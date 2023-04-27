Lượng đường trong máu cao ngăn đường glucose xâm nhập vào tế bào. Kết quả là, cơ thể không nhận được năng lượng và yêu cầu thức ăn lặp đi lặp lại. Đó là một vòng luẩn quẩn khiến cơ thể luôn thấy đói.

Các loại thực phẩm chứa nhiều đường như, bánh kẹo, nước ngọt, trái cây ngọt... thì sẽ bị dư đường, tình trạng kéo dài khiến cơ thể bị thừa đường.. Khi cơ thể quá dư thừa đường, bạn sẽ thấy những dấu hiệu sau:

Nếu lượng đường trong máu quá cao sẽ khiến cho thận phải làm việc quá sức không thể tái hấp thu chất lỏng. Chính điều này dẫn tới việc cơ thể luôn luôn cố gắng phải cân bằng nồng độ glucose trong máu và trong các tế bào, hòa tan máu với dịch nội bào, do đó làm tăng nồng độ glucose bình thường. Điều này dẫn đến đi tiểu thường xuyên.

Khi đường huyết cao, cơ thể không thể lưu trữ và hấp thụ glucose đúng cách. Năng lượng được sử dụng không hiệu quả, và các tế bào cơ thể không nhận được nhiên liệu cần thiết. Điều này đã khiến cho cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi mà không có lý do.

Thấy khô miệng, khát quá mức

Tình trạng thường xuyên thấy khô miệng là biểu hiện của sự mất nước nghiêm trọng. Khi cơ thể mất nước sẽ gây ra những cơn khát liên tục.

Giảm cân nhanh chóng

Trong một khoảng thời gian ngắn nếu bạn đột nhiên giảm cân ngay cả khi ăn nhiều và thức ăn chứa nhiều calo. Dấu hiệu này cho thấy mức độ đường huyết của bạn đang có vấn đề.

Bệnh truyền nhiễm

Khi lượng đường trong máu cao sẽ rất dễ gây ra nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs), nhiễm trùng da và nhiễm nấm men có thể xảy ra ở cả nam và nữ.

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Mắt bị mờ

Cơ thể dư nhiều đường cũng sẽ dẫn tới tình trạng mờ mắt. Đây là kết quả của một hiệu ứng khử nước do đường huyết cao, ngoài ra nó cũng ảnh hưởng đến các tế bào của mắt.

Chậm lành vết thương và vết cắt

Những người lượng đường trong máu dư thừa nếu chẳng may bị vết thương thì rất lâu lành trở lại. Điều này dẫn đến tình trạng tuần hoàn máu xấu đi, đặc biệt là ở chân tay, và thiếu dinh dưỡng của các mô.

Đau đầu, mất tập trung, thường xuyên cáu gắt

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, những người có đường cao lo lắng hơn, dễ cáu kỉnh và có xu hướng trầm cảm. Bởi não phụ thuộc vào nguồn cung cấp glucose bình đẳng, và những bước nhảy vọt của mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của nó. Kết quả là, tâm trạng của chúng ta đột nhiên trở nên tồi tệ hơn.

Rối loạn tiêu hóa như táo bón hoặc tiêu chảy

Tổn thương thần kinh gây bàn chân mất cảm giác, trở nên lạnh hoặc rối loạn cương dương

Thừa cân, béo phì

Ăn đường nhiều hơn nhu cầu (ăn nhiều cơm, bánh kẹo, nước ngọt, trái cây ngọt...) thì lượng đường dư thừa sẽ được tích lũy thành mỡ dự trữ trong cơ thể. Nếu chế độ ăn này kéo dài thì sẽ bị thừa cân, béo phì.

Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của việc sử dụng quá nhiều đường

Có thể gây tăng cân

Tỷ lệ béo phì trên toàn Thế giới đang gia tăng và đặc biệt là các loại nước có chất ngọt chính là thủ phạm chính. Các loại nước ngọt như sodas, nước ép và trà ngọt chứa nhiều fructose – 1 loại đường cơ bản. Việc tiêu thụ fructose đẩy nhanh cơn đói và cảm giác thèm ăn của bạn hơn so với glucose, loại đường chính được tìm thấy ở các sản phẩm giàu tinh bột.

