol in dấu ấn lên não thai nhi, từ đó hướng tinh thần theo giới tính khác, hoặc do lệch bội nhiễm sắc thể, gene; mất cân bằng hormone trong phát triển thai.

Trong đó, nguyên nhân lệch bội nhiễm sắc thể giới tính chiếm khoảng một nửa của tất cả dị thường nhiễm sắc thể ở người, với tỷ lệ 1/4.000. Lệch bội nhiễm sắc thể giới hiếm khi gây chết người nhưng ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của trẻ về giới tính và hình thái cơ thể.

Người mắc hội chứng lưỡng giới giả nam thường được phát hiện muộn. Một số trường hợp lưỡng giới giả nam vẫn lấy chồng, đến khi không có con mới kiểm tra phát hiện giới tính thật. Người ngoài 20 tuổi đến viện kiểm tra là khá muộn bởi khi ấy cảm giác giới tính rất rõ ràng, không thay đổi được nhiều.

Kết quả xét nghiệm máu ghi nhận nhiễm sắc thể là 46, XY (ở người nam) và một đột biến trên gene AR - Ảnh minh họa: Internet

Hiện, các bất thường về nhiễm sắc thể nói chung và bất thường nhiễm sắc giới tính có thể được phát hiện sớm khi thai nhi còn trong bụng mẹ, nhờ phương pháp sàng lọc và chẩn đoán. Hiệp hội sản phụ khoa Mỹ khuyến cáo tất cả sản phụ nên được tư vấn và sàng lọc dị tật thai nhi bằng NIPT (sàng lọc trước sinh không xâm lấn).

Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo thai phụ sàng lọc NIPT. Xét nghiệm này có thể thực hiện nhanh chóng, chỉ cần lấy 7 ml máu thai phụ để phân tích, sau khoảng 5 ngày là có kết quả về bất thường nhiễm sắc thể của em bé trong bụng mẹ.

Trường hợp này, bác sĩ khuyên nên cắt bỏ tinh hoàn, giữ lại giới tính nữ chứ không chuyển sang giới tính nam, bởi tuy có tinh hoàn nhưng biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân hoàn toàn là nữ, cảm giác giới tính là nữ.

Theo thông tin từ VTV News, một trường hợp tương tự xảy ra tại Bệnh viên E vào năm 2022, bệnh nhân đến khám với các biểu hiện sưng, đau ở hai bên bẹn với tâm lý sợ mắc ung thư và khá rụt rè khi chia sẻ về bất thường giới tính. Sau khi thăm khám và tư vấn, người bệnh có mong muốn là được điều trị vùng bị đau, giải quyết nguy cơ ung thư và phẫu thuật để trở thành người phụ nữ.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa thuộc Bệnh Viện E - Ảnh: VTV News

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt tiến hành hội chẩn với các bác sĩ giỏi chuyên môn của khoa sức khỏe tâm thần, phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, ngoại tổng hợp... Theo các bác sĩ, cơ thể của người bệnh là nữ nhưng có sự khiếm khuyết của bộ phận sinh sản và sinh dục nên việc tạo hình trả lại đúng giới tính là việc cần làm.

Người bệnh mắc hội chứng lưỡng giới giả nam. Xét nghiệm nhiễm sắc thể của bệnh nhân là XY, xác định giới tính di truyền là nam. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy không có tử cung, có tinh hoàn nằm ở hai bên bẹn. Các bác sĩ của Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E thăm khám và tâm lý xác định rõ xu hướng nữ tính và thực hiện đủ xét nghiệm, nhóm điều trị quyết định phẫu thuật đưa giới tính đúng với khai sinh và mong muốn của bệnh nhân.

Theo bác sĩ, mặc dù trong cơ thể người bệnh mang mẫu thuẫn về giới tính nhưng hằng ngày, người bệnh được sống, giáo dục là phụ nữ, có giọng nói, tâm tính dịu dàng, ngoại hình giới nữ. Do đó, phẫu thuật tạo hình giới nữ sẽ hợp với tâm tính, phong cách, cuộc sống của người bệnh suốt 54 năm qua. Bên cạnh đó, hai khối tinh hoàn ẩn không sử dụng đúng chức năng, có thể gây bệnh ung thư cần loại bỏ.

Sau khi cắt bỏ tinh hoàn, bệnh nhân có thể quan hệ tình dục, lấy chồng nhưng không thể sinh con. Trường hợp này có thể nhận con nuôi hoặc chồng trữ tinh trùng, sau đó xin trứng để thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.