Đây là lý do tại sao bạn không nên ngồi bắt chéo chân

Sức khỏe 03/03/2022 13:00

Kiểu ngồi bắt chéo hai chân sang chảnh này không xa lạ gì với các quý cô. Nếu bạn đang mặc một chiếc váy và để tránh lộ hàng thì cách tốt nhất là nên bắt chéo chân. Nhưng lần sau, khi bắt chéo chân, chúng ta nên cân nhắc lại bởi vì thực tế, nó mang lại khá nhiều rủi ro.

Đây là lý do tại sao bạn không nên ngồi bắt chéo chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Một bài báo của BBC cho thấy việc ngồi vắt chéo chân không tốt cho sức khỏe của bạn.

Bài viết chỉ ra rằng ngồi vắt chéo chân trong thời gian dài thực sự không tốt cho cơ thể. Bằng cách bắt chéo chân này qua chân kia và ngồi như vậy một lúc, bàn chân hoặc cẳng chân có thể bị tê vì nó đang đè lên một dây thần kinh ở phía sau đầu gối. Người ta cũng nói rằng bắt chéo chân có thể làm tăng huyết áp tạm thời. Đó là bởi vì chân bắt chéo đẩy máu về tim của bạn. Tư thế ngồi tưởng chừng như quý phái này thực tế đang cản trở lưu lượng máu của cơ thể, đó cũng là lý do tại sao những người có nguy cơ cao bị đông máu được khuyên không nên ngồi bắt chéo chân.

Suy giãn tĩnh mạch

Không chỉ vậy, việc thường xuyên bắt chéo chân còn có thể dẫn đến suy giãn tĩnh mạch. Do áp lực chúng ta đặt lên chân, hệ thống tĩnh mạch bị ứ lại ở chân. Điều này có thể gây ra chứng giãn tĩnh mạch đáng sợ. Bạn không phải sợ bị suy giãn tĩnh mạch nếu ngồi bắt chéo chân trong một hoặc hai phút, nhưng nếu bạn thường xuyên bắt chéo chân trong hơn 10 đến 15 phút mỗi lần, nguy cơ bị giãn tĩnh mạch sẽ tăng lên đáng kể.

Đây là lý do tại sao bạn không nên ngồi bắt chéo chân - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hông và lưng

Ngồi vắt chéo chân cũng không tốt cho tư thế của bạn và có thể gây đau đáng kể ở hông và lưng. Điều quan trọng là phải thức dậy sau mỗi 30 phút và đi bộ xung quanh, có thể vào phòng tắm văn phòng và quay lại. Đối với nam giới, tư thế bắt chéo chân không phải là lý tưởng vì vùng knhạy cảm của họ có thể bị kẹt và điều đó không có lợi lắm cho sức khỏe sinh sản. Cách tốt nhất khi ngồi là giữ thẳng lưng, đặt bàn chân phẳng trên mặt đất và giữ cho vai ngửa ra sau.

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