Ngoài ra, việc lạm dụng đường fructose có thể gây ảnh hưởng xấu đến leptin (hormone chi tiêu năng lượng) – 1 loại hormone quan trọng giúp cơ thể cân bằng giữa cảm giác đói và no. Nói cách khác, các sản phẩm nước uống có đường không giúp bạn kiềm chế cơn đói, nó chỉ là dạng hấp thụ 1 lượng lớn calories (dưới dạng chất lỏng) vào cơ thể nhanh chóng. Điều đó dẫn đến tình trạng tăng cân.

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng những người thường xuyên dùng nước uống có đường như soda và nước ép thì nặng cân hơn so với những người khác. Cũng vậy, ùng nhiều nước uống có đường có gây tăng lượng mỡ ở vùng bụng, 1 loại mỡ sâu trong bụng có liên quan đến những nguyên nhân gây bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Chế độ ăn nhiều đường có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh, như là bệnh tim mạch – là 1 trong những nguyên nhân tử vong trên Thế giới. Bằng chứng cho thấy chế độ ăn nhiều đường có thể dẫn đến béo phì, viêm và tăng triglyceride-một loại chất béo có trong máu- nồng độ đường trong máu và huyết áp là các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt là từ nước uống có đường, có liên quan đến chứng xơ vữa động mạch, một căn bệnh đặc trưng bởi chất béo, tắc nghẽn động mạch.

Một nghiên cứu với hơn 30,000 người tham gia đã cho thấy những người tiêu thụ 17-21% calories từ đường có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao hơn 38% so với những người chỉ tiêu thụ khoảng 8% calories từ đường. Chỉ cần một lon soda dung tích 16 ounce (473 ml) chứa 52 gram đường, tương đương với hơn 10% lượng calo tiêu thụ hàng ngày của bạn, dựa trên chế độ ăn 2.000 calo. Điều này có nghĩa là 1 lon nước ngọt/1 ngày có thể khiến lượng đường trong ngày của bạn vượt quá giới hạn được khuyến cáo.

Liên quan đến mụn trứng cá

Chế độ ăn nhiều đường có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh, như là bệnh tim mạch – là 1 trong những nguyên nhân tử vong trên Thế giới. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như đồ ngọt đã chế biến làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn so với thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Thực phẩm đồ ngọt sẽ làm tăng nhanh chóng lượng insulin và đường trong máu, gây tăng nội tiết tố androgen, sản xuất ra dầu và viêm, tất cả những điều này đều đóng vai trò trong việc hình thành mụn trứng cá.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn có chỉ số đường huyết áp thấp có liên quan đến rủi ro bị mụn trứng cá giảm, trong khi chế độ ăn có chỉ số đường huyết cao lại làm gia tăng rủi ro. Ví dụ, 1 nghiên cứu ở 2,300 thanh thiếu niên đã chứng minh những người tiêu thụ đường có nguy cơ rủi ro bị mụn trứng cá cao hơn 30%.

Cũng thế, nhiều cuộc nghiên cứu dân số cho thấy ở những vùng nông thôn, họ dùng thực phẩm truyền thống, không chế biến sẵn thì hầu như không bị mụn trứng cá so với ở những thành phố - đô thị. Những phát hiện này giống với lý thuyết về chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường góp phần vào việc bạn bị mụn trứng cá.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể tăng nguy cơ bị ung thư

Dùng quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Đầu tiên, 1 chế độ ăn nhiều thực phẩm và đồ uống ngọt có thể gây béo phì, điều đó còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Hơn nữa, những bữa ăn nhiều đường làm tăng các chứng sưng/viêm nhiễm của cơ thể và gây ra kháng insulin, cả 2 đều làm tăng nguy cơ ung thư.

Một nghiên cứu với hơn 430,000 người đã cho thấy việc tiêu thụ nhiều đường có mối liên hệ rõ ràng với việc nguy cơ ung thư thực quản, ung thư màng phổi và ung thư ruột non gia tăng. Nghiên cứu khác cho thấy phụ nữ tiêu thụ những bánh mì ngọt và bánh bích quy nướng nhiều gấp 3 lần/1 tuần có nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung cao gấp 1,42 lần so với những người tiêu thụ ít hơn 0.5 lần/1tuần.

