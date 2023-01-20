Nó phát hiện ra rằng cứ 1000 người thì COVID có liên quan đến sự gia tăng các biến chứng tim mạch lên 45,29%.

Nghiên cứu liệt kê các biến chứng như rối loạn mạch máu não, rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và không thiếu máu cục bộ, viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim, suy tim và bệnh thuyên tắc huyết khối.

Bệnh nhân mắc COVID nặng hơn có nguy cơ biến chứng tim mạch cao hơn. Mức độ nghiêm trọng của COVID được xác định bằng việc bệnh nhân được hồi phục tại nhà, nhập viện hay được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Ai có nguy cơ cao hơn?

Nhưng điều này không có nghĩa là những người khác không gặp rủi ro. “Tuy nhiên, những rủi ro đã rõ ràng ngay cả ở những người không nhập viện vì COVID-19,” nghiên cứu cho biết thêm.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh những rủi ro khác như tuổi tác, chủng tộc, giới tính, béo phì, hút thuốc, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận mãn tính, tăng lipid máu và bệnh tim mạch từ trước.

COVID ảnh hưởng đến tim như thế nào?

Mặc dù bệnh hô hấp COVID cũng ảnh hưởng đến tim. Ba năm sau đại dịch, một số nghiên cứu đã thảo luận về tác động bất lợi của COVID đối với tim.

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Vi-rút corona làm hỏng các tế bào nội mô hoặc các tế bào lót tất cả các mạch máu trong cơ thể chúng ta. Điều này dẫn đến đông máu bất thường, vỡ mạch máu và giảm lưu lượng máu đến một số bộ phận của cơ thể dẫn đến biến chứng tim.

Đây cũng là lý do tại sao COVID đe dọa tính mạng của những người đã mắc bệnh tim.

Một lời giải thích khác là do thiếu oxy trong máu, tim phải bơm nhiều máu hơn đi khắp cơ thể, điều này sau đó khiến những người mắc bệnh tim từ trước có nguy cơ mắc bệnh.

Các biến chứng tim phát triển do COVID là gì?

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Các biến chứng tim được thấy sau COVID là:

Đột quỵ

Thiếu máu tạm thời

Rung tâm nhĩ

Nhịp nhanh xoang

Nhịp tim chậm xoang

Loạn nhịp thất

Cuồng nhĩ

Viêm màng ngoài tim

Viêm cơ tim

Bệnh mạch vành cấp tính

Nhồi máu cơ tim

Bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ

Đau thắt ngực

Suy tim

Bệnh cơ tim không do thiếu máu cục bộ

Tim ngừng đập

Sốc tim

Thuyên tắc phổi

Huyết khối tĩnh mạch sâu

Huyết khối tĩnh mạch nông

Các triệu chứng của các vấn đề về tim phát triển sau COVID là gì?

Các triệu chứng phổ biến có thể cho biết liệu bạn có bị bệnh tim sau khi nhiễm COVID hay không là khó thở và đau ngực.

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Khó thở được đặc trưng bởi môi và/hoặc mặt tái xanh, thở hổn hển, tình trạng này trở nên tồi tệ hơn khi nằm xuống hoặc khi hoạt động thể chất tối thiểu. Điều này đi kèm với sự mệt mỏi hoặc sưng mắt cá chân.

Đau ngực do các vấn đề về tim phát triển sau COVID hầu hết đi kèm với buồn nôn, khó thở, choáng váng hoặc đổ mồ hôi.

Cơn đau ngực này kéo dài hơn 5 phút và chủ yếu tăng tần suất.

Làm thế nào để giữ an toàn cho bản thân?

Chìa khóa để bảo vệ sức khỏe khỏi bất kỳ loại biến chứng nào là nhận hỗ trợ y tế sớm nhất. Một ý tưởng rõ ràng về các triệu chứng có thể giúp bạn với điều này.

Điều quan trọng là không bỏ qua các triệu chứng như nhịp tim tăng, đau ngực tái phát và khó thở.

COVID đang gây suy nhược cho cơ thể con người và ảnh hưởng của nó không tự giảm bớt. Ngay cả sau thời gian ủ bệnh của vi rút, ảnh hưởng của nó vẫn còn trong cơ thể; điều này đã tạo ra một lượng lớn dân số đang sống với các triệu chứng sau COVID hoặc tình trạng COVID kéo dài.

Tim cũng là một mục tiêu nhạy cảm trong điều kiện COVID kéo dài. Do đó, vẫn nhận thức được các dấu hiệu và triệu chứng là chìa khóa.

Trái tim và COVID kéo dài

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Một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp hơn 100 nghiên cứu với 16 nghiên cứu đáp ứng tiêu chí chất lượng cao, cho thấy khoảng 10% người nhiễm bệnh có các triệu chứng đau ngực và rối loạn nhịp tim kéo dài (vài tháng đến >1 năm), bác sĩ tim mạch người Mỹ Eric Topol đã viết trên Twitter.

"Tôi đồng ý. Điều này đã xảy ra với tôi và nó kéo dài một năm. Tôi bị tim đập nhanh và đau ngực trong hơn một năm sau khi ký hợp đồng với covid vào tháng 3 năm 2020," một người dùng trả lời.

Sóng lạnh gây biến chứng tim

"Rõ ràng là nhiều người sống sót sau COVID-19 có thể gặp phải các triệu chứng tim mạch mãn tính, ngay cả những người không mắc bệnh tim mạch trước đó, có bệnh đi kèm và những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp ở mức cơ bản", nghiên cứu được gửi tới servermedRxiv cho biết, đau và rối loạn nhịp tim là hai triệu chứng lâu dài phổ biến nhất.

Theo Times of India