Đau mắt đỏ có phải là triệu chứng của COVID-19? Cách phân biệt với đỏ mắt do dị ứng

Sức khỏe 08/12/2021 10:46

Các chuyên gia cũng phát hiện mắt đỏ, ngứa mắt có thể là dấu hiệu cảnh báo Covid-19. 

Theo Mayo Clinic, đau mắt đỏ (viêm kết mạc) là tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng màng trong suốt (kết mạc), tạo nếp mí và che phủ phần trắng của nhãn cầu. Khi các mạch máu nhỏ trong kết mạc bị viêm, chúng sẽ hiện rõ hơn. Đây là nguyên nhân làm cho lòng trắng của mắt có màu hơi đỏ hoặc hồng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng phát hiện mắt đỏ, ngứa mắt có thể là dấu hiệu cảnh báo Covid-19

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Ảnh minh họa: Internet

Cách phân biệt đau mắt đỏ do Covid-19 và dị ứng

Đau mắt đỏ do dị ứng:

- Thường ảnh hưởng cả hai mắt với biểu hiện ngứa, rát và đỏ. Để phản ứng với các chất gây dị ứng, cơ thể sản xuất loại kháng thể gọi là immunoglobulin E (IgE). Kháng thể này kích hoạt các tế bào đặc biệt, gọi là tế bào mast, trong niêm mạc mắt và đường hô hấp để giải phóng chất gây viêm, bao gồm histamine. Cơ thể giải phóng histamine có thể tạo ra một số dấu hiệu và triệu chứng dị ứng, bao gồm cả mắt đỏ hoặc hồng.

- Nếu bị viêm kết mạc do dị ứng, bạn có thể bị ngứa dữ dội, chảy nước mắt và viêm mắt, kèm hắt hơi, chảy nước mũi. Hầu hết triệu chứng viêm kết mạc do dị ứng có thể được kiểm soát bằng thuốc nhỏ mắt đặc hiệu.

- Bạn cũng có thể cảm thấy như có sạn trong mắt và bọng xung quanh mắt. Một điều cần lưu ý khác là bệnh viêm kết mạc do dị ứng thường tái phát cùng một khoảng thời gian mỗi năm.

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Ảnh minh họa: Internet

Đau mắt đỏ do Covid-19:

- Viêm kết mạc do Covid-19 gây mắt đỏ thường đi kèm với các triệu chứng đặc trưng khác như sốt, ho, rất mệt mỏi, khó thở hoặc đau ngực, mất khứu giác/vị giác, buồn nôn, tiêu chảy. Lúc này, bạn nên gọi điện tới bác sĩ ngay.

- Đau mắt đỏ do SARS-CoV-2 rất dễ lây lan, có thể qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với chất lỏng chảy ra từ mắt của người bị nhiễm bệnh.

- Nếu mắt có màu đỏ, chảy nước và ngứa, rất có thể đây là những dấu hiệu của bệnh dị ứng. Các triệu chứng của SARS-CoV-2 nói chung không gây ngứa, chảy nước mắt khó chịu. Ngoài ra, điểm khác biệt lớn là người bệnh Covid-19 có thể bị sốt trong khi dị ứng lại không gây sốt.

- Nếu các triệu chứng ở mắt không kèm theo dấu hiệu Covid-19 (sốt, các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng, ho…), trước tiên bạn hãy điều trị bằng phương pháp thông thường. Tuy nhiên, nếu cảm thấy lo lắng hoặc điều trị không khỏi, bạn nên gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn thêm.

Lưu ý khi gặp tình trạng đau mắt đỏ:

- Tránh dụi mắt: Khi mắt bị đau hoặc ngứa, cần cố gắng kiềm chế hành động dụi mắt. Điều này làm gia tăng khả năng và mức độ nhiễm trùng. Ngoài ra, nếu như không có bệnh về mắt, hành động dụi mắt cũng không được khuyến khích.

- Ăn uống lành mạnh, bổ sung đầy đủ vitamin A và acid béo Omega 3.

- Sử dụng các loại kính bảo vệ mắt khi phải tiếp xúc với cát, bụi hay tác nhân gây dị ứng...

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Từ khóa:   đau mắt đỏ viêm kết mạc Covid-19

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