Mối liên hệ giữa nhu cầu hấp thụ đường và ung thư đang được nghiên cứu, và cần nhiều nghiên cứu khác tìm hiểu sâu hơn về mối liên hệ này.

Đẩy nhanh quá trình lão hóa

Nếp nhăn là dấu hiệu bình thường của tuổi tác. Chúng sẽ xuất hiện bất kể tình trạng sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, việc chọn thực phẩm không tốt sẽ làm gia tăng các nếp nhăn và tốc độ lão hóa của da

Các sản phẩm glycat hoá bền vững hay còn gọi là chất glycosyl hoá không cần men (AGEs) là các hợp chất được hình thành bởi các phản ứng giữa đường và protein trong cơ thể bạn. Nó được cho là đóng một vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa da. Chế độ ăn tiêu thụ nhiều tinh bột và đường dẫn đến việc sản xuất ra AGEs, điều này khiến da bạn sớm bị lão hóa.

AGEs phá hủy collagen và elastin, đó là những proteins giúp da của bạn đàn hồi và duy trì trẻ trung. Khi collagen và elastin bị phá hủy thì da mất đi sự săn chắc và bắt đầu chảy xệ.

Trong một nghiên cứu, phụ nữ tiêu thụ nhiều tinh bột gồm có cả đường hóa học sẽ có nhiều nếp nhăn hơn so với phụ nữ có chế độ ăn ít tinh bột nhưng nhiều protein. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc tiêu thụ ít tinh bột có liên quan đến việc làm chậm lão hóa của da.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sao để giảm lượng đường trong chế độ ăn uống?

Tránh những thực phẩm bên dưới:

Các loại nước ngọt có ga. Các thức uống bổ sung đường đều không có lợi cho sức khỏe, vì vậy bạn nên hạn chế tối đa.

Các thức uống bổ sung đường đều không có lợi cho sức khỏe, vì vậy bạn nên hạn chế tối đa. Các loại nước ép trái cây. Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên. Mặc dù chứa đường tự nhiên, nhưng nước trái cây đóng hộp thường ở trạng thái cô đặc nên có khả năng mang lại lượng calo tương tự như các loại nước ngọt. Nếu bạn muốn vị ngọt, hãy thử dùng trái cây tươi để có thêm chất xơ cho khẩu phần ăn của mình.

Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên. Mặc dù chứa đường tự nhiên, nhưng nước trái cây đóng hộp thường ở trạng thái cô đặc nên có khả năng mang lại lượng calo tương tự như các loại nước ngọt. Nếu bạn muốn vị ngọt, hãy thử dùng trái cây tươi để có thêm chất xơ cho khẩu phần ăn của mình. Kẹo. Sản phẩm này có nhiều đường bổ sung và rất ít giá trị dinh dưỡng. Bạn nên hạn chế nếu có thể.

Sản phẩm này có nhiều đường bổ sung và rất ít giá trị dinh dưỡng. Bạn nên hạn chế nếu có thể. Các sản phẩm bánh nướng. Các loại bánh ngọt chứa rất nhiều đường và các loại carbohydrate tinh chế.

Các loại bánh ngọt chứa rất nhiều đường và các loại carbohydrate tinh chế. Trái cây đóng lon ngâm si-rô. Bạn nên thay thế bằng trái cây tươi.

Bạn nên thay thế bằng trái cây tươi. Thực phẩm có dán nhãn low-fat (ít béo) hoặc diet (dành cho người ăn kiêng) . Các loại thực phẩm được tách béo thường được cải thiện hương vị bằng cách bổ sung thêm nhiều đường.

. Các loại thực phẩm được tách béo thường được cải thiện hương vị bằng cách bổ sung thêm nhiều đường. Trái cây sấy khô. Bạn có thể dễ dàng vượt qua hàm lượng đường khuyến nghị nếu ăn quá nhiều.

Uống nước lọc thay vì nước ngọt có ga hay nước ép và nếu có thể, đừng thêm đường vào cà phê hoặc trà của bạn.

Thay vì sử dụng đường trong công thức nấu nướng, bạn có thể thử dùng các gia vị nêm khác như quế, đậu khấu, dung dịch chiết xuất hạnh nhân, va-ni, gừng hoặc chanh. Bạn có thể tạo ra vô số các món ăn, thức uống tuyệt vời mà hoàn toàn không dùng đến đường bổ sung.