Dấu hiệu và thực phẩm hỗ trợ triệu chứng thiếu máu lên não

Sức khỏe 01/10/2022 15:09

Thiếu máu lên não khiến các hoạt động về trí não trị giảm một cách đáng kể. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ cơ thể luôn bị thấy choáng váng và mệt mỏi. Hãy tìm hiểu ngay các nguyên nhân và dấu hiệu cho biết bạn có triệu chứng thiếu máu não không nhé.

Nguyên nhân thiếu máu não

Một số bệnh lý khiến thiếu máu lên não gồm:

  • Xơ vữa động mạch
  • Thoái hóa đốt sống cổ
  • Máu đông gây cản trở dòng tuần hoàn máu
  • Chèn ép thành động mạch từ phía ngoài
  • Dị tật bẩm sinh
  • Co mạch máu

Triệu chứng thiếu máu não

Thiếu máu não thường có triệu chứng mơ hồ và khó phát hiện cho đến khi diễn tiến nặng nề hơn.

  • Đau đầu: Khu trú hoặc lan rộng, tăng khi vận động hoặc suy nghĩ.
  • Chóng mặt: Gây mất thăng bằng và nguy cơ té ngã
  • Hoa mắt, giảm thị lực
  • Giảm khả năng nghe, ù tai
  • Rối loạn cảm giác và vận động: Tê bì, nhức mỏi chân tay, vận động yếu
Dấu hiệu và thực phẩm hỗ trợ triệu chứng thiếu máu lên não - Ảnh 1

Thiếu máu não thường có triệu chứng mơ hồ và khó phát hiện cho đến khi diễn tiến nặng nề hơn.

Ảnh minh họa: Internet

1. Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá tuyết, cá ngừ,… là nguồn cung cấp omega - 3 vô cùng dồi dào, tốt cho sức khỏe não bộ và tim mạch. Chất béo này được chứng minh có khả năng làm giảm nồng độ chất beta-amyloid - chất gây ra những tổn thương não bộ có trong máu.

Dấu hiệu và thực phẩm hỗ trợ triệu chứng thiếu máu lên não - Ảnh 2

hãy cố gắng ăn ít nhất 1 tuần 2 lần với cá béo để cải thiện chức năng tim mạch và lưu thông máu lên não, giảm triệu chứng thiếu máu não.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tăng cường bổ sung omega-3 còn giúp những bệnh nhân thiếu máu não có thể cải thiện tình trạng bệnh do tác dụng làm tăng lưu lượng máu lên não. Những người ăn nhiều cá béo có khả năng nhận thức và tư duy tốt hơn, điều này đặc biệt được người dân các nước Nhật Bản, Hàn Quốc đánh giá cao.

Vì thế, hãy cố gắng ăn ít nhất 1 tuần 2 lần với cá béo để cải thiện chức năng tim mạch và lưu thông máu lên não, giảm triệu chứng thiếu máu não. Tuy nhiên nên lựa chọn các loại cá ít bị nhiễm thủy ngân. Ngoài bổ sung từ cá, omega-3 còn là dinh dưỡng quen thuộc trong các loại thực phẩm chức năng nên những người không có điều kiện hoặc không thích ăn cá có thể bổ sung qua cách này. 

Ngoài cá, một số loại hạt như hạt óc chó, hạt lanh, quả bơ,… và dầu từ hạt này cũng khá giàu omega-3. Bạn có thể dùng để chế biến món ăn hoặc làm bữa ăn phụ bổ sung năng lượng trong ngày.

2. Các loại rau họ cải

Dấu hiệu và thực phẩm hỗ trợ triệu chứng thiếu máu lên não - Ảnh 3

Ăn nhiều rau xanh này đã được giúp bệnh nhân giảm triệu chứng thiếu máu não và làm chậm quá trình lão hóa, suy giảm nhận thức và trí nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Rau lá xanh, đặc biệt là rau họ cải rất giàu dinh dưỡng, trong đó có vitamin B, Beta carotene, folate và lutein tốt cho hoạt động của não bộ. Các loại rau cải bạn có thể chọn thay đổi trong các bữa ăn của mình gồm: cải xoăn, bông cải xanh, cải rổ, cải bó xôi,…

Ăn nhiều rau xanh này đã được giúp bệnh nhân giảm triệu chứng thiếu máu não và làm chậm quá trình lão hóa, suy giảm nhận thức và trí nhớ.

3. Thịt bò

Dấu hiệu và thực phẩm hỗ trợ triệu chứng thiếu máu lên não - Ảnh 4

Thịt bò chứa rất nhiều protein, sắt và các Vitamin tốt cho hệ miễn dịch. Ăn thịt bò còn giúp quá trình tái tạo hồng cầu được đẩy mạnh, hệ miễn dịch khỏe mạnh cùng hoạt động não bộ tốt hơn.

 

Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò chứa rất nhiều protein, sắt và các Vitamin tốt cho hệ miễn dịch. Ăn thịt bò còn giúp quá trình tái tạo hồng cầu được đẩy mạnh, hệ miễn dịch khỏe mạnh cùng hoạt động não bộ tốt hơn.

Thịt bò có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon cùng các nguyên liệu tốt khác mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên nên hạn chế không nên ăn quá nhiều thịt bò, nhất là thịt chứa mỡ vì có thể gây tích tụ mỡ và mỡ máu cao.

4. Nghệ, tỏi

Các nghiên cứu có thấy củ nghệ có chứa curcumin. Chất này giúp động mạch không bị tắc nghẽn, cải thiện lưu thông. Tuy nhiên, theo bác sĩ Gundry (Trung tâm Y học Phục hồi ở Palm Springs, Mỹ) nghệ là một gia vị khó hấp thụ, trừ khi nó được trộn với bioperine - một hợp chất có trong hạt tiêu đen. Ông đề nghị nên ăn món cà ri 1 lần/tuần vì nó có chứa cả nghệ và tiêu đen.

Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy ăn tỏi thường xuyên có thể ngăn ngừa động mạch bị tắc nghẽn. Các bác sĩ cho biết, có thể sử dụng 2-3 tép tỏi/ngày là lý tưởng. Khi ăn nên đập dập hoặc ép tỏi để nhận được nhiều lợi ích.

 

Chị em nào muốn chồng sinh lý tốt thì bổ sung thêm 4 loại quả này vào thực đơn hằng ngày

Chị em nào muốn chồng sinh lý tốt thì bổ sung thêm 4 loại quả này vào thực đơn hằng ngày

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, hoa quả có tác dụng trong việc hỗ trợ sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, ngăn ngừa các bệnh về tuyến tiền liệt,...

Xem thêm
Từ khóa:   thiếu máu não dấu hiệu thiếu máu não Nguyên nhân thiếu máu não

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm