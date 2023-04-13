Dấu hiệu nhận biết COVID-19 mới nhất

So với trước đây, triệu chứng của bệnh hầu như không có sự thay đổi nhiều. "Đa số bệnh nhân vào viện với các biểu hiện viêm long đường hấp trên, gần giống với cúm và các loại sốt virus khác như hắt hơi, sổ mũi, đau rát họng, ho khan, sốt, đau mỏi người... Một số trường hợp vào khám với triệu chứng ho khan dai dẳng 5-7 ngày không đỡ đi khám được test nhanh sàng lọc thì có kết quả dương tính", BS Học nói.

BS CK1 Nguyễn Văn Học - Phó trưởng khoa phụ trách khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) thông tin trên Báo Dân Trí cho biết: trước đó, trung bình một tháng, bệnh viện chỉ tiếp nhận 10-15 ca dương tính. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến nay, khoa Cấp cứu tiếp nhận đến 68 ca, riêng ngày 11/4 có đến 18 trường hợp. Trong đó, tỷ lệ nhập viện điều trị là khoảng 25% (17/68 bệnh nhân).

Theo bác sĩ, các bệnh nhân nhập viện chủ yếu là các đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen, đái tháo đường, đột quỵ não, người già)... Hầu hết bệnh nhân không phải can thiệp thở oxy.

Từ đầu năm đến nay, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận 69 ca có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Internet

Việc chăm sóc, điều trị bệnh nền cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện đều cần có sự phối hợp của bác sĩ chuyên khoa tương ứng với bệnh nền. Covid-19 có thể kết hợp gây ra những biến chứng nặng trên bệnh lý nền người bệnh mắc phải.

Nhóm độ tuổi mắc cũng đa dạng, cả trẻ con, người lớn, người già. Có trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ não không đi ra khỏi nhà vào viện chỉ với biểu hiện sốt. Ngay lập tức được sàng lọc test nhanh và có kết quả dương tính.

Tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ theo khuyến cáo và hướng dẫn để bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Dân Trí

"Về cơ bản các bệnh nhân đều diễn biến nhẹ, chủ yếu điều trị triệu chứng. Rất nhiều trẻ vào viện với biểu hiện sốt, khi test nhanh thì cho kết quả dương tính, được bác sĩ kê đơn thuốc cho về nhà cách ly và điều trị", BS Học cho biết.

Cũng theo BS Học vì triệu chứng của bệnh nhẹ, giống cúm nên nhiều trường hợp bị bỏ sót. Đây là chính là nguồn lây nhiễm lớn trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, các chuyên gia nhận định số ca COVID-19 gia tăng do miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong đó có SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, còn do tâm lý chủ quan trong phòng bệnh, không sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, khử khuẩn thường xuyên của nhiều người dân. Ngoài ra, tỉ lệ tiêm tại một số nơi còn thấp cũng khiến ca COVID-19 mắc, ca nhập viện có dấu hiệu gia tăng.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục tập trung theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, quốc tế; tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu, cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tăng cường lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ để xét nghiệm, giải trình tự gen, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt khi các biến thể mới của virus cũng như các biến thể phụ có khả năng gây bệnh nặng, né tránh miễn dịch hay giảm hiệu quả thuốc chữa bệnh.

Cùng đó, Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đặc biệt đối với các trường hợp nguy cơ cao, trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi nhất là ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch, có lượng khách quốc tế cao.