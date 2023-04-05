Cụ bà vỡ túi phình động mạch chủ ngực được cứu sống từ cửa tử

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa cứu sống trường hợp vỡ túi phình động mạch chủ ngực có nguy cơ tử vong rất cao.

Trước khi nhập viện 2 giờ, cụ bà Đ. T. T (74 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đột ngột đau ngực, tím tái, nôn ói nhiều và được người nhà đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu. Gia đình cho biết thêm cụ bà có tiền sử di chứng tai biến mạch máu não, tăng huyết áp. Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng khẩn: Kết quả chụp MSCT ngực xác định vỡ phình động mạch chủ ngực đoạn lên. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị vỡ túi phình động mạch chủ ngực đoạn lên nguy cơ tử vong rất cao trên nền di chứng tai biến mạch máu não. Qua hội chẩn, các bác sĩ đã thống nhất điều trị thay đoạn lên bán quay động mạch chủ bằng phương pháp hạ thân nhiệt, ngưng tuần hoàn cho người bệnh.

Sau khi khởi động hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để cung cấp máu cho các tạng trong cơ thể, người bệnh được hạ thân nhiệt còn 25 - 28 độ C, làm liệt tim và cô lập hoàn toàn vị trí phình động mạch chủ ngực. Ekip bác sĩ tìm thấy vị trí vỡ túi phình dài khoảng 4 cm, có khối máu tụ lớn bít vào lỗ vỡ động mạch chủ ở phía thân động mạch phổi, đè xẹp động mạch phổi. Khối phình động mạch chủ ngực khá lớn, đường kính khoảng 5 cm, đang vỡ và chảy máu. Toàn bộ túi phình động mạch được cắt bỏ, thay thế bằng mạch máu nhân tạo. Ca mổ cấp cứu kéo dài hơn 5 giờ và thành công, tim người bệnh được sưởi ấm dần và tự đập lại. Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của người bệnh chuyển biến tốt, chỉ số sinh hiệu ổn định, được chuyển về nội trú theo dõi, hiện sức khoẻ cụ bà đã ổn định và đã được xuất viện.

BS.CKII. Trần Phước Hoà, Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: Phình động mạch chủ ngực là tình trạng giãn động mạch chủ vĩnh viễn và không phục hồi, động mạch bị giãn lớn hơn 1,5 lần đường kính động mạch bình thường và lớn dần kích thước theo thời gian. Nguy cơ vỡ gia tăng theo kích thước túi phình, khi túi phình vỡ làm người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không cấp cứu kịp thời. Phình động mạch chủ ngực chiếm khoảng 2 - 5% của tất cả phình mạch máu. Bệnh lý nguy hiểm này đa số có diễn biến thầm lặng, giai đoạn đầu không có biểu hiện gì cho đến khi bệnh tiến triển có biến chứng như bóc tách hoặc dọa vỡ. Triệu chứng hay gặp nhất là đau ngực dữ dội, đau nhiều liên tục ở vùng bụng hoặc phía sau lưng, vã mồ hôi, khối u ở bụng... Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh lý phình động mạch chủ như xơ vữa động mạch, hút thuốc, tăng cholesterol, tăng huyết áp, di truyền, tuổi tác cao... Hầu hết trường hợp phình động mạch chủ chỉ được phát hiện tình cờ trên chẩn đoán hình ảnh hoặc có triệu chứng nguy hiểm. Vì thế, bác sĩ khuyến cáo người dân hãy chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ hoặc khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường, giúp phát hiện bệnh sớm, giúp can thiệp kịp thời tránh những biến chứng không mong muốn. Bên cạnh đó cần loại bỏ các thói quen sinh hoạt có hại, kiểm soát tốt tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao.

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