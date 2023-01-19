Đau hông liên tục coi chừng Cholesterol tăng cao, đặc biệt ở phụ nữ càng khó phát giác

Sức khỏe 19/01/2023 19:05

Có một số triệu chứng liên quan đến cholesterol cao mà nếu được chú ý ở giai đoạn đầu có thể giúp một người tránh hoặc ít nhất là trì hoãn sự khởi phát của bệnh.

Đau hông liên tục coi chừng Cholesterol tăng cao, đặc biệt ở phụ nữ càng khó phát giác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thường được coi là kẻ giết người thầm lặng, cholesterol cao và các bệnh liên quan đến nó được cho là không báo trước. Tuy nhiên, sự thật khác xa với sự thật và nhiều người trong chúng ta không biết.

Các triệu chứng cholesterol cao không dễ thấy ở giai đoạn đầu, nhưng chúng có thể được phát hiện nếu một người đủ tinh ý.

​Cholesterol cao ảnh hưởng đến cơ hông hoặc cơ mông như thế nào?

Bản chất của cholesterol cao là nó tích tụ bên trong các mạch máu tạo thành các mảng bám. Những mảng bám này hạn chế lưu lượng máu trong mạch.

Đau hông liên tục coi chừng Cholesterol tăng cao, đặc biệt ở phụ nữ càng khó phát giác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do sự tắc nghẽn lưu lượng máu này, nhiều cơ bắp không nhận đủ oxy do đó gây ra cơn đau ở những vùng này. Cơn đau trở nên trầm trọng hơn khi các cơ tham gia vào một hoạt động thể chất.

Một trong những cơ có thể bị ảnh hưởng đầu tiên như các chuyên gia đã nói trong một số báo cáo sức khỏe là cơ hông. Nhiều người bị cholesterol cao cho biết trước đó họ cảm thấy đau khủng khiếp ở vùng hông.

Tại sao nó là một mối quan tâm nghiêm trọng?

Điều này là do chúng ta có xu hướng bỏ qua mối liên hệ giữa cholesterol và đau hông.

Đau ở vùng hông thường được cho là có liên quan đến các vấn đề về cấu trúc xương hoặc xương và thường do các vấn đề liên quan đến xương như viêm khớp.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa cơ hông và cholesterol vẫn chưa được mọi người hiểu rõ.

Các báo cáo về sức khỏe cho thấy bệnh động mạch ngoại vi hoặc PAD, xảy ra khi lưu lượng máu bị hạn chế do lắng đọng cholesterol, ảnh hưởng đến hông, chân và bàn chân.

Các dấu hiệu là gì?

Đau dữ dội ở hông ngay cả khi hoạt động thể chất tối thiểu là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn cần đi khám bác sĩ. Cơn đau này có thể được kích hoạt ngay cả khi đi bộ. Cơn đau có thể lan xuống vùng mông, đùi, bắp chân.

Đau hông liên tục coi chừng Cholesterol tăng cao, đặc biệt ở phụ nữ càng khó phát giác - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cường độ và mức độ lan rộng của cơn đau có thể thay đổi từ người này sang người khác tùy thuộc vào mức độ cholesterol và các khu vực mà lưu lượng máu bị chặn do sự hình thành mảng bám.

Thông thường cơn đau này biến mất khi nghỉ ngơi nhưng lại quay trở lại khi tập thể dục.

Các dấu hiệu khác của PAD có thể là những thay đổi ở chân và bàn chân như thay đổi màu da hoặc thay đổi màu móng tay.

Các dấu hiệu khác nên cẩn thận là gì?

Các dấu hiệu khác liên quan đến cholesterol cao chủ yếu thấy ở chi dưới là: rụng lông chân, tê chân, móng chân dễ gãy, vết loét ở bàn chân không lành, chân nhợt nhạt, da sáng bóng, rối loạn cương dương ở nam giới và co rút các cơ ở chân.

Đâu hông vì sau được chẩn đoán là do cholesterol cao?

Đau hông liên tục coi chừng Cholesterol tăng cao, đặc biệt ở phụ nữ càng khó phát giác - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Điều này là do đau hông luôn được coi là kết quả của quá trình lão hóa hoặc các bệnh liên quan đến xương. Phụ nữ bị đau hông từ khi còn rất trẻ và trong một số trường hợp. Đây là lý do tại sao họ bỏ qua mối liên hệ của nó với cholesterol cao.

Bị đau ở hông hoặc chân khi hoạt động thể chất là điều mà mọi người hầu như không bận tâm, đặc biệt là khi cơn đau biến mất trong lúc nghỉ ngơi. Đây có thể là lý do tại sao mọi người đi bộ một lúc, ngồi xuống một lúc rồi tiếp tục.

Thật không may, nhiều người nghĩ đó là một quá trình sinh học bình thường và chỉ nhận ra tác động của cholesterol cao khi đã quá muộn.

Bạn cần làm gì?

Đau hông liên tục coi chừng Cholesterol tăng cao, đặc biệt ở phụ nữ càng khó phát giác - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Những người "bạn tốt nhất" của cholesterol cao là thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chiên và thực phẩm chứa nhiều nguyên tố nhân tạo.

Hãy luôn nhớ rằng, bạn là những gì bạn ăn. Tránh tiêu thụ những thứ làm tăng cholesterol cao. Nên tránh các loại thực phẩm như bánh ngọt và bánh quy, bánh nhân thịt, xúc xích, thịt mỡ, thực phẩm có chứa dầu cọ, kem, pho mát cứng và bơ.

Bao gồm các loại trái cây và rau quả theo mùa trong chế độ ăn uống của bạn cùng với ngũ cốc nguyên hạt và đảm bảo rằng bạn đang nhận được tất cả các chất dinh dưỡng vĩ mô và vi lượng thiết yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

Những gì bạn nên tránh làm

Đau hông liên tục coi chừng Cholesterol tăng cao, đặc biệt ở phụ nữ càng khó phát giác - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Để giữ cho hông hoạt động trơn tru, bạn cần đảm bảo không ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng và thói quen hoạt động thể chất.

Kiểm tra y tế thường xuyên có thể giúp bạn phát hiện các biến chứng ở giai đoạn đầu và nhắc bạn tìm kiếm sự trợ giúp y tế ở giai đoạn mà biến chứng có thể được đảo ngược tình trạng bệnh.

Cholesterol cao gây hại cho cơ thể một cách thầm lặng. Vì vậy, bạn phải luôn cảnh giác để phát hiện ra mức cholesterol tăng cao và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Theo Times of India

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