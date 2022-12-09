Đau ở ba khu vực này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung mà nhiều chị em vẫn thường chủ quan

Sức khỏe 09/12/2022 06:00

Cổ tử cung là phần cuối, hẹp của tử cung và nó nằm ở phía trên của âm đạo. Ung thư cổ tử cung xảy ra khi các tế bào bất thường phát triển một cách mất kiểm soát trong lớp niêm mạc của cổ tử cung, nơi kết nối tử cung và âm đạo. Ung thư này thậm chí có thể di căn sang các bộ phận khác của cơ thể như gan, bàng quang, âm đạo và trực tràng.

Đau ở ba khu vực này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung mà nhiều chị em vẫn thường chủ quan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ từ 35 đến 44 tuổi có khả năng mắc bệnh ung thư cổ tử cung cao nhất. Theo báo cáo, hơn 15% trường hợp mắc mới là ở phụ nữ trên 65 tuổi.

Ung thư cổ tử cung phát triển chậm, tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy các triệu chứng càng sớm thì cơ hội điều trị thành công càng cao. Một dấu hiệu chính của ung thư cổ tử cung là đau ở lưng dưới, xương chậu hoặc bụng dưới.

Dấu hiệu đau là ung thư cổ tử cung

Đau ở ba khu vực này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung mà nhiều chị em vẫn thường chủ quan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau lưng hoặc khó chịu, đặc biệt là ở vùng lưng dưới, có thể là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung. Điều này có thể xảy ra do áp lực của khối u to lên hoặc phát triển bất thường. Đau vùng chậu cũng có thể là một triệu chứng, có thể bán ẽ cảm thấy đau âm ỉ, đau hoặc áp lực ở vùng bụng dưới rốn. Cơn đau có thể liên tục hoặc thậm chí có thể đến và đi.

Mặc dù những triệu chứng này không nhất thiết ngụ ý rằng bạn bị ung thư cổ tử cung, nhưng tốt hơn hết bạn nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và nếu nhận được chẩn đoán, bạn nên bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.

Các triệu chứng khác

Đau ở ba khu vực này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung mà nhiều chị em vẫn thường chủ quan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài đau vùng chậu và lưng, cũng có những dấu hiệu khác của ung thư cổ tử cung mà bạn nên chú ý và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ phụ khoa nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào như vậy. Chúng bao gồm chảy máu âm đạo bất thường có thể xảy ra sau khi quan hệ tình dục, giữa các kỳ kinh hoặc cũng có thể được chỉ ra bởi lượng chảy nhiều hơn bình thường trong kỳ kinh.

Bạn cũng nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu quan sát thấy bất kỳ thay đổi nào trong dịch tiết âm đạo. Tuy nhiên, nó có thể là do các lý do khác và không nhất thiết là ung thư. Đau khi quan hệ tình dục cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung

Đau ở ba khu vực này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung mà nhiều chị em vẫn thường chủ quan - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo ước tính, 79% trường hợp ung thư cổ tử cung là do một nhóm vi rút phổ biến được gọi là vi rút u nhú ở người (HPV). Có hơn 100 loại HPV, nhưng những loại thường gặp nhất liên quan đến những thay đổi bất thường ở cổ tử cung và sự phát triển của ung thư được gọi là HPV nguy cơ cao.

Nhiều loại HPV có thể dễ dàng mắc phải. Hầu hết mọi người loại bỏ vi-rút một cách tự nhiên, nhưng một số nhỏ người khác bị nhiễm trùng dai dẳng và có nguy cơ phát triển những thay đổi bất thường. Nếu không được điều trị, những thay đổi này có thể dẫn đến ung thư.

Các yếu tố rủi ro

Đau ở ba khu vực này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung mà nhiều chị em vẫn thường chủ quan - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Có một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung. Số lượng bạn tình của bạn và số lượng bạn tình của họ càng nhiều, cơ hội nhiễm HPV càng lớn. Quan hệ tình dục khi còn nhỏ cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm HPV.

Mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai và HIV / AIDS sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm HPV. Nếu hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu do một tình trạng sức khỏe khác, thì bạn có nhiều khả năng bị nhiễm HPV. Cuối cùng, hút thuốc cũng có liên quan đến ung thư cổ tử cung tế bào vảy.

Phòng ngừa

Đau ở ba khu vực này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung mà nhiều chị em vẫn thường chủ quan - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Để giảm nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung, hãy hỏi bác sĩ về vắc-xin HPV và liệu vắc-xin HPV có phù hợp với bạn hay không. Tiêm phòng có thể làm giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư khác liên quan đến HPV.

Đi xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung Pap định kỳ có thể phát hiện các tình trạng tiền ung thư ở cổ tử cung, từ đó có hướng điều trị kịp thời, ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. Hầu hết các tổ chức y tế đề nghị xét nghiệm Pap định kỳ ở tuổi 21 và làm xét nghiệm này vài năm một lần.

Bằng cách thực hành tình dục an toàn, chẳng hạn như sử dụng bao cao su mỗi khi quan hệ tình dục cùng với việc hạn chế số lượng bạn tình của bạn, cũng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Nếu bạn hút thuốc, bạn nên cố gắng bỏ thuốc lá để tránh mọi nguy cơ phát triển ung thư, còn những người không hút thuốc thì không nên bắt đầu.

Theo Times of Inida

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