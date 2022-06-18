Đây là những lý do mà bạn nên ngừng ngay việc dùng tăm bông để vệ sinh tai và nhưng phương pháp khác để thay thế cho việc này

Ngoài tăm bông, các bác sĩ đã thấy bệnh nhân sử dụng kẹp tóc, nhíp, bút, và thậm chí cả ống hút để làm sạch tai của họ. Tuy nhiên, không có công cụ nào trong số này hiệu quả và đặc biệt là tăm bông, có thể gây hại nhiều hơn lợi. Chúng có thể mang lại cho bạn cảm giác hài lòng và sạch sẽ, nhưng trên thực tế, đó là một cảm giác sai lầm. Hãy chú ý theo dõi, và bạn sẽ thấy tất cả những tổn hại mà chúng có thể gây ra cho đôi tai của bạn.

Nghe có vẻ khó tin nhưng tăm bông có thể làm tổn thương tai giữa của bạn và đặc biệt là gây thủng màng nhĩ. Theo một nghiện cứu xem xét các chấn thương tai liên quan đến tăm bông, khoảng 73% trong số đó được tìm thấy có liên quan đến việc làm sạch tai. Đây là một tỷ lệ phần trăm lớn nếu bạn xem xét rằng nghiên cứu diễn ra từ năm 1990 đến năm 2010 và đã nghiên cứu hơn 263.000 trẻ em.

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Nhiều người muốn lấy ráy tai ra, đặc biệt là bất cứ khi nào họ có ráy tai tích tụ. Tuy nhiên, chúng chỉ đẩy nó vào sâu hơn trong ống tai và kết quả là ráy tai chỉ nằm yên ở đó thay vì di chuyển xung quanh. Trong trường hợp này, giải pháp duy nhất là đến gặp bác sĩ để lấy ráy tai bằng các phương pháp chuyên nghiệp, đôi khi có thể gây khó chịu.

Có thể gây nhiễm trùng

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Một trong những đặc tính có lợi nhất của ráy tai là bẫy và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn xâm nhập vào tai của chúng ta. Nó hoạt động giống như một mạng lưới an toàn ngăn vi khuẩn gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng tăm bông và đẩy cả ráy tai và vi khuẩn vào sâu hơn bên trong, chúng ta khuyến khích chúng gây hại cho chúng ta. Trong trường hợp này, chúng ta rất có thể bị viêm tai.

Tại sao chúng ta cần lấy ráy tai

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Ngoài việc chứa và loại bỏ vi khuẩn, như chúng tôi đã đề cập ở trên, ráy tai còn ngăn những thứ khác, chẳng hạn như bọ và bụi bẩn, xâm nhập vào tai của chúng ta. Nó cũng là chất bơi trơn tự nhiên tốt nhất giúp tai chúng ta không bị khô và gây ngứa. Và nó được lập trình để tự loại bỏ khỏi tai bất cứ khi nào chúng ta tham gia các hoạt động thể chất. Nó thực sự tự đẩy vào ống tai ngoài, nơi vòi hoa sen đơn giản sẽ rửa sạch nó.

Phải làm gì nếu tăm bông làm bạn đau

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Nếu cơn đau lúc đầu không có gì nghiêm trọng và bạn cảm thấy có thể chịu được, bạn có thể thử dùng thuốc giảm đau không kê đơn và xem diễn biến của nó như thế nào. Tuy nhiên, nếu cơn đau vẫn còn và sau đó kèm theo thính giác bị bóp nghẹt hoặc ù tai , bạn nên gọi bác sĩ. Nó có thể là một chấn thương tai nghiêm trọng hơn cần được chăm sóc và tư vấn chuyên nghiệp.

Làm thế nào để làm sạch tai của bạn một cách an toàn

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Hai phương pháp này đã được chứng minh là hiệu quả và an toàn nhất để sử dụng tại nhà:

Dùng thuốc nhỏ tai: Có thể là dầu cho em bé, dầu khoáng hoặc glycerin mà bạn cẩn thận nhỏ vào tai. Tất cả chúng sẽ giúp làm mềm ráy tai. 2 ngày sau, bạn có thể dùng xilanh nhỏ một ít nước ấm vào tai và ngửa đầu để nước thoát ra ngoài. Sau đó, bạn sẽ cần dùng khăn sạch để lau phần bên ngoài của tai.

Có thể là dầu cho em bé, dầu khoáng hoặc glycerin mà bạn cẩn thận nhỏ vào tai. Tất cả chúng sẽ giúp làm mềm ráy tai. 2 ngày sau, bạn có thể dùng xilanh nhỏ một ít nước ấm vào tai và ngửa đầu để nước thoát ra ngoài. Sau đó, bạn sẽ cần dùng khăn sạch để lau phần bên ngoài của tai. Dùng khăn giấy sạch: Ráy tai sẽ bị trôi đi mỗi khi bạn tắm, nhưng bạn có thể giúp loại bỏ những mẩu cuối cùng của nó theo cách này. Bạn có thể lấy khăn giấy khô , chấm vào một ít nước rồi lau sạch phần bên ngoài của tai.

Tuy nhiên, có một số phương pháp làm sạch không kê đơn mà bạn nên tránh:

Soi lỗ tai: Hay còn gọi là nong tai, phương pháp này rất phổ biến trên mạng, tuy nhiên theo các bác sĩ thì nó không hề hiệu quả. Mặt khác, nó có thể gây nguy hiểm và thậm chí khiến tóc bạn bị cháy.

còn gọi là nong tai, phương pháp này rất phổ biến trên mạng, tuy nhiên theo các bác sĩ thì nó không hề hiệu quả. Mặt khác, nó có thể gây nguy hiểm và thậm chí khiến tóc bạn bị cháy. Các đồ vật khác nhau: như đã nói ở trên, nhiều người sử dụng nắp bút, chìa khóa và đinh ghim để làm sạch tai của họ. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều có thể bị kẹt trong tai của bạn và gây ra những tổn thương nghiêm trọng, chẳng hạn như làm thủng màng nhĩ của bạn.

Bạn đã bao giờ bị bất cứ điều gì liên quan đến việc sử dụng bông ngoáy tai chưa? Nếu vậy, đó là bệnh gì, và bạn đã điều trị nó như thế nào?

Theo Bright Side