Thiếu máu não thường có triệu chứng mơ hồ và khó phát hiện cho đến khi diễn tiến nặng nề hơn.

Đau đầu: Khu trú hoặc lan rộng, tăng khi vận động hoặc suy nghĩ.

Chóng mặt: Gây mất thăng bằng và nguy cơ té ngã

Hoa mắt, giảm thị lực

Giảm khả năng nghe, ù tai

Rối loạn cảm giác và vận động: Tê bì, nhức mỏi chân tay, vận động yếu

Thiếu máu não thường có triệu chứng mơ hồ và khó phát hiện cho đến khi diễn tiến nặng nề hơn. Ảnh minh họa: Internet

1. Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá tuyết, cá ngừ,… là nguồn cung cấp omega - 3 vô cùng dồi dào, tốt cho sức khỏe não bộ và tim mạch. Chất béo này được chứng minh có khả năng làm giảm nồng độ chất beta-amyloid - chất gây ra những tổn thương não bộ có trong máu.

hãy cố gắng ăn ít nhất 1 tuần 2 lần với cá béo để cải thiện chức năng tim mạch và lưu thông máu lên não, giảm triệu chứng thiếu máu não. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tăng cường bổ sung omega-3 còn giúp những bệnh nhân thiếu máu não có thể cải thiện tình trạng bệnh do tác dụng làm tăng lưu lượng máu lên não. Những người ăn nhiều cá béo có khả năng nhận thức và tư duy tốt hơn, điều này đặc biệt được người dân các nước Nhật Bản, Hàn Quốc đánh giá cao.

Vì thế, hãy cố gắng ăn ít nhất 1 tuần 2 lần với cá béo để cải thiện chức năng tim mạch và lưu thông máu lên não, giảm triệu chứng thiếu máu não. Tuy nhiên nên lựa chọn các loại cá ít bị nhiễm thủy ngân. Ngoài bổ sung từ cá, omega-3 còn là dinh dưỡng quen thuộc trong các loại thực phẩm chức năng nên những người không có điều kiện hoặc không thích ăn cá có thể bổ sung qua cách này.

Ngoài cá, một số loại hạt như hạt óc chó, hạt lanh, quả bơ,… và dầu từ hạt này cũng khá giàu omega-3. Bạn có thể dùng để chế biến món ăn hoặc làm bữa ăn phụ bổ sung năng lượng trong ngày.

2. Các loại rau họ cải

Ăn nhiều rau xanh này đã được giúp bệnh nhân giảm triệu chứng thiếu máu não và làm chậm quá trình lão hóa, suy giảm nhận thức và trí nhớ. Ảnh minh họa: Internet

Rau lá xanh, đặc biệt là rau họ cải rất giàu dinh dưỡng, trong đó có vitamin B, Beta carotene, folate và lutein tốt cho hoạt động của não bộ. Các loại rau cải bạn có thể chọn thay đổi trong các bữa ăn của mình gồm: cải xoăn, bông cải xanh, cải rổ, cải bó xôi,…

Ăn nhiều rau xanh này đã được giúp bệnh nhân giảm triệu chứng thiếu máu não và làm chậm quá trình lão hóa, suy giảm nhận thức và trí nhớ.

3. Thịt bò

Thịt bò chứa rất nhiều protein, sắt và các Vitamin tốt cho hệ miễn dịch. Ăn thịt bò còn giúp quá trình tái tạo hồng cầu được đẩy mạnh, hệ miễn dịch khỏe mạnh cùng hoạt động não bộ tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò chứa rất nhiều protein, sắt và các Vitamin tốt cho hệ miễn dịch. Ăn thịt bò còn giúp quá trình tái tạo hồng cầu được đẩy mạnh, hệ miễn dịch khỏe mạnh cùng hoạt động não bộ tốt hơn.

Thịt bò có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon cùng các nguyên liệu tốt khác mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên nên hạn chế không nên ăn quá nhiều thịt bò, nhất là thịt chứa mỡ vì có thể gây tích tụ mỡ và mỡ máu cao.

4. Nghệ, tỏi

Các nghiên cứu có thấy củ nghệ có chứa curcumin. Chất này giúp động mạch không bị tắc nghẽn, cải thiện lưu thông. Tuy nhiên, theo bác sĩ Gundry (Trung tâm Y học Phục hồi ở Palm Springs, Mỹ) nghệ là một gia vị khó hấp thụ, trừ khi nó được trộn với bioperine - một hợp chất có trong hạt tiêu đen. Ông đề nghị nên ăn món cà ri 1 lần/tuần vì nó có chứa cả nghệ và tiêu đen.

Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy ăn tỏi thường xuyên có thể ngăn ngừa động mạch bị tắc nghẽn. Các bác sĩ cho biết, có thể sử dụng 2-3 tép tỏi/ngày là lý tưởng. Khi ăn nên đập dập hoặc ép tỏi để nhận được nhiều lợi ích.