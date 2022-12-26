Cứu sống bé gái 4 tháng tuổi nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp trong thời tiết lạnh

Sức khỏe 26/12/2022 11:09

Cháu bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được bác sĩ chẩn đoán bị viêm cơ tim tối cấp, nguyên nhân đến từ việc nhiễm siêu vi trong thời tiết lạnh.

Ngày 26/12, theo báo Tiền Phong cho biết, bệnh viên Nhi Đồng TPHCM vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ nhỏ bị viêm cơ tim tối cấp. Bệnh nhi là bé gái N.V.Q.N (4 tháng tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Thuận) được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng tím tái.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà ghi nhận, một ngày trước khi vào viện, bệnh nhi có biểu hiện sốt nhẹ, bỏ bú, thở mệt, đừ, tím môi, tím tay chân... Kết quả X-quang và siêu âm cho thấy tim của bệnh nhi giãn lớn, men tim, men gan tăng cao khiến bệnh nhi rơi vào nguy kịch.

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Được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM điều trị tích cực, cháu bé đã vượt qua nguy kịch. Ảnh: Tiền Phong

Sau chẩn đoán trẻ bị sốc tim, viêm cơ tim tối cấp, bệnh nhi được cho thở máy, truyền thuốc vận mạch, điều trị nội khoa tích cực. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của trẻ có diễn biến xấu, các bác sĩ đã hội chẩn tìm phương án cứu chữa và thống nhất phương án truyền tĩnh mạch kháng thể miễn dịch (gammaglobuline).

Gần 2 tuần điều trị liên tục, các bác sĩ đã giúp bệnh nhi dần vượt qua nguy kịch, sức khỏe cải thiện. Hiện nay, sức co bóp cơ tim của bệnh nhi đã trở về bình thường. Sau khi cai máy thở, bé đã tự bú được sữa.

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết, đây là trường hợp viêm cơ tim tối cấp ở trẻ nhũ nhi hiếm gặp. Nguyên nhân gây bệnh có thể trẻ bị nhiễm siêu vi trong thời tiết lạnh cuối năm. Bệnh nhi đã may mắn qua nguy kịch nhờ hỗ trợ hô hấp tuần hoàn và truyền kháng thể miễn dịch gammaglobuline.

Thông tin từ VTV.vn cho biết thêm, từ trường hợp của bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo vào mùa lạnh, trẻ có thể mắc bệnh viêm cơ tim do siêu vi nên cần phòng ngừa giữ ấm trẻ, dinh dưỡng đầy đủ, phù hợp lứa tuổi, sinh hoạt điều độ, tiêm ngừa theo lịch. Khi phát hiện trẻ có triệu chứng sốt, ói đau bụng, mệt, ngất xỉu, bỏ ăn bỏ bú, da xanh tái… cần đưa đến cơ sở y tế để các bác sĩ thăm khám loại trừ các bệnh lý nặng như viêm cơ tim, viêm não, viêm ruột thừa, sốt xuất huyết, tay chân miệng. 

 

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Từ khóa:   viêm cơ tim bệnh viên Nhi Đồng TPHCM bệnh nhi

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